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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:33
По першим законопроектам стає зрозуміло , що слуга народу перетворюється в народ слуга:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:07
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
.....
Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014
Дно мы с Польшей проходили практически одновременно, так же, как и отвалились от СССР.
Сопли мы продолжаем жевать до сих пор и при По ничего не было сделано, чтобы перестать это делать.
ні, вони раніше, при Ярузельському... в нас тоді ще все було пучком... початок 80х, а як розпався СРСР вони зразу відчалили, без вагань і соплежуйства.
Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:10
Дядюшка Скрудж написав:
В чем трагедия нэзалэжной Украины?
Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях.
В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну.
Очередной свежезарегистрированный волгарь вылез со своей зрадой?
Вы бы хоть что-то новенькое выдумывали, шпарите одно и то же по засаленной методичке.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:12
Первый написав:
По першим законопроектам стає зрозуміло , що слуга народу перетворюється в народ слуга:-)
шо там не так?
крепостное право ввели?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:14
Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.
Ватаны - не ватаны, но в фирме, где работает мой зять, уже 3-е инженеров с Донбасса. Переехали с семьями, 2 семьи с родителями, они же уже взяли ипотеку и купили квартиры. Дети в школах/садиках. Единственное - НАРОД ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ. Если сказать в двух словах - малоквалифицированные хамы, умеют только чертить в 3D, в остальном tabula rasa, и совсем не умеют себя вести в коллективе.
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Волгарь
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:31
Волгарь написав:
Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.
Ватаны - не ватаны, но в фирме, где работает мой зять, уже 3-е инженеров с Донбасса. Переехали с семьями, 2 семьи с родителями, они же уже взяли ипотеку и купили квартиры. Дети в школах/садиках. Единственное - НАРОД ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ. Если сказать в двух словах - малоквалифицированные хамы, умеют только чертить в 3D, в остальном tabula rasa, и совсем не умеют себя вести в коллективе.
Так рузкий мир, все дела. В общем подобное тянется к подобному.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:57
Потерялся где то кандидат на министра обороны.
Его назначать, а кандидата нет, и в лицо его почти никто не знает.
Все ждут.
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freeze
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:58
Sommer написав: Волгарь написав:
Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.
Ватаны - не ватаны, но в фирме, где работает мой зять, уже 3-е инженеров с Донбасса. Переехали с семьями, 2 семьи с родителями, они же уже взяли ипотеку и купили квартиры. Дети в школах/садиках. Единственное - НАРОД ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ. Если сказать в двух словах - малоквалифицированные хамы, умеют только чертить в 3D, в остальном tabula rasa, и совсем не умеют себя вести в коллективе.
Так рузкий мир, все дела. В общем подобное тянется к подобному.
Браво! Два разжигателя - один российский, второй - украинский, встретились и обгадили жителей Донбасса каждый со своей колокольни.
Первый - в лучших традициях великорусского шовинизма, второй - в лучших традициях украинского радикального национализма.
Занавес...
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