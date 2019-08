Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3854385538563857 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 29 сер, 2019 07:26 shapo написав: flyman написав: так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище



И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше? И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16062 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 07:29 flyman написав: shapo написав: И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше? И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі



И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.

А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1767 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 07:35 shapo написав: flyman написав: shapo написав: И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше? И какой запас прочности этих благ в случае увольнения, закрытия бизнеса и т.д. у пересичного, месяц,год или больше?

такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі



И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.

А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты

99% населення не вміє управляти власними фінансами 99% населення не вміє управляти власними фінансами В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16062 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 08:31 flyman написав: 99% населення не вміє управляти власними фінансами 99% населення не вміє управляти власними фінансами

Как можно управлять тем чего нет? Как можно управлять тем чего нет? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1767 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 09:14 ЛАД написав: zРадио написав: Автор77 написав: И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день. И как доказательство того,что украинскому народу в целом чужд национал-праворадикализм, который и наделал столько бед для такой прекрасной страны и в принципе продолжает приносить ощутимый вред и по сей день.



В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:

1) осень 2004-го;

2) осень 2013-го:

3) ...to be continued. В целом чужд, но рецидивы случаются (не без посторонней помощи), а прививок и на 10 лет не хватает:1) осень 2004-го;2) осень 2013-го:3) ...to be continued.

Всё же осенью 2004 праворадикализм, насколько помню, не играл такой уж существенной роли. Всё же осенью 2004 праворадикализм, насколько помню, не играл такой уж существенной роли.



Согласен - в 2004-м такой роли не играл, именно поэтому все окончилось в принципе очень даже позитивно, знаю, что именно тогда в 2005 у многих ФОПов напуганная налоговая даже перестала брать ежемесячную мзду ( и так и не возобновили на постоянной ежемесячной основе),Ющенко при всей его мягкотелости и противоречиях, первый визит совершил в Москву, продолжив этим по сути Кучмовскую многовекторность.

В результате и територии тогда не потеряли,и за флот аренда шла,и зависимость от России была в большей степени экономическая, во всяком случае меньше и экономически,и политически чем сейчас от Штатов.И зарплаты украинцев измерялись в тысячах долларов.



То ли дело в 2014-м - когда все наперебой по ТВ рассуждали - когда лучше флот пнуть вопреки договору через год,пол-года, или через месяц. Особенно в этом Огрызко отличался, в каждом интервью предлагал пнуть флот через месяц-второй.

Пнули флот - мысленно и на словах, но, так, что отобрали наши территории.

То же самое насчет общей риторики о России, в 2004-м ее просто не было, упор был совершенно иной - на кланы и т.п.



А русские - непрогрессивный народ, застрявший в прошлом столетии.

Но, плевать на это хотели и немцы, и французы,и фины, и часть американцев, да и почти все страны мира, санкции санкциями, но торговля аж шумит,долары шелестят и обоюдовыгодные экономические взаимоотношения просто расцветают .



Экономика должна расставить все на свои места, не все ,правда,перетрется, слишком далеко зашло, ну так спасибо за это Левочкину, Коломойскому с правосеками, и националистической части общества.



А Европа - она не в том, чтобы не иметь экономических отношений даже с варварами,даже с политическими недругами, а в том, чтобы нормальные правила игры в стране были.







Я вообще не пойму кому пришла в голову такая мысль - "мутнуть" и поставить на кон безопасность страны, если даже после всего ,что случилось в 2019-м вот такая процентовка,которая все время росла и нашла свое отбражение в 73% Зеленского, ведь в 2014-м процентовка была еще оглушительнее :



Более половины украинцев хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации “Левада-центр”. Читайте также 38% украинцев не пережили ни одной стрессовой ситуации в течение 2018 года - опрос Так, согласно данным исследования, в Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо — 27%, 17% — не определились. Согласен - в 2004-м такой роли не играл, именно поэтому все окончилось в принципе очень даже позитивно, знаю, что именно тогда в 2005 у многих ФОПов напуганная налоговая даже перестала брать ежемесячную мзду ( и так и не возобновили на постоянной ежемесячной основе),Ющенко при всей его мягкотелости и противоречиях, первый визит совершил в Москву, продолжив этим по сути Кучмовскую многовекторность.В результате и територии тогда не потеряли,и за флот аренда шла,и зависимость от России была в большей степени экономическая, во всяком случае меньше и экономически,и политически чем сейчас от Штатов.И зарплаты украинцев измерялись в тысячах долларов.То ли дело в 2014-м - когда все наперебой по ТВ рассуждали - когда лучше флот пнуть вопреки договору через год,пол-года, или через месяц. Особенно в этом Огрызко отличался, в каждом интервью предлагал пнуть флот через месяц-второй.Пнули флот - мысленно и на словах, но, так, что отобрали наши территории.То же самое насчет общей риторики о России, в 2004-м ее просто не было, упор был совершенно иной - на кланы и т.п.А русские - непрогрессивный народ, застрявший в прошлом столетии.Но, плевать на это хотели и немцы, и французы,и фины, и часть американцев, да и почти все страны мира, санкции санкциями, но торговля аж шумит,долары шелестят и обоюдовыгодные экономические взаимоотношения просто расцветают .Экономика должна расставить все на свои места, не все ,правда,перетрется, слишком далеко зашло, ну так спасибо за это Левочкину, Коломойскому с правосеками, и националистической части общества.А Европа - она не в том, чтобы не иметь экономических отношений даже с варварами,даже с политическими недругами, а в том, чтобы нормальные правила игры в стране были.Я вообще не пойму кому пришла в голову такая мысль - "мутнуть" и поставить на кон безопасность страны, если даже после всего ,что случилось в 2019-м вот такая процентовка,которая все время росла и нашла свое отбражение в 73% Зеленского, ведь в 2014-м процентовка была еще оглушительнее :Более половины украинцев хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации “Левада-центр”. Читайте также 38% украинцев не пережили ни одной стрессовой ситуации в течение 2018 года - опрос Так, согласно данным исследования, в Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо — 27%, 17% — не определились. Автор77 Повідомлень: 404 З нами з: 09.11.16 Подякував: 49 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 09:34 flyman написав: з часом такими поштовхами суспільство йде все далі від дикої Раші в сторону більш цивилізованої Європи ...

з часом такими поштовхами суспільство йде все далі від дикої Раші в сторону більш цивилізованої Європи ...



Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...



Дальше от дикой россии - да, согласен. Ближе к цивилизованной Европе - нет, не согласен. Многие не задумываются, что так бывает - мол, отдаление от россии автоматом приближает нас к цивилизации. Отнюдь! Мы и сами неплохо преуспеваем в строительстве украинского мракобесия и авторитаризма...



Что касается россии - вспомните, ведь там тоже были революции. Российскую империю развалили питерцы, СССР - москвичи. И что - какие результаты? Приблизили ли эти перевороты их устроителей к цивилизации? Ничуть!..



flyman написав: так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище



Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!



https://data.worldbank.org/indicator/ny ... start=1991 Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...Дальше от дикой россии - да, согласен. Ближе к цивилизованной Европе - нет, не согласен. Многие не задумываются, что так бывает - мол, отдаление от россии автоматом приближает нас к цивилизации. Отнюдь! Мы и сами неплохо преуспеваем в строительстве украинского мракобесия и авторитаризма...Что касается россии - вспомните, ведь там тоже были революции. Российскую империю развалили питерцы, СССР - москвичи. И что - какие результаты? Приблизили ли эти перевороты их устроителей к цивилизации? Ничуть!..Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт! zРадио

Повідомлень: 3336 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 09:39 Вкладчик1234 написав: У пЄСі вже передумали голосувати за зняття депутатської недоторканності, вони прочитали поданий ще порошенком законопроєкт і на них зійшло прозріння.



У пЄСі вже передумали голосувати за зняття депутатської недоторканності, вони прочитали поданий ще порошенком законопроєкт і на них зійшло прозріння.



Голоса ПЕСа - это статистическая погрешность в новой ВР Вообще не играет роли, ЗА они будут голосовать, или ПРОТИВ... Единственное, чем они будут заниматься - это зрадофилией. Даже на блокирование трибуны физической силы не хватит... Голоса ПЕСа - это статистическая погрешность в новой ВРВообще не играет роли, ЗА они будут голосовать, или ПРОТИВ... Единственное, чем они будут заниматься - это зрадофилией. Даже на блокирование трибуны физической силы не хватит... zРадио

Повідомлень: 3336 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 09:57 ЛАД написав: Знать и помнить историю, конечно, нужно, но только для того, чтобы принимать правильные решения сегодня, а не для поиска "обид" и "справедливости".

Детский сад младшая группа. Знать и помнить историю, конечно, нужно, но только для того, чтобы принимать правильные решения сегодня, а не для поиска "обид" и "справедливости".Детский сад младшая группа.



Я это и имел в виду. Возможно, недостаточно точно выразился, скажу по-другому - рассуждай я сослагательным наклонением об украинской истории, я бы во многом совпал с вашим оппонентом. Однако, так как это лишено всякого смысла, мои действия ограничились бы мимолетным полетом фантазии. Но чтобы исписать несколько страниц форума этими влажными мечтами... Такое мне бы даже в голову не пришло Я это и имел в виду. Возможно, недостаточно точно выразился, скажу по-другому - рассуждай я сослагательным наклонением об украинской истории, я бы во многом совпал с вашим оппонентом. Однако, так как это лишено всякого смысла, мои действия ограничились бы мимолетным полетом фантазии. Но чтобы исписать несколько страниц форума этими влажными мечтами...Такое мне бы даже в голову не пришло zРадио

Повідомлень: 3336 З нами з: 02.05.18 Подякував: 778 раз. Подякували: 1859 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 10:30 flyman написав: .........

так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище .........так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.

Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет. Не факт.Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13912 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3854385538563857 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Автор77 і 0 гостейМодератори: ТупУм