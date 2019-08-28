Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 сер, 2019 18:05
Сегодня
Зеленский, как Президент Украины, внес ряд законопроектов, но пока их текстов на сайте ВР нет. Это:
- Проект Закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66257
- Проект Закону про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66250
- Проект Закону про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66256
- Проект Закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66254
- Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66242
- Проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66240
yanyura
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Додано: Чет 29 сер, 2019 18:11
fokus написав: zРадио написав:
Браво! Два разжигателя - один российский, второй - украинский, встретились и обгадили жителей Донбасса каждый со своей колокольни.
Первый - в лучших традициях великорусского шовинизма, второй - в лучших традициях украинского радикального национализма.
Занавес...
Это да, очень показательно
Фланги вроде противоположные, а субстанция лезет одна и та же
В каждой стране есть свои 8%
zРадио
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Додано: Чет 29 сер, 2019 18:22
Нужно оставить рюкзакяна, а то мародёр нападьот
Мда...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 29 сер, 2019 18:24
Если мародёр готоит переворот - так посадите его! В чём проблема?
Или это прикрытие для "мародёра-2"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 29 сер, 2019 18:30
Кстати, зельони опять нарушили закон?
Согласно статье 16 "Про Регламент Верховної Ради України"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
во время первой сессии Раде нельзя назначать премьер-министра.
Впрочем, не в первый раз. И не в последний.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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