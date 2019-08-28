Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Так рузкий мир, все дела. В общем подобное тянется к подобному.
Браво! Два разжигателя - один российский, второй - украинский, встретились и обгадили жителей Донбасса каждый со своей колокольни.
Первый - в лучших традициях великорусского шовинизма, второй - в лучших традициях украинского радикального национализма.
Нет, у меня традиции цiкавих дослiдiв. Как говорится, спасибо жителям Донбаса за наглядную иллюстрацию последствий рузкого мира.
лугандони інтєрєсні рєбята: со своім уставом да в чужий монастирь. Просра лугандон, прийняли як біженців, от мовчіть в тряпочку, так нє, лізуть на рожон, "да я, да мои трусЫ.."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Это ты с кем, разжигатель? Я в Киеве вырос и живу
А оскорблять украинцев по территориальному признаку все же не стоит. Галичане тоже неоднократно просирали свою землю кому ни попадя - так что теперь?..
можна вивезти дєвушку з дєрьовні, але не дєрьовню з дєвушку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.