|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:51
pesikot написав:zРадио
Схемы роттердам+ уже нет. Тарифы на тепло и электроэнергию снижены ? Нет.
Так кто теперь наживается на тарифах ? особенно, если почитать про ЦентрЭнерго
Поищи выше: я уже расписывал, что "энергорынок" - это ребрендинг "роттердама". Если коротко, то новая модель не отменяет спец тарифы покупки электричества ТЭС Укрэнерго.
И да, новая модель - это результат совместного творчества все теж же людей, которые внедряли старую (НКРЭКУ и ДТЭК).
Что касается бенефициаров - Ахметов (ДТЭК) раньше делил куш с Порошенко (НКРЭКУ), сейчас (вероятно) - предложит продолжить его делить, но с Зеленским...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3327
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:56
Ну что, нам говорили "подождите 100 дней" президентства Зеленского.
Ну подождали ... и ?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.
Вторит ей и Стефанчук. Плохому танцору всегда рояль мешает.
То есть, опять подождите. И так постоянное обещание светлого будущего "только подождите". Подождите, то Верховну Раду, то правительство, то 1-ю, то 2-ю сессию парламента. И так до бесконечности.
И ЗЕ! обещал пресс-конференцию, а взамен опять уютное интервью со знакомым актёром, уютная обстановка, прописанный сценарий, прописанные вопросы, прописанные ответы. Можно дубли переснять.
Всё, как я говорил ранее, что ЗЕ! не выпускают в прямой эфир.
И, таки оказалось, что ЗЕ! в прямом эфире выглядит неубедительно - хамит журналистам, устраивает "разнос" чиновников на камеру. Его выступление на Дне Независимости - уныло и убого.
И врёт. Квартиру погибшим шахтёрам так и не купил.
ЗЫ. И опять совпадение. Интервью с актером второго сезона "Слуга народа", который играл премьер-министра, помогающий Голобородько. Знаково. ЗЕ! играет, для него это не реальность, для него - это игра.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2856
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:10
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2856
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:21
Волгарь написав:
Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.
Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.
Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.
Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов.
-
AlexxK
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 23.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:39
ЛАД
Вы понимаете разницу между словами «Реформация – не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс…»
и словами «под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения»?
в том числе зарождались, наряду с Реформацией как таковой.
Видимо, нет.
Вы понимаете разницу между ответом, который Вас не устраивает:
"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской"
и отсутствием ответа как такового?
Видимо, нет.
И по поводу Вашего обещания общаться со мной пореже. Вы уже давали мне подобное обещание. А обещание будивельнику даже занесли в свою подпись. Получается, грош цена Вашим обещаниям?
-
AlexxK
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 23.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:48
flyman написав:
яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?
Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.
А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.
-
AlexxK
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 23.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:26
AlexxK написав: flyman написав:
яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?
Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.
А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.
Прочитал весь баттл - вы неплохо преуспели в поисках исторической справедливости (без троллинга - это действительно так). Ряд неточностей опустим - в целом то, что вы пишете, верно. Но важное замечание - по отношению к нравам и вызовам времени, о котором вы пишете.
С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве. Представьте, как дико выглядит взрослый человек, которому по возрасту уже давно не положено верить в Деда Мороза, но который из штанов выпрыгивает для создания антуража новогоднего торжества и покупает сам себе детские подарки.
Вот так воспринимают вас и остальных устроителей средневековой драмы светские люди 21-го века... Браво, мои поздравления! А теперь, может быть, вспомните о возрасте и направите энергию на что-нибудь актульно-полезное?..
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3327
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|