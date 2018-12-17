Додано: Сер 28 сер, 2019 22:28

Libo написав: Наука наоборот сейчас как никогда ранее близка к признанию Божественного начала.

Наука наоборот сейчас как никогда ранее близка к признанию Божественного начала.

Libo написав: Достаточно посмотреть на соотношение верующих-неверующих ученых ядерщиков-физиков, Нобелевских лауреатов и т.п.

Достаточно посмотреть на соотношение верующих-неверующих ученых ядерщиков-физиков, Нобелевских лауреатов и т.п.

Какая наука - православная, или мусульманская?Не смеши!1. Количество религиозных ученых падает по мере роста научных знаний.2. Верующих среди ученых существенно меньше, чем в среднем в обществе.3. И чем более развито общество, тем оно менее религиозно.Ну посмотри-посмотри... Как бы тебе не сесть здесь в глубокую лужу, поскольку как раз среди астрофизиков и биологов религиозность самая низкая из возможных (что вполне логично с учетом области их экспертизы).PS: чтобы не оскорблять чьих-то там чувств, не стану приводить исследования относительно корреляции среднего уровня IQ и доли атеистов в обществе, а лишь отмечу, что она есть и она прямолинейна