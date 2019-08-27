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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3851385238533854

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:51

  pesikot написав:zРадио
Схемы роттердам+ уже нет. Тарифы на тепло и электроэнергию снижены ? Нет.
Так кто теперь наживается на тарифах ? особенно, если почитать про ЦентрЭнерго :)


Поищи выше: я уже расписывал, что "энергорынок" - это ребрендинг "роттердама". Если коротко, то новая модель не отменяет спец тарифы покупки электричества ТЭС Укрэнерго.

И да, новая модель - это результат совместного творчества все теж же людей, которые внедряли старую (НКРЭКУ и ДТЭК).

Что касается бенефициаров - Ахметов (ДТЭК) раньше делил куш с Порошенко (НКРЭКУ), сейчас (вероятно) - предложит продолжить его делить, но с Зеленским...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:56

Re: Політичні дискусії

Ну что, нам говорили "подождите 100 дней" президентства Зеленского.
Ну подождали ... и ?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.

Вторит ей и Стефанчук. Плохому танцору всегда рояль мешает.
То есть, опять подождите. И так постоянное обещание светлого будущего "только подождите". Подождите, то Верховну Раду, то правительство, то 1-ю, то 2-ю сессию парламента. И так до бесконечности.
И ЗЕ! обещал пресс-конференцию, а взамен опять уютное интервью со знакомым актёром, уютная обстановка, прописанный сценарий, прописанные вопросы, прописанные ответы. Можно дубли переснять.
Всё, как я говорил ранее, что ЗЕ! не выпускают в прямой эфир.
И, таки оказалось, что ЗЕ! в прямом эфире выглядит неубедительно - хамит журналистам, устраивает "разнос" чиновников на камеру. Его выступление на Дне Независимости - уныло и убого.
И врёт. Квартиру погибшим шахтёрам так и не купил.
ЗЫ. И опять совпадение. Интервью с актером второго сезона "Слуга народа", который играл премьер-министра, помогающий Голобородько. Знаково. ЗЕ! играет, для него это не реальность, для него - это игра.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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