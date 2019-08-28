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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3855385638573858 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 29 сер, 2019 11:37 AlexxK написав: Волгарь написав: Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался. Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.

Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.



Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.



Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали . И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов. Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов.

А до этого Киевский митрполит сидел в Москве, и ему в церковных делах подчинялись епархии ВКЛ (в том числе Киевская). А с 1620-го года, как свидетельствует история, В КИЕВЕ БЫЛО 2 МИТРОПОЛИТА - один от Папы (по Брестской унии аж до начала 19-го века), и еще один - поставленный Патриархом Иерусалимским (потом перешедший в ведение Русской православной церкви). Совсем как СЕЙЧАС. А до этого Киевский митрполит сидел в Москве, и ему в церковных делах подчинялись епархии ВКЛ (в том числе Киевская). А с 1620-го года, как свидетельствует история, В КИЕВЕ БЫЛО 2 МИТРОПОЛИТА - один от Папы (по Брестской унии аж до начала 19-го века), и еще один - поставленный Патриархом Иерусалимским (потом перешедший в ведение Русской православной церкви). Совсем как СЕЙЧАС. Волгарь Повідомлень: 7016 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 12:18 ЛАД написав: flyman написав: .........

так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище .........так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.

Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет. Не факт.Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.

Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием. Если взять СССР, то в 1970 году мы жили лучше, чем в 1940 году, не смотря на ВОВ, и связано это было, так же, с общемировым развитием.

В чем трагедия нэзалэжной Украины? Схлопнулись авиастроение, судостроение, космическая отрасль, автомобилестроение, военная промышленность, исчез торговый флот и много-много чего другого. Украина не в состоянии построить ни одной атомной электростанции, не может построить даже банальный мост. Кто это все строил до 1991 года? Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях. Самый яркий индикатор: лидирующие позиции Украины по вымиранию населения и массовому бегству людей на заработки за границу.

В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну. А когда нечем гордиться, гордиться начинают национальностью и вышиванками. В этом истоки пышным цветом расцветшей в Украине идеологии праворадикализма и ненависти к другим более успешным соседям. Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием. Если взять СССР, то в 1970 году мы жили лучше, чем в 1940 году, не смотря на ВОВ, и связано это было, так же, с общемировым развитием.В чем трагедия нэзалэжной Украины? Схлопнулись авиастроение, судостроение, космическая отрасль, автомобилестроение, военная промышленность, исчез торговый флот и много-много чего другого. Украина не в состоянии построить ни одной атомной электростанции, не может построить даже банальный мост. Кто это все строил до 1991 года? Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях. Самый яркий индикатор: лидирующие позиции Украины по вымиранию населения и массовому бегству людей на заработки за границу.В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну. А когда нечем гордиться, гордиться начинают национальностью и вышиванками. В этом истоки пышным цветом расцветшей в Украине идеологии праворадикализма и ненависти к другим более успешным соседям. Дядюшка Скрудж Повідомлень: 170 З нами з: 02.06.18 Подякував: 253 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 12:32 ЛАД написав: flyman написав: .........

так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище .........так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.

Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет. Не факт.Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.

кольоровий ТВ, пралка, холодильник, інша побутова техніка ...

зараз чи не в кожній хаті чи не в найзабитішому селі кольоровий ТВ, пралка, холодильник, інша побутова техніка ...зараз чи не в кожній хаті чи не в найзабитішому селі В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16063 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3855385638573858 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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