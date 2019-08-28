Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Супрун, до свидания. Сколько копий сломано вокруг и.о. Юра Луценко, пламенный трибун, до свидания.
Но несколько таких кадров залезло в новый кабмин, что шило на мыло.
Петя сегодня мрачный сидит, надо ему антидепрессантов попить. В принципе по экономике Петя был не плох, если бы меньше занимался своим бизнесом, томосом и изучением языков, был бы не плохой президент. А так заигрался в политрука и пролетел.
freeze написав:Супрун, до свидания. Сколько копий сломано вокруг и.о. Юра Луценко, пламенный трибун, до свидания.
Но несколько таких кадров залезло в новый кабмин, что шило на мыло.
Петя сегодня мрачный сидит, надо ему антидепрессантов попить. В принципе по экономике Петя был не плох, если бы меньше занимался своим бизнесом, томосом и изучением языков, был бы не плохой президент. А так заигрался в политрука и пролетел.
цікаво, от що ви так переймаєтеся Петєю.... мене більше майбутнє цікавить, а не минуле.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.