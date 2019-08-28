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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3860386138623863

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:38

  zРадио написав:
  Sommer написав:Кстати, зельони опять нарушили закон?

Согласно статье 16 "Про Регламент Верховної Ради України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 во время первой сессии Раде нельзя назначать премьер-министра.

Впрочем, не в первый раз. И не в последний. :mrgreen:


Слабо верится, что ты это сам вычитал в документе объемом 240 статей. Поступила разнарядка зраду нагонять? :mrgreen:

Я вычитал "Про Регламент Верховної Ради України". Соммер врет - работа у него здесь такая: ложь, провокации и порнография. :mrgreen:

Открываем Закон и в поиске ищем "прем'єр". Находит 31 раз в разных статьях и все не в том контексте, что соммер изродил. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:46

Супрун, до свидания. Сколько копий сломано вокруг и.о.
Юра Луценко, пламенный трибун, до свидания.

Но несколько таких кадров залезло в новый кабмин, что шило на мыло.

Петя сегодня мрачный сидит, надо ему антидепрессантов попить. В принципе по экономике Петя был не плох, если бы меньше занимался своим бизнесом, томосом и изучением языков, был бы не плохой президент. А так заигрался в политрука и пролетел.
freeze
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  #<1 ... 3860386138623863
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