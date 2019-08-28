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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:37

  AlexxK написав:
  Волгарь написав:Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.

Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.

Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.

Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов.

А до этого Киевский митрполит сидел в Москве, и ему в церковных делах подчинялись епархии ВКЛ (в том числе Киевская). А с 1620-го года, как свидетельствует история, В КИЕВЕ БЫЛО 2 МИТРОПОЛИТА - один от Папы (по Брестской унии аж до начала 19-го века), и еще один - поставленный Патриархом Иерусалимским (потом перешедший в ведение Русской православной церкви). Совсем как СЕЙЧАС.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:18

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.
Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.

Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием. Если взять СССР, то в 1970 году мы жили лучше, чем в 1940 году, не смотря на ВОВ, и связано это было, так же, с общемировым развитием.
В чем трагедия нэзалэжной Украины? Схлопнулись авиастроение, судостроение, космическая отрасль, автомобилестроение, военная промышленность, исчез торговый флот и много-много чего другого. Украина не в состоянии построить ни одной атомной электростанции, не может построить даже банальный мост. Кто это все строил до 1991 года? Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях. Самый яркий индикатор: лидирующие позиции Украины по вымиранию населения и массовому бегству людей на заработки за границу.
В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну. А когда нечем гордиться, гордиться начинают национальностью и вышиванками. В этом истоки пышным цветом расцветшей в Украине идеологии праворадикализма и ненависти к другим более успешным соседям.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.
Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.

кольоровий ТВ, пралка, холодильник, інша побутова техніка ...
зараз чи не в кожній хаті чи не в найзабитішому селі...

тобто не тре в мороз зимою іти на річку і рубльом прати білизну, нєа?
не тре продукти, які швидко портяться на мотузці опускати в криницю (замість холодильника), нє?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:43

Иногда захожу на эту ветку,мне кажется её надо в историческую переименовать.

Или что-то вроде "политическая история"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:49

  zРадио написав:Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!

https://data.worldbank.org/indicator/ny ... start=1991

зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб?
я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".
щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...
хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались, а Кримнаш і Донбас отримав що хотів - велкам ту Раша.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:52

  zzzzzz написав:Иногда захожу на эту ветку,мне кажется её надо в историческую переименовать.

Или что-то вроде "политическая история"

"политическая истЕрия" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:55

  Автор77 написав:И зарплаты украинцев измерялись в тысячах долларов.

Точно не в десятках тысяч долларов?
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:56

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.
Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.

Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием. Если взять СССР, то в 1970 году мы жили лучше, чем в 1940 году, не смотря на ВОВ, и связано это было, так же, с общемировым развитием.
В чем трагедия нэзалэжной Украины? Схлопнулись авиастроение, судостроение, космическая отрасль, автомобилестроение, военная промышленность, исчез торговый флот и много-много чего другого. Украина не в состоянии построить ни одной атомной электростанции, не может построить даже банальный мост. Кто это все строил до 1991 года? Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях. Самый яркий индикатор: лидирующие позиции Украины по вымиранию населения и массовому бегству людей на заработки за границу.
В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну. А когда нечем гордиться, гордиться начинают национальностью и вышиванками. В этом истоки пышным цветом расцветшей в Украине идеологии праворадикализма и ненависти к другим более успешным соседям.

дивиись, після роспаду СРСР Україна випала із системи розподілу праці в його рамках... казати, що в цьому винна Україна, це те саме, що "хто всравсь - невістка".

от з теми на фінанс.уа
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4731159#p4731159

Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси

https://banki24.by/news/3528-ekonomika-v-deindustrializovannoy-litve
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:02

ну так что , под соусом великих реформ, всем нам будут впихивать очень новое обличя - АВАКОВА
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:02

  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:
Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...


недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300

Отстаёт на 300 лет от кого?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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