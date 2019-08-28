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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3851385238533854 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 28 сер, 2019 17:51 pesikot написав: zРадио

Схемы роттердам+ уже нет. Тарифы на тепло и электроэнергию снижены ? Нет.

Так кто теперь наживается на тарифах ? особенно, если почитать про ЦентрЭнерго Схемы роттердам+ уже нет. Тарифы на тепло и электроэнергию снижены ? Нет.Так кто теперь наживается на тарифах ? особенно, если почитать про ЦентрЭнерго



Поищи выше: я уже расписывал, что "энергорынок" - это ребрендинг "роттердама". Если коротко, то новая модель не отменяет спец тарифы покупки электричества ТЭС Укрэнерго.



И да, новая модель - это результат совместного творчества все теж же людей, которые внедряли старую (НКРЭКУ и ДТЭК).



Что касается бенефициаров - Ахметов (ДТЭК) раньше делил куш с Порошенко (НКРЭКУ), сейчас (вероятно) - предложит продолжить его делить, но с Зеленским... Поищи выше: я уже расписывал, что "энергорынок" - это ребрендинг "роттердама". Если коротко, то новая модель не отменяет спец тарифы покупки электричества ТЭС Укрэнерго.И да, новая модель - это результат совместного творчества все теж же людей, которые внедряли старую (НКРЭКУ и ДТЭК).Что касается бенефициаров - Ахметов (ДТЭК) раньше делил куш с Порошенко (НКРЭКУ), сейчас (вероятно) - предложит продолжить его делить, но с Зеленским... zРадио

Повідомлень: 3327 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1855 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 17:56 Re: Політичні дискусії

Ну подождали ... и ?

"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.



Вторит ей и Стефанчук. Плохому танцору всегда рояль мешает.

То есть, опять подождите. И так постоянное обещание светлого будущего "только подождите". Подождите, то Верховну Раду, то правительство, то 1-ю, то 2-ю сессию парламента. И так до бесконечности.

И ЗЕ! обещал пресс-конференцию, а взамен опять уютное интервью со знакомым актёром, уютная обстановка, прописанный сценарий, прописанные вопросы, прописанные ответы. Можно дубли переснять.

Всё, как я говорил ранее, что ЗЕ! не выпускают в прямой эфир.

И, таки оказалось, что ЗЕ! в прямом эфире выглядит неубедительно - хамит журналистам, устраивает "разнос" чиновников на камеру. Его выступление на Дне Независимости - уныло и убого.

И врёт. Квартиру погибшим шахтёрам так и не купил.

ЗЫ. И опять совпадение. Интервью с актером второго сезона "Слуга народа", который играл премьер-министра, помогающий Голобородько. Знаково. ЗЕ! играет, для него это не реальность, для него - это игра. Ну что, нам говорили "подождите 100 дней" президентства Зеленского.Ну подождали ... и ?Вторит ей и Стефанчук. Плохому танцору всегда рояль мешает.То есть, опять подождите. И так постоянное обещание светлого будущего "только подождите". Подождите, то Верховну Раду, то правительство, то 1-ю, то 2-ю сессию парламента. И так до бесконечности.И ЗЕ! обещал пресс-конференцию, а взамен опять уютное интервью со знакомым актёром, уютная обстановка, прописанный сценарий, прописанные вопросы, прописанные ответы. Можно дубли переснять.Всё, как я говорил ранее, что ЗЕ! не выпускают в прямой эфир.И, таки оказалось, что ЗЕ! в прямом эфире выглядит неубедительно - хамит журналистам, устраивает "разнос" чиновников на камеру. Его выступление на Дне Независимости - уныло и убого.И врёт. Квартиру погибшим шахтёрам так и не купил.ЗЫ. И опять совпадение. Интервью с актером второго сезона "Слуга народа", который играл премьер-министра, помогающий Голобородько. Знаково. ЗЕ! играет, для него это не реальность, для него - это игра. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2856 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 754 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 18:10 Re: Політичні дискусії "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2856 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 754 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 18:21 Волгарь написав: Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался. Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.

Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.



Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.



Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов. Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов. AlexxK Повідомлень: 59 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 18:39 ЛАД

Вы понимаете разницу между словами «Реформация – не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс…»

и словами «под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения»?

в том числе зарождались, наряду с Реформацией как таковой.

Видимо, нет.

Вы понимаете разницу между ответом, который Вас не устраивает:

"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской"

и отсутствием ответа как такового?

Видимо, нет.

И по поводу Вашего обещания общаться со мной пореже. Вы уже давали мне подобное обещание. А обещание будивельнику даже занесли в свою подпись. Получается, грош цена Вашим обещаниям? AlexxK Повідомлень: 59 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 18:48 flyman написав: яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?

а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як? яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?

Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.

После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.



А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения. Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения. AlexxK Повідомлень: 59 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 19:26 AlexxK написав: flyman написав: яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?

а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як? яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?

Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.

После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.



А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения. Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.



Прочитал весь баттл - вы неплохо преуспели в поисках исторической справедливости (без троллинга - это действительно так). Ряд неточностей опустим - в целом то, что вы пишете, верно. Но важное замечание - по отношению к нравам и вызовам времени, о котором вы пишете.



С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве. Представьте, как дико выглядит взрослый человек, которому по возрасту уже давно не положено верить в Деда Мороза, но который из штанов выпрыгивает для создания антуража новогоднего торжества и покупает сам себе детские подарки.



Вот так воспринимают вас и остальных устроителей средневековой драмы светские люди 21-го века... Браво, мои поздравления! А теперь, может быть, вспомните о возрасте и направите энергию на что-нибудь актульно-полезное?.. Прочитал весь баттл - вы неплохо преуспели в поисках исторической справедливости (без троллинга - это действительно так). Ряд неточностей опустим - в целом то, что вы пишете, верно. Но важное замечание - по отношению к нравам и вызовам времени, о котором вы пишете.С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве. Представьте, как дико выглядит взрослый человек, которому по возрасту уже давно не положено верить в Деда Мороза, но который из штанов выпрыгивает для создания антуража новогоднего торжества и покупает сам себе детские подарки.Вот так воспринимают вас и остальных устроителей средневековой драмы светские люди 21-го века... Браво, мои поздравления! А теперь, может быть, вспомните о возрасте и направите энергию на что-нибудь актульно-полезное?.. zРадио

Повідомлень: 3327 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1855 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3851385238533854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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