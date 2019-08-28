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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3859386038613862>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:16

"Страна" ведет онлайн-трансляцию первого заседания "позеленевшей" Верховной Рады. Обновляется.

https://strana.ua/news/219200-rada-onla ... video.html

Последнее сообщение (по времени):
17:47 В Раде приступили к формированию Кабмина. Однако кандидата на пост министра обороны Андрея Загороднюка не был в зале. В Раде объявили перерыв до 18:00.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:18

Кстати первый хуту в Раде. Возможно это только начало.
Хотя парень вроде ничего.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:23

Кандидат на министра обороны закончил военную кафедру в Киевском университете. Думаю нормалёк, сойдёт.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:28

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Так рузкий мир, все дела. В общем подобное тянется к подобному.


Браво! Два разжигателя - один российский, второй - украинский, встретились и обгадили жителей Донбасса каждый со своей колокольни.

Первый - в лучших традициях великорусского шовинизма, второй - в лучших традициях украинского радикального национализма.


Нет, у меня традиции цiкавих дослiдiв. Как говорится, спасибо жителям Донбаса за наглядную иллюстрацию последствий рузкого мира.

лугандони інтєрєсні рєбята: со своім уставом да в чужий монастирь.
Просра лугандон, прийняли як біженців, от мовчіть в тряпочку, так нє, лізуть на рожон, "да я, да мои трусЫ.."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:39

  flyman написав:лугандони інтєрєсні рєбята: со своім уставом да в чужий монастирь.
Просра лугандон, прийняли як біженців, от мовчіть в тряпочку, так нє, лізуть на рожон, "да я, да мои трусЫ.."


Это ты с кем, разжигатель? Я в Киеве вырос и живу 8)

А оскорблять украинцев по территориальному признаку все же не стоит. Галичане тоже неоднократно просирали свою землю кому ни попадя - так что теперь?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:41

  zРадио написав:...Я в Киеве вырос и живу 8) ...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и "на колчаковских фронтах" не забудь
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:56

  zРадио написав:Браво! Два разжигателя - один российский, второй - украинский, встретились и обгадили жителей Донбасса каждый со своей колокольни.

Первый - в лучших традициях великорусского шовинизма, второй - в лучших традициях украинского радикального национализма.

Занавес...


Это да, очень показательно :)
Фланги вроде противоположные, а субстанция лезет одна и та же :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:04

  zРадио написав:Это ты с кем, разжигатель? Я в Киеве вырос и живу 8)

А оскорблять украинцев по территориальному признаку все же не стоит. Галичане тоже неоднократно просирали свою землю кому ни попадя - так что теперь?..

можна вивезти дєвушку з дєрьовні, але не дєрьовню з дєвушку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:04

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...Я в Киеве вырос и живу 8) ...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и "на колчаковских фронтах" не забудь


Полиграф Полиграфович, ты хоть что-нибудь полезное уже сделай - ни одного поста со смыслом за все время...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:05

  flyman написав:можна вивезти дєвушку з дєрьовні, але не дєрьовню з дєвушку


Вот-вот - падежов в деревне не преподают :mrgreen: А жаль...
zРадио
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