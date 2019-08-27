Ну что, нам говорили "подождите 100 дней" президентства Зеленского.
Ну подождали ... и ?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.
Вторит ей и Стефанчук. Плохому танцору всегда рояль мешает.
То есть, опять подождите. И так постоянное обещание светлого будущего "только подождите". Подождите, то Верховну Раду, то правительство, то 1-ю, то 2-ю сессию парламента. И так до бесконечности.
И ЗЕ! обещал пресс-конференцию, а взамен опять уютное интервью со знакомым актёром, уютная обстановка, прописанный сценарий, прописанные вопросы, прописанные ответы. Можно дубли переснять.
Всё, как я говорил ранее, что ЗЕ! не выпускают в прямой эфир.
И, таки оказалось, что ЗЕ! в прямом эфире выглядит неубедительно - хамит журналистам, устраивает "разнос" чиновников на камеру. Его выступление на Дне Независимости - уныло и убого.
И врёт. Квартиру погибшим шахтёрам так и не купил.
ЗЫ. И опять совпадение. Интервью с актером второго сезона "Слуга народа", который играл премьер-министра, помогающий Голобородько. Знаково. ЗЕ! играет, для него это не реальность, для него - это игра.