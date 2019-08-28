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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3859386038613862

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:05

Сегодня Зеленский, как Президент Украины, внес ряд законопроектов, но пока их текстов на сайте ВР нет. Это:

- Проект Закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66257

- Проект Закону про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66250

- Проект Закону про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66256

- Проект Закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66254

- Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66242

- Проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66240
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:11

  fokus написав:
  zРадио написав:Браво! Два разжигателя - один российский, второй - украинский, встретились и обгадили жителей Донбасса каждый со своей колокольни.

Первый - в лучших традициях великорусского шовинизма, второй - в лучших традициях украинского радикального национализма.

Занавес...


Это да, очень показательно :)
Фланги вроде противоположные, а субстанция лезет одна и та же :mrgreen:


В каждой стране есть свои 8% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:22

Нужно оставить рюкзакяна, а то мародёр нападьот

Мда...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:24

Если мародёр готоит переворот - так посадите его! В чём проблема?
Или это прикрытие для "мародёра-2"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:30

Кстати, зельони опять нарушили закон?

Согласно статье 16 "Про Регламент Верховної Ради України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 во время первой сессии Раде нельзя назначать премьер-министра.

Впрочем, не в первый раз. И не в последний. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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