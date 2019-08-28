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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:51
pesikot написав:zРадио
Схемы роттердам+ уже нет. Тарифы на тепло и электроэнергию снижены ? Нет.
Так кто теперь наживается на тарифах ? особенно, если почитать про ЦентрЭнерго
Поищи выше: я уже расписывал, что "энергорынок" - это ребрендинг "роттердама". Если коротко, то новая модель не отменяет спец тарифы покупки электричества ТЭС Укрэнерго.
И да, новая модель - это результат совместного творчества все теж же людей, которые внедряли старую (НКРЭКУ и ДТЭК).
Что касается бенефициаров - Ахметов (ДТЭК) раньше делил куш с Порошенко (НКРЭКУ), сейчас (вероятно) - предложит продолжить его делить, но с Зеленским...
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:56
Ну что, нам говорили "подождите 100 дней" президентства Зеленского.
Ну подождали ... и ?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.
Вторит ей и Стефанчук. Плохому танцору всегда рояль мешает.
То есть, опять подождите. И так постоянное обещание светлого будущего "только подождите". Подождите, то Верховну Раду, то правительство, то 1-ю, то 2-ю сессию парламента. И так до бесконечности.
И ЗЕ! обещал пресс-конференцию, а взамен опять уютное интервью со знакомым актёром, уютная обстановка, прописанный сценарий, прописанные вопросы, прописанные ответы. Можно дубли переснять.
Всё, как я говорил ранее, что ЗЕ! не выпускают в прямой эфир.
И, таки оказалось, что ЗЕ! в прямом эфире выглядит неубедительно - хамит журналистам, устраивает "разнос" чиновников на камеру. Его выступление на Дне Независимости - уныло и убого.
И врёт. Квартиру погибшим шахтёрам так и не купил.
ЗЫ. И опять совпадение. Интервью с актером второго сезона "Слуга народа", который играл премьер-министра, помогающий Голобородько. Знаково. ЗЕ! играет, для него это не реальность, для него - это игра.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:10
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:21
Волгарь написав:
Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.
Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.
Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.
Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов.
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AlexxK
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:39
ЛАД
Вы понимаете разницу между словами «Реформация – не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс…»
и словами «под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения»?
в том числе зарождались, наряду с Реформацией как таковой.
Видимо, нет.
Вы понимаете разницу между ответом, который Вас не устраивает:
"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской"
и отсутствием ответа как такового?
Видимо, нет.
И по поводу Вашего обещания общаться со мной пореже. Вы уже давали мне подобное обещание. А обещание будивельнику даже занесли в свою подпись. Получается, грош цена Вашим обещаниям?
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AlexxK
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:48
flyman написав:
яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?
Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.
А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.
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AlexxK
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:26
AlexxK написав: flyman написав:
яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?
Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.
А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.
Прочитал весь баттл - вы неплохо преуспели в поисках исторической справедливости (без троллинга - это действительно так). Ряд неточностей опустим - в целом то, что вы пишете, верно. Но важное замечание - по отношению к нравам и вызовам времени, о котором вы пишете.
С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве. Представьте, как дико выглядит взрослый человек, которому по возрасту уже давно не положено верить в Деда Мороза, но который из штанов выпрыгивает для создания антуража новогоднего торжества и покупает сам себе детские подарки.
Вот так воспринимают вас и остальных устроителей средневековой драмы светские люди 21-го века... Браво, мои поздравления! А теперь, может быть, вспомните о возрасте и направите энергию на что-нибудь актульно-полезное?..
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:41
zРадио написав:
С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве.
Вот интересно, пуканы от томоса подгорают у кремлеботов, но обвиняют в "томособесии" они других.
П - проекция.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:41
AlexxK написав: flyman написав:
яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?
Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.
А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.
Какой смысл перетирать дела давно ушедших дней, как было всё на самом деле не знает достоверно сейчас никто, от слова совсем никто. Всё что сейчас пишут это в основном домыслы историков, основанные на непонятно насколько достоверных записях где-там.
В Украине нет национальной религии, это просто смешно, украинцы в подавляющей массе вообще не религиозны. Тем более не может претендовать на национальную религию ПЦУ, в церкви которой хотя бы раз в год ходят как максимум процентов 25 населения, и то вряд ли.
А в значительном количестве регионов ПЦУ не представлена никак. Например в Одессе на сотню наверное разных учреждений УПЦ есть одна малопосещаемая церковь ПЦУ.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:50
Sommer написав: zРадио написав:
С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве.
Вот интересно, пуканы от томоса подгорают у кремлеботов, но обвиняют в "томособесии" они других.
П - проекция.
Нет, тролль, твой любимый кремль не при чем - подгорает у верующих, а светские наблюдают с ужасом, вспоминая бесчисленных жертв религиозных войн, крестовых походов, инквизиции и прочих средневековых прелестей.
Я отношусь одинаково отрицательно к РПЦ, УПЦ, ПЦУ, УГКЦ и всем остальным "духовным копролитам"...
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