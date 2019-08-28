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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3856385738583859 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 29 сер, 2019 13:06 flyman написав: зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб? зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб?



А в Польше не так было? А теперь сравни динамику ВВП:









flyman написав: я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".

щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...

я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...



Чистая спекуляция - они и раньше не желали жить в совке. Это иррациональная категория мышления - кто с совком в голове был, тот и остался. Кто не был, тот и не заразился.



А вот то, что жители Галичины за 28 лет улучшили качество жизни ничуть не сильнее, чем, например, жители Слобожанщины, говорит о том, что провалились все вместе, а не кто-то преуспел, а кто-то - потерпел фиаско... А в Польше не так было? А теперь сравни динамику ВВП:Чистая спекуляция - они и раньше не желали жить в совке. Это иррациональная категория мышления - кто с совком в голове был, тот и остался. Кто не был, тот и не заразился.А вот то, что жители Галичины за 28 лет улучшили качество жизни ничуть не сильнее, чем, например, жители Слобожанщины, говорит о том, что провалились все вместе, а не кто-то преуспел, а кто-то - потерпел фиаско... zРадио

Повідомлень: 3338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 781 раз. Подякували: 1861 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 13:14 zРадио написав: flyman написав: зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб? зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб?



А в Польше не так было? А теперь сравни динамику ВВП:









flyman написав: я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".

щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...

я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...



Чистая спекуляция - они и раньше не желали жить в совке. Это иррациональная категория мышления - кто с совком в голове был, тот и остался. Кто не был, тот и не заразился.



А вот то, что жители Галичины за 28 лет улучшили качество жизни ничуть не сильнее, чем, например, жители Слобожанщины, говорит о том, что провалились все вместе, а не кто-то преуспел, а кто-то - потерпел фиаско... А в Польше не так было? А теперь сравни динамику ВВП:Чистая спекуляция - они и раньше не желали жить в совке. Это иррациональная категория мышления - кто с совком в голове был, тот и остался. Кто не был, тот и не заразился.А вот то, что жители Галичины за 28 лет улучшили качество жизни ничуть не сильнее, чем, например, жители Слобожанщины, говорит о том, что провалились все вместе, а не кто-то преуспел, а кто-то - потерпел фиаско...

Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014 Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014 Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 сер, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16068 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 13:17 Type1 написав: Автор77 написав: И зарплаты украинцев измерялись в тысячах долларов.

И зарплаты украинцев измерялись в тысячах долларов.

Точно не в десятках тысяч долларов? Точно не в десятках тысяч долларов?

Так сказано, же украинцеВ.

Берем пару десятков украинцев, вот вам и тысяча $$$ Так сказано, же украинцеВ.Берем пару десятков украинцев, вот вам и тысяча $$$ uaseller_info

Повідомлень: 32 З нами з: 26.01.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 13:18 ЛАД написав: 19yuriy91 написав: zРадио написав:

Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...

Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...



недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300 недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300

Отстаёт на 300 лет от кого? Отстаёт на 300 лет от кого?

от развития государства от развития государства 19yuriy91 Повідомлень: 2102 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 13:18 flyman написав: ЛАД написав: flyman написав: .........

так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище .........так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище

Не факт.

Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет. Не факт.Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.

кольоровий ТВ, пралка, холодильник, інша побутова техніка ...

зараз чи не в кожній хаті чи не в найзабитішому селі...



тобто не тре в мороз зимою іти на річку і рубльом прати білизну, нєа?

не тре продукти, які швидко портяться на мотузці опускати в криницю (замість холодильника), нє? кольоровий ТВ, пралка, холодильник, інша побутова техніка ...зараз чи не в кожній хаті чи не в найзабитішому селі...тобто не тре в мороз зимою іти на річку і рубльом прати білизну, нєа?не тре продукти, які швидко портяться на мотузці опускати в криницю (замість холодильника), нє?

Это правда.

Но ЦТ заменили чёрно-белые, кот. были и тогда (да и цветные уже у многих были). Холодильники были и тогда (во всяком случае, в городах); просто вместо "Днепра" стали Самсунги. Стиралок в Союзе было маловато, но это то, о чём написал Дядюшка Скрудж: "Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием" - стиралки распространились бы при любой власти.

Каких-то 100 лет назад вода в доме (тем более, горячая) была верхом комфорта, причём, во всём мире.



я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".

щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...

хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались

Это легко объяснимо.

На "біндерівщені" предприятий было мало, западенці ездили на заработки по всему Союзу, после развала Союза они ничего не потеряли, а даже выиграли - теперь можно ездить на заработки на Запад, где зарплаты выше.

В Харькове была мощная промышленность (машиностроение) и серьёзная наука. После развала Союза всё это серьёзно сократилось (скорее, почти сдохло) и массы людей оказались выброшены на улицу. При том, что это были квалифицированные работники. Им пришлось идти в ларьки и на базары. С заметным снижением доходов и зачастую социального статуса. Кстати, процесс продолжается до сих пор. Надеюсь, понятно их недовольство. Это правда.Но ЦТ заменили чёрно-белые, кот. были и тогда (да и цветные уже у многих были). Холодильники были и тогда (во всяком случае, в городах); просто вместо "Днепра" стали Самсунги. Стиралок в Союзе было маловато, но это то, о чём написал: "Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием" - стиралки распространились бы при любой власти.Каких-то 100 лет назад вода в доме (тем более, горячая) была верхом комфорта, причём, во всём мире.Это легко объяснимо.На "біндерівщені" предприятий было мало, западенці ездили на заработки по всему Союзу, после развала Союза они ничего не потеряли, а даже выиграли - теперь можно ездить на заработки на Запад, где зарплаты выше.В Харькове была мощная промышленность (машиностроение) и серьёзная наука. После развала Союза всё это серьёзно сократилось (скорее, почти сдохло) и массы людей оказались выброшены на улицу. При том, что это были квалифицированные работники. Им пришлось идти в ларьки и на базары. С заметным снижением доходов и зачастую социального статуса. Кстати, процесс продолжается до сих пор. Надеюсь, понятно их недовольство. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 29 сер, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13917 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 13:22 flyman написав: .....

дивиись, після роспаду СРСР Україна випала із системи розподілу праці в його рамках... казати, що в цьому винна Україна, це те саме, що "хто всравсь - невістка".

...... .....дивиись, після роспаду СРСР Україна випала із системи розподілу праці в його рамках... казати, що в цьому винна Україна, це те саме, що "хто всравсь - невістка".......

А вот это было совсем не обязательно.

После развала СССР "систему розподілу праці в його рамках" можно было и сохранить.

Но резать заводы на металлолом и распродавать всё, что можно легче и быстрее. А вот это было совсем не обязательно.После развала СССР "систему розподілу праці в його рамках" можно было и сохранить.Но резать заводы на металлолом и распродавать всё, что можно легче и быстрее. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13917 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 13:34 flyman написав: zРадио написав: Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!



https://data.worldbank.org/indicator/ny ... start=1991 Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!

зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб?

я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".

щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...

хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались, а Кримнаш і Донбас отримав що хотів - велкам ту Раша. та оборонка, або якийсь непотріб?я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались, а Кримнаш і Донбас отримав що хотів - велкам ту Раша.

ДЛЯ СИЛЬНО РАЗБИРАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИКЕ. ВВП по определению не может быть оборонкой или угольной промышленность. ВВП (в общем случае) - ЭТО ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, исключительно ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД, измеренный в национальных или международных денежных единицах. И хотя бы потому, что в конце 80-х рабочая сила УССР составляла около 24,7 млн. человек, а сейчас минимум на 10 млн. меньше, то и добавленная стоимость, создаваемая тогда была значительно больше теперешней. Особенно с учетом того, что многие высокотехнологичные отрасли на Украине за последние 30 лет ИСЧЕЗЛИ ПОЛНОСТЬЮ.

GDP, PPP (current international $)

Ukraine 1991 333,641.63

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990

Размер экономики УССР по ППС в 91-ом году ВБ оценивает в 1/3 миллиарда ТЕХ ДОЛЛАРОВ. Любой человек, живший тогда, скажет, что это ересь. Не спешите с выводами - ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВВП, который был процентов на 10 ниже максимального уровня 1988-го, действительно был близок к этой цифре (процентов на 10 больше ТОЧНО, т.е. 370 млрд. долларов), а вот ПОТРЕБЛЕННЫЙ, конечно нет - страну настиг жесточайший кризис. Но если вернуться год в 86-87-ый, когда ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ в целом были сбалансированы (помидоры/арбузы/картошка в госторговле УССР по 9 коп/кг, виноград/сливы по 30, полукиллограмовая хала за 25 и сахар по 80), то цифры в целом верные.

Сейчас

Ukraine 2018 390,283.44

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990

ППС показывает покупательную способность американского доллара в конкретной стране. Если принять СТОИМОСТЬ определенное количества товаров и услуг в США за 1, то отношение ВВП по ППС к НОМИНАЛЬНОМУ показывает, во сколько раз больше/меньше этих товаров и услуг можно купить в конкретной стране за ту же сумму долларов. (для Украины в 18-ом это соотношение 390/130=3).

Для того, чтобы сопоставить размеры экономик УССР и Украины, нужно сосчитать инфляцию по доллару в США за 30 лет (с 1988-го по 2018-ый, 1991-ый не репрезентативен - глубочайший кризис)

Inflation Calculator

$100 in 1988 → $212.26 in 2018

http://www.in2013dollars.com/1988-dollars-in-2018

Т.е. 100 долларов в США в 88-ом по ППС - это 212,2 доллара в 2018-ом, Соответственно 370 млрд. долларов 1988-го года - это 785 млрд. долларов 2108-го, а значит, украинская экономика с тех пор МИНИМУМ УМЕНЬШИЛАСЬ ВДВОЕ (реально больше, ведь такие статьи, как образование/медицина/государственно администрирование тогда очень трудно поддавались учету, как и внешнеторговый баланс, бывший единым для СССР)

А то, что даже в относительно хорошие времена в СССР было трудно СВОБОДНО купить что-то, кроме 2-х десятков видов продуктов и промтоваров (а сейчас можно) НЕ ДОЛЖНО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Сейчас построена рыночная экономика, а тогда попросту не существовало ТОРГОВЛИ (было снабжение), поэтому распределение товаров осуществлялось ...ну, все знают. А вот создававшаяся масса товаров и услуг точно была больше нынешней - в промышленности втрое, в с/х - минимум вдвое, в строительстве и транспорте - более чем вдвое. ДЛЯ СИЛЬНО РАЗБИРАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИКЕ. ВВП по определению не может быть оборонкой или угольной промышленность. ВВП (в общем случае) - ЭТО ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, исключительно ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД, измеренный в национальных или международных денежных единицах. И хотя бы потому, что в конце 80-х рабочая сила УССР составляла около 24,7 млн. человек, а сейчас минимум на 10 млн. меньше, то и добавленная стоимость, создаваемая тогда была значительно больше теперешней. Особенно с учетом того, что многие высокотехнологичные отрасли на Украине за последние 30 лет ИСЧЕЗЛИ ПОЛНОСТЬЮ.GDP, PPP (current international $)Ukraine 1991 333,641.63Размер экономики УССР по ППС в 91-ом году ВБ оценивает в 1/3 миллиарда ТЕХ ДОЛЛАРОВ. Любой человек, живший тогда, скажет, что это ересь. Не спешите с выводами - ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВВП, который был процентов на 10 ниже максимального уровня 1988-го, действительно был близок к этой цифре (процентов на 10 больше ТОЧНО, т.е. 370 млрд. долларов), а вот ПОТРЕБЛЕННЫЙ, конечно нет - страну настиг жесточайший кризис. Но если вернуться год в 86-87-ый, когда ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ в целом были сбалансированы (помидоры/арбузы/картошка в госторговле УССР по 9 коп/кг, виноград/сливы по 30, полукиллограмовая хала за 25 и сахар по 80), то цифры в целом верные.СейчасППС показывает покупательную способность американского доллара в конкретной стране. Если принять СТОИМОСТЬ определенное количества товаров и услуг в США за 1, то отношение ВВП по ППС к НОМИНАЛЬНОМУ показывает, во сколько раз больше/меньше этих товаров и услуг можно купить в конкретной стране за ту же сумму долларов. (для Украины в 18-ом это соотношение 390/130=3).Для того, чтобы сопоставить размеры экономик УССР и Украины, нужно сосчитать инфляцию по доллару в США за 30 лет (с 1988-го по 2018-ый, 1991-ый не репрезентативен - глубочайший кризис)Т.е. 100 долларов в США в 88-ом по ППС - это 212,2 доллара в 2018-ом, Соответственно 370 млрд. долларов 1988-го года - это 785 млрд. долларов 2108-го, а значит, украинская экономика с тех пор МИНИМУМ УМЕНЬШИЛАСЬ ВДВОЕ (реально больше, ведь такие статьи, как образование/медицина/государственно администрирование тогда очень трудно поддавались учету, как и внешнеторговый баланс, бывший единым для СССР)А то, что даже в относительно хорошие времена в СССР было трудно СВОБОДНО купить что-то, кроме 2-х десятков видов продуктов и промтоваров (а сейчас можно) НЕ ДОЛЖНО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Сейчас построена рыночная экономика, а тогда попросту не существовало ТОРГОВЛИ (было снабжение), поэтому распределение товаров осуществлялось ...ну, все знают. А вот создававшаяся масса товаров и услуг точно была больше нынешней - в промышленности втрое, в с/х - минимум вдвое, в строительстве и транспорте - более чем вдвое. Волгарь Повідомлень: 7018 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 13:35 flyman написав: .....

Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014 .....Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014

Дно мы с Польшей проходили практически одновременно, так же, как и отвалились от СССР.

Сопли мы продолжаем жевать до сих пор и при По ничего не было сделано, чтобы перестать это делать. Дно мы с Польшей проходили практически одновременно, так же, как и отвалились от СССР.Сопли мы продолжаем жевать до сих пор и при По ничего не было сделано, чтобы перестать это делать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13917 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4240 раз. Подякували: 3936 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3856385738583859 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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