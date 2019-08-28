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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3857385838593860

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:33

Re: Політичні дискусії

По першим законопроектам стає зрозуміло , що слуга народу перетворюється в народ слуга:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
Польща пройшла дно ще у 80і із Ярузельским і вона раніше відвалилася від СРСР. Україна завдяки сокодрочерам ще 25 років жувала соплі, аж до 2014

Дно мы с Польшей проходили практически одновременно, так же, как и отвалились от СССР.
Сопли мы продолжаем жевать до сих пор и при По ничего не было сделано, чтобы перестать это делать.

ні, вони раніше, при Ярузельському... в нас тоді ще все було пучком... початок 80х, а як розпався СРСР вони зразу відчалили, без вагань і соплежуйства.

Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:10

  Дядюшка Скрудж написав:В чем трагедия нэзалэжной Украины?
Украина совершенно бессильна и импотентна во всех отношениях.
В Украине совершенно нечем гордиться, нет никакой гордости за свою страну.


Очередной свежезарегистрированный волгарь вылез со своей зрадой?

Вы бы хоть что-то новенькое выдумывали, шпарите одно и то же по засаленной методичке.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:12

  Первый написав:По першим законопроектам стає зрозуміло , що слуга народу перетворюється в народ слуга:-)


шо там не так?
крепостное право ввели?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:14

Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.

Ватаны - не ватаны, но в фирме, где работает мой зять, уже 3-е инженеров с Донбасса. Переехали с семьями, 2 семьи с родителями, они же уже взяли ипотеку и купили квартиры. Дети в школах/садиках. Единственное - НАРОД ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ. Если сказать в двух словах - малоквалифицированные хамы, умеют только чертить в 3D, в остальном tabula rasa, и совсем не умеют себя вести в коллективе.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:31

  Волгарь написав:
Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.

Ватаны - не ватаны, но в фирме, где работает мой зять, уже 3-е инженеров с Донбасса. Переехали с семьями, 2 семьи с родителями, они же уже взяли ипотеку и купили квартиры. Дети в школах/садиках. Единственное - НАРОД ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ. Если сказать в двух словах - малоквалифицированные хамы, умеют только чертить в 3D, в остальном tabula rasa, и совсем не умеют себя вести в коллективе.


Так рузкий мир, все дела. В общем подобное тянется к подобному.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:57

Re: Політичні дискусії

Потерялся где то кандидат на министра обороны.
Его назначать, а кандидата нет, и в лицо его почти никто не знает.
Все ждут.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:58

  Sommer написав:
  Волгарь написав:
Ватани донині соплі жують і хочуть в СрСР. Або під Московію. Проте їхати піднімати Хабаровський край ся и ловити рибу біля Владивостока - не бажають, ні.

Ватаны - не ватаны, но в фирме, где работает мой зять, уже 3-е инженеров с Донбасса. Переехали с семьями, 2 семьи с родителями, они же уже взяли ипотеку и купили квартиры. Дети в школах/садиках. Единственное - НАРОД ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ. Если сказать в двух словах - малоквалифицированные хамы, умеют только чертить в 3D, в остальном tabula rasa, и совсем не умеют себя вести в коллективе.


Так рузкий мир, все дела. В общем подобное тянется к подобному.


Браво! Два разжигателя - один российский, второй - украинский, встретились и обгадили жителей Донбасса каждый со своей колокольни.

Первый - в лучших традициях великорусского шовинизма, второй - в лучших традициях украинского радикального национализма.

Занавес...
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