на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 28 сер, 2019 23:23 Re: Політичні дискусії



И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день.



Есть ли выход из этого пещерного тупика.

Наверное есть.

И Зеленский скорее всего понимает это, выход в экономике.

Экономика это базис, а не наоборот,уже сейчас можно более менее спокойно писать на форумах и обговаривать то, что в угаре национализма еще несколько лет назад считалось табу.

Экономика приведет к тому, что через пару лет



челов с горящими глазами и тупыми лбами



должно стать меньше, и мы просто не будем замечать их как не замечали

с 1991 до 2013-го, хотя отрава вся не испарится, что-то и останется.





Ну да вы правы, это как доказательство того,что страна наделала глупостей промолчав, или просто увлеченно наблюдая ТВ стрим 2014-года (который подозрительно единодушно крутили почти все олигархические тв каналы), не понимая,что в конце супермаркета всегда каса и заплатить в конечном итоге действительно пришлось всем.И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день.Есть ли выход из этого пещерного тупика.Наверное есть.И Зеленский скорее всего понимает это, выход в экономике.Экономика это базис, а не наоборот,уже сейчас можно более менее спокойно писать на форумах и обговаривать то, что в угаре национализма еще несколько лет назад считалось табу.Экономика приведет к тому, что через пару летчелов с горящими глазами и тупыми лбамидолжно стать меньше, и мы просто не будем замечать их как не замечалис 1991 до 2013-го, хотя отрава вся не испарится, что-то и останется.Не думаю,что кукловодам захочется рецидивов, они ведь сами также пострадали, материально, а Порошенко и осколки партии войны слишком токсичны и слабы для того чтобы стать кукловодами,хотя они очень хотели бы этого



В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:

1) осень 2004-го;

2) осень 2013-го:

В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:
1) осень 2004-го;
2) осень 2013-го:
3) ...to be continued.

Додано: Сер 28 сер, 2019 23:46

Вы занимаетесь дешёвой пропагандой лживых утверждений, а т.к. аргументов в такой ситуации, естественно, не хватает, то крутитесь как уж на сковородке, отказываясь от собственных слов.



AlexxK написав: ЛАД

Вы понимаете разницу между словами «Реформация – не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс…»

и словами «под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения»?

в том числе зарождались, наряду с Реформацией как таковой.

Видимо, нет. Вы понимаете разницу между словами «Реформация – не борьба протестантов с католиками, а национально-освободительная борьба народных масс…»и словами «под знаменем Реформации зарождались национально-освободительные движения»?в том числе зарождались, наряду с Реформацией как таковой.Видимо, нет.

А Вы понимаете разницу между Вашими словами, процитированными выше и

Еще раз: не борьба протестантов с католиками , а национально-освободительная борьба народных масс, в том числе и за осознание своей нации как отличной от нации метрополии, в данном случае испанцев. И на этом основании претензия на государственную самостоятельность.

?

Чтобы Вы не напрягались с поиском, это Ваши слова из поста не борьба протестантов с католиками , а национально-освободительная борьба народных масс".

Вы отказываетесь от своих слов?



Вы понимаете разницу между ответом, который Вас не устраивает:

"Религиозные проблемы существуют со дня обретения независимости. В том числе проблема отделения украинской православной церкви от русской"

и отсутствием ответа как такового?

Видимо, нет.

А Вы понимаете разницу между религиозными и общественными проблемами?

"Видимо, нет."

Пересмотр догматов веры, принципов богослужения - проблемы религиозные.

Разделение абсолютно идентичных в вопросах вероисповедания церквей только вследствие разделения государств, вероятно, необходимо, но это проблема общественная, а не религиозная.

И, кстати, Вы пишете: "в том числе", но больше ни одной религ. проблемы не назвали.



Вы уже дошли в своих "обоснованиях" до 1300 года.

А ничего, что в 1300 не было ещё даже понятий "русский" и "украинец"?

Или Вы начнёте доказывать, что украинцы как нация существовали за 5000 лет до н.э.?



И по поводу Вашего обещания общаться со мной пореже. Вы уже давали мне подобное обещание. А обещание будивельнику даже занесли в свою подпись. Получается, грош цена Вашим обещаниям?

Вы знаете, никакого удовольствия от беседы с Вами не испытал.

Пишу только потому, что вдруг всё же эту ветку читают не только пишущие и, прочитав Ваши высоконаучные посты, решат, что раз такое пишет "ах, какой человек", "настоящий историк", то, наверно, всё так и есть.

Вы просто манипулируете по аналогии с российскими телепропагандонами. Только в другую сторону.

И получается, что "грош цена Вашим" словам, если Вы так легко их переиначиваете и отказываетесь от них.



Вы знаете, надоело извиняться, поэтому прямым текстом.Вы занимаетесь дешёвой пропагандой лживых утверждений, а т.к. аргументов в такой ситуации, естественно, не хватает, то крутитесь как уж на сковородке, отказываясь от собственных слов.А Вы понимаете разницу между Вашими словами, процитированными выше иЧтобы Вы не напрягались с поиском, это Ваши слова из поста viewtopic.php?p=4733919#p4733919 . Уже приводил эту цитату. Тут никакого "в том числе", а однозначно ", а национально-освободительная борьба народных масс".Вы отказываетесь от своих слов?А Вы понимаете разницу между религиозными и общественными проблемами?"Видимо, нет."Пересмотр догматов веры, принципов богослужения - проблемы религиозные.Разделение абсолютно идентичных в вопросах вероисповедания церквей только вследствие разделения государств, вероятно, необходимо, но это проблема общественная, а не религиозная.И, кстати, Вы пишете: "в том числе", но большерелиг. проблемы не назвали.Вы уже дошли в своих "обоснованиях" до 1300 года.А ничего, что в 1300 не было ещё даже понятий "русский" и "украинец"?Или Вы начнёте доказывать, что украинцысуществовали за 5000 лет до н.э.?Вы знаете, никакого удовольствия от беседы с Вами не испытал.Пишу только потому, что вдруг всё же эту ветку читают не только пишущие и, прочитав Ваши высоконаучные посты, решат, что раз такое пишет "ах, какой человек", "настоящий историк", то, наверно, всё так и есть.Вы просто манипулируете по аналогии с российскими телепропагандонами. Только в другую сторону.И получается, что "грош цена Вашим" словам, если Вы так легко их переиначиваете и отказываетесь от них.P.s. Вы действительно новый человек или клон/реинкарнация кого-то из старых ников?

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13911 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 01:15 zРадио написав: AlexxK написав: ........

Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.

После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.



А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения. ........Когда Великое княжество Литовское заключило унию с Королевством Польским - оно было постепенно ополячено. Это факт.После того, как оно было ополячено, оно постепенно было окатоличено. Это тоже факт.А УГКЦ - это отдельная история и к переносу кафедры из Киева в Москву не имеет отношения.



Прочитал весь баттл - вы неплохо преуспели в поисках исторической справедливости (без троллинга - это действительно так). Ряд неточностей опустим - в целом то, что вы пишете, верно. Но важное замечание - по отношению к нравам и вызовам времени, о котором вы пишете.



С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве. Представьте, как дико выглядит взрослый человек, которому по возрасту уже давно не положено верить в Деда Мороза, но который из штанов выпрыгивает для создания антуража новогоднего торжества и покупает сам себе детские подарки.



Вот так воспринимают вас и остальных устроителей средневековой драмы светские люди 21-го века... Браво, мои поздравления! А теперь, может быть, вспомните о возрасте и направите энергию на что-нибудь актульно-полезное?.. Прочитал весь баттл - вы неплохо преуспели в поисках исторической справедливости (без троллинга - это действительно так). Ряд неточностей опустим - в целом то, что вы пишете, верно. Но важное замечание - по отношению к нравам и вызовам времени, о котором вы пишете.С высоты сегодняшнего дня томособесия - это как Санта Клаус, не даривший ребенку подарки в раннем детстве. Представьте, как дико выглядит взрослый человек, которому по возрасту уже давно не положено верить в Деда Мороза, но который из штанов выпрыгивает для создания антуража новогоднего торжества и покупает сам себе детские подарки.Вот так воспринимают вас и остальных устроителей средневековой драмы светские люди 21-го века... Браво, мои поздравления! А теперь, может быть, вспомните о возрасте и направите энергию на что-нибудь актульно-полезное?..

Согласен со 2 и 3 абзацами, но с первым абзацем согласиться не могу.

Неверен именно подход в целом, хотя частности, возможно, верны.

Не буду подробно, уже писал, но поиски "справедливости" через 500-1000 лет ...

Если сейчас все страны начнут вспоминать обиды хотя бы 300-летней давности и требовать "справедливости" ...

Не хочу даже представлять себе такую ситуацию.

Знать и помнить историю, конечно, нужно, но только для того, чтобы принимать правильные решения сегодня, а не для поиска "обид" и "справедливости".

Согласен со 2 и 3 абзацами, но с первым абзацем согласиться не могу.Неверен именно подход в целом, хотя частности, возможно, верны.Не буду подробно, уже писал, но поиски "справедливости" через 500-1000 лет ...Если сейчас все страны начнут вспоминать обиды хотя бы 300-летней давности и требовать "справедливости" ...Не хочу даже представлять себе такую ситуацию.Знать и помнить историю, конечно, нужно, но только для того, чтобы принимать правильные решения сегодня, а не для поиска "обид" и "справедливости".Детский сад младшая группа.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13911 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 01:28 zРадио написав: Автор77 написав: Эта маргинальная ниша сами знаете какую роль отыграла Эта маргинальная ниша сами знаете какую роль отыграла



+++

.......

Это ж нужно было додуматься построить всю электоральную платформу на месседжах, откликающихся у 2-х людей из 15-и!!



В общем, сам виноват... Свиноборонпром - это вторично. Коррупционеров народ выбирал много раз. Просчет именно в избирательной кампании Порошенко +++.......Это ж нужно было додуматься построить всю электоральную платформу на месседжах, откликающихся у 2-х людей из 15-и!!В общем, сам виноват... Свиноборонпром - это вторично. Коррупционеров народ выбирал много раз. Просчет именно в избирательной кампании Порошенко

Видимо, больше идти было особо не с чем. В экономике похвастать нечем. Рост зарплат по сравнению с 2014-15 ... сложновато было бы убедить. что это его заслуга.

Видимо, больше идти было особо не с чем. В экономике похвастать нечем. Рост зарплат по сравнению с 2014-15 ... сложновато было бы убедить. что это его заслуга.Он выбрал самые большие свои достижения. Но сделал на них слишком большой упор, что называется, перегнул палку.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13911 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 01:32 zРадио написав: Автор77 написав: И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день. И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день.



В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:

1) осень 2004-го;

2) осень 2013-го:

3) ...to be continued. В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:1) осень 2004-го;2) осень 2013-го:3) ...to be continued.

Всё же осенью 2004 праворадикализм, насколько помню, не играл такой уж существенной роли.

https://censor.net.ua/resonance/3144950 ... yat_cherez

Игорь Коломойский: "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год"



Игорь Коломойский: "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" Игорь Коломойский: "Зеленский – это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1765 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 06:25



У пЄСі вже передумали голосувати за зняття депутатської недоторканності, вони прочитали поданий ще порошенком законопроєкт і на них зійшло прозріння.

Форумчанин року Повідомлень: 9225 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6222 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 06:27 zРадио написав: Автор77 написав: И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день. И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день.



В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:

1) осень 2004-го;

2) осень 2013-го:

3) ...to be continued. В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:1) осень 2004-го;2) осень 2013-го:3) ...to be continued.

єсть одне но ...

з часом такими поштовхами суспільство йде все далі від дикої Раші в сторону більш цивилізованої Європи ...

якщо порівнювати стан свідомості постсовка 28 років тому і зараз ...

єсть одне но ...з часом такими поштовхами суспільство йде все далі від дикої Раші в сторону більш цивілізованої Європи ...якщо порівнювати стан свідомості постсовка 28 років тому і зараз ...так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16063 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 06:58 flyman написав: так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище



