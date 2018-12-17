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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:04

https://news.liga.net/politics/video/180-obeschaniy-za-100-dney-chto-uspel-vypolnit-zelenskiy-video
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.

Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.


Без комментариев. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:26

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/video/180-obeschaniy-za-100-dney-chto-uspel-vypolnit-zelenskiy-video
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.

Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.


Без комментариев. :mrgreen:


Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:30

  freeze написав:
  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/video/180-obeschaniy-za-100-dney-chto-uspel-vypolnit-zelenskiy-video
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.

Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.


Без комментариев. :mrgreen:


Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/


Думаю, это в первую очередь фиаско его социологов (если он вообще кого-то, кроме себя, слушает) - они не просто так эксплуатировали тему радикального патриотизма. Они были уверены, что это большая электоральная аудитория, а не маргинальная ниша.

С чего они это взяли - непонятно. Быть может, уверовали в свою же пропаганду? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:43

Наглядная информация по теме "Роль личности в истории":
Онлайн-карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ
- https://u.to/htAwFg - 522 перехода.
Википедия пишет о 542 переходах (https://u.to/EtAwFg) из них 529 до конца президентских выборов (на протяжении 5 месяцев, 17.12.2018-17.04.2019, причем только 74 официально перерегистрированы=14%) и 13 после них (за 3 месяца, 30.04.-09.08.2019,официально перерегистрированы только 2=15%).


Кстати, завтра, наверное, будет по Высоцкому:
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
...
yanyura
 
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