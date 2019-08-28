Додано: Чет 29 сер, 2019 13:34

flyman написав: zРадио написав: Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!



https://data.worldbank.org/indicator/ny ... start=1991 Если разобраться, это не перемога, а зрада. С 1991-го года мировой ВВП вырос в 2,5 раза, а ВВП развивающихся стран - в 4,5 раз! Мы показываем более медленную динамику даже по сравнению с высокоразвитыми экономиками США и Западной Европы! Разрыв в качестве жизни между УССР и, скажем, Францией был меньше, чем он есть сегодня... Как ни печально, но это факт!

зрада в чому, що 50% ВВП була всяка околовоєнка та оборонка, або якийсь непотріб?

я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".

щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...

хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались, а Кримнаш і Донбас отримав що хотів - велкам ту Раша. та оборонка, або якийсь непотріб?я дивлюся по тому, як живуть люди на "біндерівщені".щось я тут не зустрічаю ностальгуючих за совітами...хоча десь там в Харкові, совкодрочерів завались, а Кримнаш і Донбас отримав що хотів - велкам ту Раша.

Ukraine 2018 390,283.44

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$100 in 1988 → $212.26 in 2018

ДЛЯ СИЛЬНО РАЗБИРАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИКЕ. ВВП по определению не может быть оборонкой или угольной промышленность. ВВП (в общем случае) - ЭТО ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, исключительно ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД, измеренный в национальных или международных денежных единицах. И хотя бы потому, что в конце 80-х рабочая сила УССР составляла около 24,7 млн. человек, а сейчас минимум на 10 млн. меньше, то и добавленная стоимость, создаваемая тогда была значительно больше теперешней. Особенно с учетом того, что многие высокотехнологичные отрасли на Украине за последние 30 лет ИСЧЕЗЛИ ПОЛНОСТЬЮ.GDP, PPP (current international $)Ukraine 1991 333,641.63Размер экономики УССР по ППС в 91-ом году ВБ оценивает в 1/3 миллиарда ТЕХ ДОЛЛАРОВ. Любой человек, живший тогда, скажет, что это ересь. Не спешите с выводами - ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВВП, который был процентов на 10 ниже максимального уровня 1988-го, действительно был близок к этой цифре (процентов на 10 больше ТОЧНО, т.е. 370 млрд. долларов), а вот ПОТРЕБЛЕННЫЙ, конечно нет - страну настиг жесточайший кризис. Но если вернуться год в 86-87-ый, когда ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ в целом были сбалансированы (помидоры/арбузы/картошка в госторговле УССР по 9 коп/кг, виноград/сливы по 30, полукиллограмовая хала за 25 и сахар по 80), то цифры в целом верные.СейчасППС показывает покупательную способность американского доллара в конкретной стране. Если принять СТОИМОСТЬ определенное количества товаров и услуг в США за 1, то отношение ВВП по ППС к НОМИНАЛЬНОМУ показывает, во сколько раз больше/меньше этих товаров и услуг можно купить в конкретной стране за ту же сумму долларов. (для Украины в 18-ом это соотношение 390/130=3).Для того, чтобы сопоставить размеры экономик УССР и Украины, нужно сосчитать инфляцию по доллару в США за 30 лет (с 1988-го по 2018-ый, 1991-ый не репрезентативен - глубочайший кризис)Т.е. 100 долларов в США в 88-ом по ППС - это 212,2 доллара в 2018-ом, Соответственно 370 млрд. долларов 1988-го года - это 785 млрд. долларов 2108-го, а значит, украинская экономика с тех пор МИНИМУМ УМЕНЬШИЛАСЬ ВДВОЕ (реально больше, ведь такие статьи, как образование/медицина/государственно администрирование тогда очень трудно поддавались учету, как и внешнеторговый баланс, бывший единым для СССР)А то, что даже в относительно хорошие времена в СССР было трудно СВОБОДНО купить что-то, кроме 2-х десятков видов продуктов и промтоваров (а сейчас можно) НЕ ДОЛЖНО ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Сейчас построена рыночная экономика, а тогда попросту не существовало ТОРГОВЛИ (было снабжение), поэтому распределение товаров осуществлялось ...ну, все знают. А вот создававшаяся масса товаров и услуг точно была больше нынешней - в промышленности втрое, в с/х - минимум вдвое, в строительстве и транспорте - более чем вдвое.