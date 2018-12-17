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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
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Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:04

https://news.liga.net/politics/video/180-obeschaniy-za-100-dney-chto-uspel-vypolnit-zelenskiy-video
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.

Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.


Без комментариев. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:26

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/video/180-obeschaniy-za-100-dney-chto-uspel-vypolnit-zelenskiy-video
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.

Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.


Без комментариев. :mrgreen:


Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:30

  freeze написав:
  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/video/180-obeschaniy-za-100-dney-chto-uspel-vypolnit-zelenskiy-video
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.

Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.


Без комментариев. :mrgreen:


Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/


Думаю, это в первую очередь фиаско его социологов (если он вообще кого-то, кроме себя, слушает) - они не просто так эксплуатировали тему радикального патриотизма. Они были уверены, что это большая электоральная аудитория, а не маргинальная ниша.

С чего они это взяли - непонятно. Быть может, уверовали в свою же пропаганду? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:43

Наглядная информация по теме "Роль личности в истории":
Онлайн-карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ
- https://u.to/htAwFg - 522 перехода.
Википедия пишет о 542 переходах (https://u.to/EtAwFg) из них 529 до конца президентских выборов (на протяжении 5 месяцев, 17.12.2018-17.04.2019, причем только 74 официально перерегистрированы=14%) и 13 после них (за 3 месяца, 30.04.-09.08.2019,официально перерегистрированы только 2=15%).


Кстати, завтра, наверное, будет по Высоцкому:
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
...
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:20

  AlexxK написав:
  flyman написав:яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання?
а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?

Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.
После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.

А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.

не поняв,
УГКЦ ополячена, чи ні, не виляй хвостом.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:32

  zРадио написав:Я отношусь одинаково отрицательно к РПЦ, УПЦ, ПЦУ, УГКЦ и всем остальным "духовным копролитам"...


Ты просто малообразованная невежа.
Наука наоборот сейчас как никогда ранее близка к признанию Божественного начала.
Достаточно посмотреть на соотношение верующих-неверующих ученых ядерщиков-физиков, Нобелевских лауреатов и т.п.
Чем глубже чел проник в тайны науки, тем ему яснее становится, что без Создателя здесь не обошлось.
Да даже в академиях ФСБ открыто будущих офицеров готовят к проявлениям божественной воли.


Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:28

  Libo написав:Наука наоборот сейчас как никогда ранее близка к признанию Божественного начала.


Какая наука - православная, или мусульманская? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не смеши!

1. Количество религиозных ученых падает по мере роста научных знаний.
2. Верующих среди ученых существенно меньше, чем в среднем в обществе.
3. И чем более развито общество, тем оно менее религиозно.


Зображення

Зображення

Зображення


  Libo написав:Достаточно посмотреть на соотношение верующих-неверующих ученых ядерщиков-физиков, Нобелевских лауреатов и т.п.


Ну посмотри-посмотри... Как бы тебе не сесть здесь в глубокую лужу, поскольку как раз среди астрофизиков и биологов религиозность самая низкая из возможных (что вполне логично с учетом области их экспертизы).

PS: чтобы не оскорблять чьих-то там чувств, не стану приводить исследования относительно корреляции среднего уровня IQ и доли атеистов в обществе, а лишь отмечу, что она есть и она прямолинейна :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:30

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Да даже в академиях ФСБ открыто будущих офицеров готовят к проявлениям божественной воли.

Тот самый Ефимов, который работая только языком в СССР
С 1986 по 1989 год — первый секретарь Ленинского районного комитета КПСС, в 1989—1990 годах — секретарь Ленинградского городского комитета КПСС[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1 ... 0%B8%D1%87
Да и потом занимался тем же
В период своего ректорства он читал студентам лекции по так называемому надгосударственному управлению и продвигал идеологию Концептуальной партии «Единение» (КПЕ). В частности, он убеждал своих слушателей в существовании мирового заговора, организованного за 1300 лет до нашей эры древнеегипетскими жрецами, потомки которых управляют миром и поныне. Кроме того, по заверению самого Ефимова, лекции аналогичного содержания он читал в петербургском управлении ФСБ.

Его книгу «Мертвая вода» признали экстремистской, студенты считали труды ученого сектантским бредом, но они долго занимали библиотечные полки вуза.

https://mediamera.ru/post/26150

Ну а что такое КОБ, лучше всего написано здесь - http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%9E%D0%91
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