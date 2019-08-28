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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3854385538563857

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:26

  shapo написав:
  flyman написав:так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище


И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:29

  flyman написав:
  shapo написав:И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі


И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.
А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:35

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі


И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.
А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты

99% населення не вміє управляти власними фінансами
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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З нами з: 09.03.14
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Подякували: 941 раз.
 
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  #<1 ... 3854385538563857
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