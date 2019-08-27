Додано: Сер 28 сер, 2019 15:54

AlexxK написав: ЛАД написав:

Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация

не борьба протестантов с католиками , а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.

, мне, действительно, не с руки. Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются. Спорить со знатоком всемирной истории, кот. утверждает, что Реформация, мне, действительно, не с руки.Аргументы о немецкой или английской Реформации, где не было никаких испанцев, просто игнорируются.

Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных.

Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.

Какие "религиозные проблемы" решает томос, Вы так и не соизволили указать.

Это то, что приписали мне Вы. Это то, что приписали мне Вы.

А это то, что я писал на самом деле:

Я не проводил аналогии между томосом и Реформацией, как таковой. Я утверждал и утверждаю, что под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения ...

Я продолжил:

Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.

Тему Реформации как таковой я пытался не касаться, поскольку не о ней изначально шла речь, но не всегда мне это удавалось, Вы все время к ней упорно возвращались.

Такие инсинуации в дискуссии недопустимы. Это раз.

Далее, Вы писали:

Получение томоса произошло для решения религиозных проблем, а не общественных" - какие религиозные проблемы решает томос?



На что я ответил:

"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской".

Вы с моей формулировкой не согласились. Ваше право.

Но теперь Вы утверждаете, что ответить я "не соизволил". А это неправда.

не религиозная

Так чем Вы лучше будивельника?

Имею ввиду те события, о которых писал я, т.е. достаточно продолжительное время до указанного Вами года.

Простите, но Вы похоже тролль - новое издание, возможно, пограмотнее старых.И что я Вам приписал, если Вы тут же пишете:Я просто прямо процитировал Ваши слова, которые Вы опять повторили.В чём мои "инсинуации"?Или Вы не очень понимаете значение слова, кот. употребили?Что здесь неправда?Вы в очередной раз заявляете, что ""Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости", но назвать их так и не соизволили.Проблема отделения укр. церкви от русской этопроблема.Могу сказать, чем будивельник лучше Вас.Он часто-густо ошибается, разбрасывается необоснованными обвинениями, у него куча предубеждений, но он искренен.Вы подготовленнее него, прекрасно понимаете, что Вы пишете, но просто манипулируете, играете словами, пытаясь создать видимость аргументации.Вы всё время пишете достаточно обтекаемо, чтобы иметь возможность сказать, что Вас "не так поняли" или Вы "писали не об этом".Последний пример Ваш ответ Волгарю:При этом нигде не понятно о каких событиях и каких годах писали Вы. В отличие от Волгаря, кот. точно указал даты.Если Вы считаете, что достаточно указания на 1300 год как на "точку отсчёта" ...Простите, но это не о подчинении киевской метрополии Москве.ПризнаЮ, что укр. историю Вы, по-видимому, знаете лучше меня, и очень жаль, что вместо полезной информации, кот. Вы могли бы дать, Вы занялись манипуляциями и пропагандой.Ещё раз простите, но общаться с Вами в дальнейшем постараюсь пореже.