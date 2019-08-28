Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб?
А в Польше не так было? А теперь сравни динамику ВВП:
flyman написав:я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені". щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...
Чистая спекуляция - они и раньше не желали жить в совке. Это иррациональная категория мышления - кто с совком в голове был, тот и остался. Кто не был, тот и не заразился.
А вот то, что жители Галичины за 28 лет улучшили качество жизни ничуть не сильнее, чем, например, жители Слобожанщины, говорит о том, что провалились все вместе, а не кто-то преуспел, а кто-то - потерпел фиаско...
flyman написав:зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб?
А в Польше не так было? А теперь сравни динамику ВВП:
flyman написав:я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені". щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...
Чистая спекуляция - они и раньше не желали жить в совке. Это иррациональная категория мышления - кто с совком в голове был, тот и остался. Кто не был, тот и не заразился.
А вот то, что жители Галичины за 28 лет улучшили качество жизни ничуть не сильнее, чем, например, жители Слобожанщины, говорит о том, что провалились все вместе, а не кто-то преуспел, а кто-то - потерпел фиаско...
Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 сер, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав: Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...
недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300
flyman написав:......... так само, якщо порівнювати рівень життя, навіть якщо формально ВВП 1991 вищий в 2 рази, то рівень благ пересіченого зараз набагато вище
Не факт. Для пересичного мало что изменилось. Разве что мобильная связь и интернет.
кольоровий ТВ, пралка, холодильник, інша побутова техніка ... зараз чи не в кожній хаті чи не в найзабитішому селі...
тобто не тре в мороз зимою іти на річку і рубльом прати білизну, нєа? не тре продукти, які швидко портяться на мотузці опускати в криницю (замість холодильника), нє?
Это правда. Но ЦТ заменили чёрно-белые, кот. были и тогда (да и цветные уже у многих были). Холодильники были и тогда (во всяком случае, в городах); просто вместо "Днепра" стали Самсунги. Стиралок в Союзе было маловато, но это то, о чём написал Дядюшка Скрудж: "Флай путает общемировое развитие с внутригосударственным развитием" - стиралки распространились бы при любой власти. Каких-то 100 лет назад вода в доме (тем более, горячая) была верхом комфорта, причём, во всём мире.
я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені". щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами... хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались
Это легко объяснимо. На "біндерівщені" предприятий было мало, западенці ездили на заработки по всему Союзу, после развала Союза они ничего не потеряли, а даже выиграли - теперь можно ездить на заработки на Запад, где зарплаты выше. В Харькове была мощная промышленность (машиностроение) и серьёзная наука. После развала Союза всё это серьёзно сократилось (скорее, почти сдохло) и массы людей оказались выброшены на улицу. При том, что это были квалифицированные работники. Им пришлось идти в ларьки и на базары. С заметным снижением доходов и зачастую социального статуса. Кстати, процесс продолжается до сих пор. Надеюсь, понятно их недовольство.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 29 сер, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!
зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб? я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені". щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами... хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались, а Кримнаш і Донбас отримав що хотів - велкам ту Раша.
ДЛЯ СИЛЬНО РАЗБИРАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИКЕ. ВВП по определению не может быть оборонкой или угольной промышленность. ВВП (в общем случае) - ЭТО ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, исключительно ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД, измеренный в национальных или международных денежных единицах. И хотя бы потому, что в конце 80-х рабочая сила УССР составляла около 24,7 млн. человек, а сейчас минимум на 10 млн. меньше, то и добавленная стоимость, создаваемая тогда была значительно больше теперешней. Особенно с учетом того, что многие высокотехнологичные отрасли на Украине за последние 30 лет ИСЧЕЗЛИ ПОЛНОСТЬЮ. GDP, PPP (current international $) Ukraine 1991 333,641.63 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 Размер экономики УССР по ППС в 91-ом году ВБ оценивает в 1/3 миллиарда ТЕХ ДОЛЛАРОВ. Любой человек, живший тогда, скажет, что это ересь. Не спешите с выводами - ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВВП, который был процентов на 10 ниже максимального уровня 1988-го, действительно был близок к этой цифре (процентов на 10 больше ТОЧНО, т.е. 370 млрд. долларов), а вот ПОТРЕБЛЕННЫЙ, конечно нет - страну настиг жесточайший кризис. Но если вернуться год в 86-87-ый, когда ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ в целом были сбалансированы (помидоры/арбузы/картошка в госторговле УССР по 9 коп/кг, виноград/сливы по 30, полукиллограмовая хала за 25 и сахар по 80), то цифры в целом верные. Сейчас Ukraine 2018 390,283.44 https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 ППС показывает покупательную способность американского доллара в конкретной стране. Если принять СТОИМОСТЬ определенное количества товаров и услуг в США за 1, то отношение ВВП по ППС к НОМИНАЛЬНОМУ показывает, во сколько раз больше/меньше этих товаров и услуг можно купить в конкретной стране за ту же сумму долларов. (для Украины в 18-ом это соотношение 390/130=3). Для того, чтобы сопоставить размеры экономик УССР и Украины, нужно сосчитать инфляцию по доллару в США за 30 лет (с 1988-го по 2018-ый, 1991-ый не репрезентативен - глубочайший кризис) Inflation Calculator $100 in 1988 → $212.26 in 2018 http://www.in2013dollars.com/1988-dollars-in-2018 Т.е. 100 долларов в США в 88-ом по ППС - это 212,2 доллара в 2018-ом, Соответственно 370 млрд. долларов 1988-го года - это 785 млрд. долларов 2108-го, а значит, украинская экономика с тех пор МИНИМУМ УМЕНЬШИЛАСЬ ВДВОЕ (реально больше, ведь такие статьи, как образование/медицина/государственно администрирование тогда очень трудно поддавались учету, как и внешнеторговый баланс, бывший единым для СССР) А то, что даже в относительно хорошие времена в СССР было трудно СВОБОДНО купить что-то, кроме 2-х десятков видов продуктов и промтоваров (а сейчас можно) НЕ ДОЛЖНО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Сейчас построена рыночная экономика, а тогда попросту не существовало ТОРГОВЛИ (было снабжение), поэтому распределение товаров осуществлялось ...ну, все знают. А вот создававшаяся масса товаров и услуг точно была больше нынешней - в промышленности втрое, в с/х - минимум вдвое, в строительстве и транспорте - более чем вдвое.
США что то там не могут // не хотят // нам дать военную помощь , пока не было возможности детально посмотреть в первоисточниках , но по заголовках грустно ... тем более такая новость в годовщину Илловайска
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
flyman написав:..... Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014
Дно мы с Польшей проходили практически одновременно, так же, как и отвалились от СССР. Сопли мы продолжаем жевать до сих пор и при По ничего не было сделано, чтобы перестать это делать.
ні, вони раніше, при Ярузельському... в нас тоді ще все було пучком... початок 80х, а як розпався СРСР вони зразу відчалили, без вагань і соплежуйства.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.