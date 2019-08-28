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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:37
AlexxK написав: Волгарь написав:
Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.
Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.
Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали
. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов.
А до этого Киевский митрполит сидел в Москве, и ему в церковных делах подчинялись епархии ВКЛ (в том числе Киевская). А с 1620-го года, как свидетельствует история, В КИЕВЕ БЫЛО 2 МИТРОПОЛИТА - один от Папы (по Брестской унии аж до начала 19-го века), и еще один - поставленный Патриархом Иерусалимским (потом перешедший в ведение Русской православной церкви). Совсем как СЕЙЧАС.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:18
ЛАД написав: flyman написав:
.........
так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище
Не факт.
Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.
Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием. Если взять СССР, то в 1970 году мы жили лучше, чем в 1940 году, не смотря на ВОВ, и связано это было, так же, с общемировым развитием.
В чем трагедия нэзалэжной Украины? Схлопнулись авиастроение, судостроение, космическая отрасль, автомобилестроение, военная промышленность, исчез торговый флот и много-много чего другого. Украина не в состоянии построить ни одной атомной электростанции, не может построить даже банальный мост. Кто это все строил до 1991 года? Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях. Самый яркий индикатор: лидирующие позиции Украины по вымиранию населения и массовому бегству людей на заработки за границу.
В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну. А когда нечем гордиться, гордиться начинают национальностью и вышиванками. В этом истоки пышным цветом расцветшей в Украине идеологии праворадикализма и ненависти к другим более успешным соседям.
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