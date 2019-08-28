такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:26
такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:29
И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.
А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:35
99% населення не вміє управляти власними фінансами
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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