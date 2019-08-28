такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:26
такий самий як в пересіченого жителя США, а може і краще, так як є дача/город/хата в селі
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:29
И что толку с дачи стоимость проезда до которой на маршрутке или тем более на машине всегда будет дороже выращенного там.
А в штатах пока и велфер не отменили, и кредиты под божеские проценты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:35
99% населення не вміє управляти власними фінансами
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:31
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:14
Согласен - в 2004-м такой роли не играл, именно поэтому все окончилось в принципе очень даже позитивно, знаю, что именно тогда в 2005 у многих ФОПов напуганная налоговая даже перестала брать ежемесячную мзду ( и так и не возобновили на постоянной ежемесячной основе),Ющенко при всей его мягкотелости и противоречиях, первый визит совершил в Москву, продолжив этим по сути Кучмовскую многовекторность.
В результате и територии тогда не потеряли,и за флот аренда шла,и зависимость от России была в большей степени экономическая, во всяком случае меньше и экономически,и политически чем сейчас от Штатов.И зарплаты украинцев измерялись в тысячах долларов.
То ли дело в 2014-м - когда все наперебой по ТВ рассуждали - когда лучше флот пнуть вопреки договору через год,пол-года, или через месяц. Особенно в этом Огрызко отличался, в каждом интервью предлагал пнуть флот через месяц-второй.
Пнули флот - мысленно и на словах, но, так, что отобрали наши территории.
То же самое насчет общей риторики о России, в 2004-м ее просто не было, упор был совершенно иной - на кланы и т.п.
А русские - непрогрессивный народ, застрявший в прошлом столетии.
Но, плевать на это хотели и немцы, и французы,и фины, и часть американцев, да и почти все страны мира, санкции санкциями, но торговля аж шумит,долары шелестят и обоюдовыгодные экономические взаимоотношения просто расцветают .
Экономика должна расставить все на свои места, не все ,правда,перетрется, слишком далеко зашло, ну так спасибо за это Левочкину, Коломойскому с правосеками, и националистической части общества.
А Европа - она не в том, чтобы не иметь экономических отношений даже с варварами,даже с политическими недругами, а в том, чтобы нормальные правила игры в стране были.
Я вообще не пойму кому пришла в голову такая мысль - "мутнуть" и поставить на кон безопасность страны, если даже после всего ,что случилось в 2019-м вот такая процентовка,которая все время росла и нашла свое отбражение в 73% Зеленского, ведь в 2014-м процентовка была еще оглушительнее :
Более половины украинцев хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации “Левада-центр”. Читайте также 38% украинцев не пережили ни одной стрессовой ситуации в течение 2018 года - опрос Так, согласно данным исследования, в Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо — 27%, 17% — не определились.
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:34
Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...
Дальше от дикой россии - да, согласен. Ближе к цивилизованной Европе - нет, не согласен. Многие не задумываются, что так бывает - мол, отдаление от россии автоматом приближает нас к цивилизации. Отнюдь! Мы и сами неплохо преуспеваем в строительстве украинского мракобесия и авторитаризма...
Что касается россии - вспомните, ведь там тоже были революции. Российскую империю развалили питерцы, СССР - москвичи. И что - какие результаты? Приблизили ли эти перевороты их устроителей к цивилизации? Ничуть!..
Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:39
Голоса ПЕСа - это статистическая погрешность в новой ВР Вообще не играет роли, ЗА они будут голосовать, или ПРОТИВ... Единственное, чем они будут заниматься - это зрадофилией. Даже на блокирование трибуны физической силы не хватит...
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:57
Я это и имел в виду. Возможно, недостаточно точно выразился, скажу по-другому - рассуждай я сослагательным наклонением об украинской истории, я бы во многом совпал с вашим оппонентом. Однако, так как это лишено всякого смысла, мои действия ограничились бы мимолетным полетом фантазии. Но чтобы исписать несколько страниц форума этими влажными мечтами... Такое мне бы даже в голову не пришло
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:30
Не факт.
Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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