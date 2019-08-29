Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Супрун, до свидания. Сколько копий сломано вокруг и.о. Юра Луценко, пламенный трибун, до свидания.
Но несколько таких кадров залезло в новый кабмин, что шило на мыло.
Петя сегодня мрачный сидит, надо ему антидепрессантов попить. В принципе по экономике Петя был не плох, если бы меньше занимался своим бизнесом, томосом и изучением языков, был бы не плохой президент. А так заигрался в политрука и пролетел.
freeze написав:Супрун, до свидания. Сколько копий сломано вокруг и.о. Юра Луценко, пламенный трибун, до свидания.
Но несколько таких кадров залезло в новый кабмин, что шило на мыло.
Петя сегодня мрачный сидит, надо ему антидепрессантов попить. В принципе по экономике Петя был не плох, если бы меньше занимался своим бизнесом, томосом и изучением языков, был бы не плохой президент. А так заигрался в политрука и пролетел.
цікаво, от що ви так переймаєтеся Петєю.... мене більше майбутнє цікавить, а не минуле.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
AlexxK написав:budivelnik Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю?
Давайте уточнимо Я брав на себе обовязки не принижувати опонентів... Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада) Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....
А от не ображати ворогів, тобто людей які пишуть за гроші проросійську пропоганду- я не обіцяв,тим більше не обіцяв поважати зетрадіо який заявляючи що живе в Україні на 5 році відмови від російськовиготовлених батончиків не знав що ми їх офіційно купуємо не з російської а з європейської фабрики. Поясніть мені-особисто Ви за 5 років,якби Вас цікавило-поцікавились би місцем виготовлення батончика який їсте самі або купуєте дітям хоча б раз в місяць? а от радіо -не знав і не цікавився-звідси просте припущення-це московит який маскується під українця.
Если человек пишет на русском языке, который произошел из Руси (надеюсь вы хоть понимаете откуда Русь начала) и не покупает скбк ни тем более детям батончики с трансжирами даже раз в месяц, то совсем не значит, что он пропагандирует росийский язык и одобряет методы росии. А вот призывом к расколу и крайнему национализму (фактически к нацизму) (что есть призывом к внутреннему расколу и противостоянию) вы занимаетесь постоянно, также как оскорблениями и прочим.
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Кабмин назначен 281 голосами, не так чтобы фееричное большинство, и это при том, что эйфория первого заседания и еще СН не успели разосраться внутри фракции. Так что возможно не все законопроекты будут приниматься на ура и в слепую.
Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения. Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет: 2009 год- 3349872 человек 2019 год- 2793986 человек Налицо существенное сокращение населения Литвы. Теперь Беларусь: 2009 год- 9513557 человек 2019 год- 9475702 человек За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне. Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо". Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.