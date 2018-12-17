Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.
Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.
Без комментариев.
Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/
Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.
Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.
Без комментариев.
Для меня до сих пор удивительно, как Порошенко, действительно многоопытный политик, долгие годы тёршийся на самых вершинах власти, не смог обеспечить себе на выборах мало-мальски нормальной электоральной поддержки, потому что 8 процентов, это полное фиаско, братан /c/
Думаю, это в первую очередь фиаско его социологов (если он вообще кого-то, кроме себя, слушает) - они не просто так эксплуатировали тему радикального патриотизма. Они были уверены, что это большая электоральная аудитория, а не маргинальная ниша.
С чего они это взяли - непонятно. Быть может, уверовали в свою же пропаганду?
Наглядная информация по теме "Роль личности в истории":
Онлайн-карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ
- https://u.to/htAwFg - 522 перехода. Википедия пишет о 542 переходах (https://u.to/EtAwFg) из них 529 до конца президентских выборов (на протяжении 5 месяцев, 17.12.2018-17.04.2019, причем только 74 официально перерегистрированы=14%) и 13 после них (за 3 месяца, 30.04.-09.08.2019,официально перерегистрированы только 2=15%).
Кстати, завтра, наверное, будет по Высоцкому:
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача, Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась, Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, Вся безумная больница у экрана собралась. ...
flyman написав:яке ополячилося, що за маячню ти несеш, скільки було уній і яка остання? а УГКЦ, це що ополячена ПЦ чи як?
Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт. После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.
А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.
не поняв, УГКЦ ополячена, чи ні, не виляй хвостом.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Я отношусь одинаково отрицательно к РПЦ, УПЦ, ПЦУ, УГКЦ и всем остальным "духовным копролитам"...
Ты просто малообразованная невежа. Наука наоборот сейчас как никогда ранее близка к признанию Божественного начала. Достаточно посмотреть на соотношение верующих-неверующих ученых ядерщиков-физиков, Нобелевских лауреатов и т.п. Чем глубже чел проник в тайны науки, тем ему яснее становится, что без Создателя здесь не обошлось. Да даже в академиях ФСБ открыто будущих офицеров готовят к проявлениям божественной воли.
Libo написав:Наука наоборот сейчас как никогда ранее близка к признанию Божественного начала.
Какая наука - православная, или мусульманская?
Не смеши!
1. Количество религиозных ученых падает по мере роста научных знаний. 2. Верующих среди ученых существенно меньше, чем в среднем в обществе. 3. И чем более развито общество, тем оно менее религиозно.
Libo написав:Достаточно посмотреть на соотношение верующих-неверующих ученых ядерщиков-физиков, Нобелевских лауреатов и т.п.
Ну посмотри-посмотри... Как бы тебе не сесть здесь в глубокую лужу, поскольку как раз среди астрофизиков и биологов религиозность самая низкая из возможных (что вполне логично с учетом области их экспертизы).
PS: чтобы не оскорблять чьих-то там чувств, не стану приводить исследования относительно корреляции среднего уровня IQ и доли атеистов в обществе, а лишь отмечу, что она есть и она прямолинейна
В период своего ректорства он читал студентам лекции по так называемому надгосударственному управлению и продвигал идеологию Концептуальной партии «Единение» (КПЕ). В частности, он убеждал своих слушателей в существовании мирового заговора, организованного за 1300 лет до нашей эры древнеегипетскими жрецами, потомки которых управляют миром и поныне. Кроме того, по заверению самого Ефимова, лекции аналогичного содержания он читал в петербургском управлении ФСБ.
Его книгу «Мертвая вода» признали экстремистской, студенты считали труды ученого сектантским бредом, но они долго занимали библиотечные полки вуза.