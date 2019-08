Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 28 сер, 2019 20:04 https://news.liga.net/politics/video/180-obeschaniy-za-100-dney-chto-uspel-vypolnit-zelenskiy-video

Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.



Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.



Без комментариев.

Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.



Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.



Думаю, это в первую очередь фиаско его социологов (если он вообще кого-то, кроме себя, слушает) - они не просто так эксплуатировали тему радикального патриотизма. Они были уверены, что это большая электоральная аудитория, а не маргинальная ниша.

С чего они это взяли - непонятно. Быть может, уверовали в свою же пропаганду?



zРадио

Додано: Сер 28 сер, 2019 20:43

Онлайн-карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ - https://u.to/htAwFg - 522 перехода.

Википедия пишет о 542 переходах ( https://u.to/EtAwFg ) из них 529 до конца президентских выборов (на протяжении 5 месяцев, 17.12.2018-17.04.2019, причем только 74 официально перерегистрированы=14%) и 13 после них (за 3 месяца, 30.04.-09.08.2019,официально перерегистрированы только 2=15%).





Кстати, завтра, наверное, будет по Высоцкому:

Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,

Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,

Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,

Вся безумная больница у экрана собралась.

