Вы знаете, надоело извиняться, поэтому прямым текстом.
Вы занимаетесь дешёвой пропагандой лживых утверждений, а т.к. аргументов в такой ситуации, естественно, не хватает, то крутитесь как уж на сковородке, отказываясь от собственных слов.
AlexxK написав:ЛАД
Вы понимаете разницу между словами «Реформация – не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс…»
и словами «под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения»?
в том числе зарождались, наряду с Реформацией как таковой.
Видимо, нет.
А Вы понимаете разницу между Вашими словами, процитированными выше и
Еще раз: не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.
?
Чтобы Вы не напрягались с поиском, это Ваши слова из поста viewtopic.php?p=4733919#p4733919
. Уже приводил эту цитату. Тут никакого "в том числе", а однозначно "не борьба протестантов с католиками
, а национально-освободительная борьба народных масс".
Вы отказываетесь от своих слов?
Вы понимаете разницу между ответом, который Вас не устраивает:
"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской"
и отсутствием ответа как такового?
Видимо, нет.
А Вы понимаете разницу между религиозными и общественными проблемами?
"Видимо, нет."
Пересмотр догматов веры, принципов богослужения - проблемы религиозные.
Разделение абсолютно идентичных в вопросах вероисповедания церквей только вследствие разделения государств, вероятно, необходимо, но это проблема общественная, а не религиозная.
Вы уже дошли в своих "обоснованиях" до 1300 года.
А ничего, что в 1300 не было ещё даже понятий "русский" и "украинец"?
Или Вы начнёте доказывать, что украинцы как нация
существовали за 5000 лет до н.э.?
И по поводу Вашего обещания общаться со мной пореже. Вы уже давали мне подобное обещание. А обещание будивельнику даже занесли в свою подпись. Получается, грош цена Вашим обещаниям?
Вы знаете, никакого удовольствия от беседы с Вами не испытал.
Пишу только потому, что вдруг всё же эту ветку читают не только пишущие и, прочитав Ваши высоконаучные посты, решат, что раз такое пишет "ах, какой человек", "настоящий историк", то, наверно, всё так и есть.
Вы просто манипулируете по аналогии с российскими телепропагандонами. Только в другую сторону.
И получается, что "грош цена Вашим" словам, если Вы так легко их переиначиваете и отказываетесь от них.