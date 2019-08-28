RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3851385238533854

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:51

  pesikot написав:zРадио
Схемы роттердам+ уже нет. Тарифы на тепло и электроэнергию снижены ? Нет.
Так кто теперь наживается на тарифах ? особенно, если почитать про ЦентрЭнерго :)


Поищи выше: я уже расписывал, что "энергорынок" - это ребрендинг "роттердама". Если коротко, то новая модель не отменяет спец тарифы покупки электричества ТЭС Укрэнерго.

И да, новая модель - это результат совместного творчества все теж же людей, которые внедряли старую (НКРЭКУ и ДТЭК).

Что касается бенефициаров - Ахметов (ДТЭК) раньше делил куш с Порошенко (НКРЭКУ), сейчас (вероятно) - предложит продолжить его делить, но с Зеленским...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 02.05.18
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:56

Re: Політичні дискусії

Ну что, нам говорили "подождите 100 дней" президентства Зеленского.
Ну подождали ... и ?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.

Вторит ей и Стефанчук. Плохому танцору всегда рояль мешает.
То есть, опять подождите. И так постоянное обещание светлого будущего "только подождите". Подождите, то Верховну Раду, то правительство, то 1-ю, то 2-ю сессию парламента. И так до бесконечности.
И ЗЕ! обещал пресс-конференцию, а взамен опять уютное интервью со знакомым актёром, уютная обстановка, прописанный сценарий, прописанные вопросы, прописанные ответы. Можно дубли переснять.
Всё, как я говорил ранее, что ЗЕ! не выпускают в прямой эфир.
И, таки оказалось, что ЗЕ! в прямом эфире выглядит неубедительно - хамит журналистам, устраивает "разнос" чиновников на камеру. Его выступление на Дне Независимости - уныло и убого.
И врёт. Квартиру погибшим шахтёрам так и не купил.
ЗЫ. И опять совпадение. Интервью с актером второго сезона "Слуга народа", который играл премьер-министра, помогающий Голобородько. Знаково. ЗЕ! играет, для него это не реальность, для него - это игра.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 31.08.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:10

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 31.08.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:21

  Волгарь написав:Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.

Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.

Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.

Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов.
AlexxK
 
Повідомлень: 59
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:39

ЛАД
Вы понимаете разницу между словами «Реформация – не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс…»
и словами «под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения»?
в том числе зарождались, наряду с Реформацией как таковой.
Видимо, нет.
Вы понимаете разницу между ответом, который Вас не устраивает:
"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской"
и отсутствием ответа как такового?
Видимо, нет.
И по поводу Вашего обещания общаться со мной пореже. Вы уже давали мне подобное обещание. А обещание будивельнику даже занесли в свою подпись. Получается, грош цена Вашим обещаниям?
AlexxK
 
Повідомлень: 59
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:48

  flyman написав:яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?

Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.

А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.
AlexxK
 
Повідомлень: 59
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:26

  AlexxK написав:
  flyman написав:яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?

Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.

А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.


Прочитал весь баттл - вы неплохо преуспели в поисках исторической справедливости (без троллинга - это действительно так). Ряд неточностей опустим - в целом то, что вы пишете, верно. Но важное замечание - по отношению к нравам и вызовам времени, о котором вы пишете.

С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве. Представьте, как дико выглядит взрослый человек, которому по возрасту уже давно не положено верить в Деда Мороза, но который из штанов выпрыгивает для создания антуража новогоднего торжества и покупает сам себе детские подарки.

Вот так воспринимают вас и остальных устроителей средневековой драмы светские люди 21-го века... Браво, мои поздравления! А теперь, может быть, вспомните о возрасте и направите энергию на что-нибудь актульно-полезное?..
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 02.05.18
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3851385238533854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Sommer, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.