Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Вы что-то путаете - никто никуда не перебирался.
Я же Вам четко указал период, о котором веду речь.
Православный митрополит оставил разоренный монголо-татарами Киев в 1300 году и перебрался во Владимир-на-Клязьме, (впоследствии Владимир Великий), а потом в Москву. Вот точка отсчета. Там еще много событий было - и строительство пышных церквей и соборов первыми Московскими князьями, и собирание земель на основании тезы: "Москва -третий Рим, а четвертому не бывать", и объявление Киевского митрополита Московским и овладение на этом основании приходами Киевской митрополии без разрешения Константинопольского Патриарха и т.д. и т.п.
Вы же накидали мне ссылок на события, начиная с 1458 — и далее годов. А что было до этого - скромно умолчали. И потом, я предпочитаю изучать историю Украины не по русскоязычной Википедии, а по трудам украинских авторов.
А до этого Киевский митрполит сидел в Москве, и ему в церковных делах подчинялись епархии ВКЛ (в том числе Киевская). А с 1620-го года, как свидетельствует история, В КИЕВЕ БЫЛО 2 МИТРОПОЛИТА - один от Папы (по Брестской унии аж до начала 19-го века), и еще один - поставленный Патриархом Иерусалимским (потом перешедший в ведение Русской православной церкви). Совсем как СЕЙЧАС.
flyman написав:......... так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище
Не факт. Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.
Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием. Если взять СССР, то в 1970 году мы жили лучше, чем в 1940 году, не смотря на ВОВ, и связано это было, так же, с общемировым развитием. В чем трагедия нэзалэжной Украины? Схлопнулись авиастроение, судостроение, космическая отрасль, автомобилестроение, военная промышленность, исчез торговый флот и много-много чего другого. Украина не в состоянии построить ни одной атомной электростанции, не может построить даже банальный мост. Кто это все строил до 1991 года? Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях. Самый яркий индикатор: лидирующие позиции Украины по вымиранию населения и массовому бегству людей на заработки за границу. В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну. А когда нечем гордиться, гордиться начинают национальностью и вышиванками. В этом истоки пышным цветом расцветшей в Украине идеологии праворадикализма и ненависти к другим более успешным соседям.
flyman написав:......... так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище
Не факт. Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.
кольоровий ТВ, пралка, холодильник, інша побутова техніка ... зараз чи не в кожній хаті чи не в найзабитішому селі...
тобто не тре в мороз зимою іти на річку і рубльом прати білизну, нєа? не тре продукти, які швидко портяться на мотузці опускати в криницю (замість холодильника), нє?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!
зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб? я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені". щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами... хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались, а Кримнаш і Донбас отримав що хотів - велкам ту Раша.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:......... так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище
Не факт. Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.
Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием. Если взять СССР, то в 1970 году мы жили лучше, чем в 1940 году, не смотря на ВОВ, и связано это было, так же, с общемировым развитием. В чем трагедия нэзалэжной Украины? Схлопнулись авиастроение, судостроение, космическая отрасль, автомобилестроение, военная промышленность, исчез торговый флот и много-много чего другого. Украина не в состоянии построить ни одной атомной электростанции, не может построить даже банальный мост. Кто это все строил до 1991 года? Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях. Самый яркий индикатор: лидирующие позиции Украины по вымиранию населения и массовому бегству людей на заработки за границу. В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну. А когда нечем гордиться, гордиться начинают национальностью и вышиванками. В этом истоки пышным цветом расцветшей в Украине идеологии праворадикализма и ненависти к другим более успешным соседям.
дивиись, після роспаду СРСР Україна випала із системи розподілу праці в його рамках... казати, що в цьому винна Україна, це те саме, що "хто всравсь - невістка".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав: Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...
недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300
Отстаёт на 300 лет от кого?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.