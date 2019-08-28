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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3854385538563857

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:26

  shapo написав:
  flyman написав:так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище


И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:29

  flyman написав:
  shapo написав:И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі


И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.
А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:35

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі


И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.
А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты

99% населення не вміє управляти власними фінансами
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:31

  flyman написав:99% населення не вміє управляти власними фінансами

Как можно управлять тем чего нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:14

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
  Автор77 написав:И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день.


В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:
1) осень 2004-го;
2) осень 2013-го:
3) ...to be continued.

Всё же осенью 2004 праворадикализм, насколько помню, не играл такой уж существенной роли.


Согласен - в 2004-м такой роли не играл, именно поэтому все окончилось в принципе очень даже позитивно, знаю, что именно тогда в 2005 у многих ФОПов напуганная налоговая даже перестала брать ежемесячную мзду ( и так и не возобновили на постоянной ежемесячной основе),Ющенко при всей его мягкотелости и противоречиях, первый визит совершил в Москву, продолжив этим по сути Кучмовскую многовекторность.
В результате и територии тогда не потеряли,и за флот аренда шла,и зависимость от России была в большей степени экономическая, во всяком случае меньше и экономически,и политически чем сейчас от Штатов.И зарплаты украинцев измерялись в тысячах долларов.

То ли дело в 2014-м - когда все наперебой по ТВ рассуждали - когда лучше флот пнуть вопреки договору через год,пол-года, или через месяц. Особенно в этом Огрызко отличался, в каждом интервью предлагал пнуть флот через месяц-второй.
Пнули флот - мысленно и на словах, но, так, что отобрали наши территории.
То же самое насчет общей риторики о России, в 2004-м ее просто не было, упор был совершенно иной - на кланы и т.п.

А русские - непрогрессивный народ, застрявший в прошлом столетии.
Но, плевать на это хотели и немцы, и французы,и фины, и часть американцев, да и почти все страны мира, санкции санкциями, но торговля аж шумит,долары шелестят и обоюдовыгодные экономические взаимоотношения просто расцветают .

Экономика должна расставить все на свои места, не все ,правда,перетрется, слишком далеко зашло, ну так спасибо за это Левочкину, Коломойскому с правосеками, и националистической части общества.

А Европа - она не в том, чтобы не иметь экономических отношений даже с варварами,даже с политическими недругами, а в том, чтобы нормальные правила игры в стране были.



Я вообще не пойму кому пришла в голову такая мысль - "мутнуть" и поставить на кон безопасность страны, если даже после всего ,что случилось в 2019-м вот такая процентовка,которая все время росла и нашла свое отбражение в 73% Зеленского, ведь в 2014-м процентовка была еще оглушительнее :

Более половины украинцев хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации “Левада-центр”. Читайте также 38% украинцев не пережили ни одной стрессовой ситуации в течение 2018 года - опрос Так, согласно данным исследования, в Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо — 27%, 17% — не определились.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:34

  flyman написав:з часом такими поштовхами суспільство йде все далі від дикої Раші в сторону більш цивилізованої Європи ...


Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...

Дальше от дикой россии - да, согласен. Ближе к цивилизованной Европе - нет, не согласен. Многие не задумываются, что так бывает - мол, отдаление от россии автоматом приближает нас к цивилизации. Отнюдь! Мы и сами неплохо преуспеваем в строительстве украинского мракобесия и авторитаризма...

Что касается россии - вспомните, ведь там тоже были революции. Российскую империю развалили питерцы, СССР - москвичи. И что - какие результаты? Приблизили ли эти перевороты их устроителей к цивилизации? Ничуть!..

  flyman написав:так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище


Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!

https://data.worldbank.org/indicator/ny ... start=1991
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:39

  Вкладчик1234 написав:У пЄСі вже передумали голосувати за зняття депутатської недоторканності, вони прочитали поданий ще порошенком законопроєкт і на них зійшло прозріння.

:)


Голоса ПЕСа - это статистическая погрешность в новой ВР :mrgreen: Вообще не играет роли, ЗА они будут голосовать, или ПРОТИВ... Единственное, чем они будут заниматься - это зрадофилией. Даже на блокирование трибуны физической силы не хватит...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:57

  ЛАД написав:Знать и помнить историю, конечно, нужно, но только для того, чтобы принимать правильные решения сегодня, а не для поиска "обид" и "справедливости".
Детский сад младшая группа.


Я это и имел в виду. Возможно, недостаточно точно выразился, скажу по-другому - рассуждай я сослагательным наклонением об украинской истории, я бы во многом совпал с вашим оппонентом. Однако, так как это лишено всякого смысла, мои действия ограничились бы мимолетным полетом фантазии. Но чтобы исписать несколько страниц форума этими влажными мечтами... :mrgreen: Такое мне бы даже в голову не пришло 8)
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:30

  flyman написав:.........
так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.
Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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