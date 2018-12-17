Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.
Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.
Без комментариев.
Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.
Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.
Без комментариев.
Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/
Думаю, это в первую очередь фиаско его социологов (если он вообще кого-то, кроме себя, слушает) - они не просто так эксплуатировали тему радикального патриотизма. Они были уверены, что это большая электоральная аудитория, а не маргинальная ниша.
С чего они это взяли - непонятно. Быть может, уверовали в свою же пропаганду?
Наглядная информация по теме "Роль личности в истории":
Онлайн-карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ
- https://u.to/htAwFg - 522 перехода. Википедия пишет о 542 переходах (https://u.to/EtAwFg) из них 529 до конца президентских выборов (на протяжении 5 месяцев, 17.12.2018-17.04.2019, причем только 74 официально перерегистрированы=14%) и 13 после них (за 3 месяца, 30.04.-09.08.2019,официально перерегистрированы только 2=15%).
Кстати, завтра, наверное, будет по Высоцкому:
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача, Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась, Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, Вся безумная больница у экрана собралась. ...