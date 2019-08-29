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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3861386238633864>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:38

  zРадио написав:
  Sommer написав:Кстати, зельони опять нарушили закон?

Согласно статье 16 "Про Регламент Верховної Ради України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 во время первой сессии Раде нельзя назначать премьер-министра.

Впрочем, не в первый раз. И не в последний. :mrgreen:


Слабо верится, что ты это сам вычитал в документе объемом 240 статей. Поступила разнарядка зраду нагонять? :mrgreen:

Я вычитал "Про Регламент Верховної Ради України". Соммер врет - работа у него здесь такая: ложь, провокации и порнография. :mrgreen:

Открываем Закон и в поиске ищем "прем'єр". Находит 31 раз в разных статьях и все не в том контексте, что соммер изродил. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:46

Супрун, до свидания. Сколько копий сломано вокруг и.о.
Юра Луценко, пламенный трибун, до свидания.

Но несколько таких кадров залезло в новый кабмин, что шило на мыло.

Петя сегодня мрачный сидит, надо ему антидепрессантов попить. В принципе по экономике Петя был не плох, если бы меньше занимался своим бизнесом, томосом и изучением языков, был бы не плохой президент. А так заигрался в политрука и пролетел.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:09

  freeze написав:Супрун, до свидания. Сколько копий сломано вокруг и.о.
Юра Луценко, пламенный трибун, до свидания.

Но несколько таких кадров залезло в новый кабмин, что шило на мыло.

Петя сегодня мрачный сидит, надо ему антидепрессантов попить. В принципе по экономике Петя был не плох, если бы меньше занимался своим бизнесом, томосом и изучением языков, был бы не плохой президент. А так заигрался в политрука и пролетел.

цікаво, от що ви так переймаєтеся Петєю.... мене більше майбутнє цікавить, а не минуле.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:20

  budivelnik написав:
  AlexxK написав:budivelnik
Помнится, Вы в свое время брали на себя односторонние обязательства не оскорблять оппонентов в целях, так сказать, укрепления взаимопонимания между противоборствующими лагерями. Или не было такого и я что-то путаю? :roll:
Давайте уточнимо
Я брав на себе обовязки не принижувати опонентів...
Той самий Фріз,Лад чи Дейтройт - навряд чи знайдуть мої цитати які б їх принижували ,хоча мені й не подобається їх манера спілкування. використання мови чи совкофільство(особливо Лада)
Але ж вони не заперечують що користуються російською мовою і хотіли б назад в СРСР, або накрайняк покращення відносин з росією....

А от не ображати ворогів, тобто людей які пишуть за гроші проросійську пропоганду- я не обіцяв,тим більше не обіцяв поважати зетрадіо який заявляючи що живе в Україні на 5 році відмови від російськовиготовлених батончиків не знав що ми їх офіційно купуємо не з російської а з європейської фабрики.
Поясніть мені-особисто Ви за 5 років,якби Вас цікавило-поцікавились би місцем виготовлення батончика який їсте самі або купуєте дітям хоча б раз в місяць? а от радіо -не знав і не цікавився-звідси просте припущення-це московит який маскується під українця.

Если человек пишет на русском языке, который произошел из Руси (надеюсь вы хоть понимаете откуда Русь начала) и не покупает скбк ни тем более детям батончики с трансжирами даже раз в месяц, то совсем не значит, что он пропагандирует росийский язык и одобряет методы росии.
А вот призывом к расколу и крайнему национализму (фактически к нацизму) (что есть призывом к внутреннему расколу и противостоянию) вы занимаетесь постоянно, также как оскорблениями и прочим.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:24

  buratinyo написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Кстати, зельони опять нарушили закон?

Согласно статье 16 "Про Регламент Верховної Ради України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 во время первой сессии Раде нельзя назначать премьер-министра.

Впрочем, не в первый раз. И не в последний. :mrgreen:


Слабо верится, что ты это сам вычитал в документе объемом 240 статей. Поступила разнарядка зраду нагонять? :mrgreen:

Я вычитал "Про Регламент Верховної Ради України". Соммер врет - работа у него здесь такая: ложь, провокации и порнография. :mrgreen:

Открываем Закон и в поиске ищем "прем'єр". Находит 31 раз в разных статьях и все не в том контексте, что соммер изродил. :mrgreen:


Ты умеешь пользоваться поиском! Это достижение.

Теперь воспользуйся умением чтения и прочитай статью 16 "Про Регламент Верховної Ради України".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:26

  budivelnik написав:Суть в моїх повідомленнях визначається відносно лекгко
  zРадио написав:PS: а все, что ты написал про меня - откровенная ложь (или заблуждение от недостатка умственных способностей). Решай сам

А вот с этим соглашусь...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:39

Re: Політичні дискусії

Кабмин назначен 281 голосами, не так чтобы фееричное большинство, и это при том, что эйфория первого заседания и еще СН не успели разосраться внутри фракции.
Так что возможно не все законопроекты будут приниматься на ура и в слепую.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:41

Ничего нового

Офис Зеленского отказался переезжать в Украинский дом
https://24tv.ua/ru/ofis_zelenskogo_otkazalsja_pereezzhat_v_ukrainskij_dom_detali_n1198150

Ну а что обещал... то он всем прощает. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:48

  flyman написав:Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси

https://banki24.by/news/3528-ekonomika-v-deindustrializovannoy-litve

Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения.
Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:
2009 год- 3349872 человек
2019 год- 2793986 человек
Налицо существенное сокращение населения Литвы.
Теперь Беларусь:
2009 год- 9513557 человек
2019 год- 9475702 человек
За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.
Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".
Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:52

  Sommer написав:Офис Зеленского отказался переезжать в Украинский дом
https://24tv.ua/ru/ofis_zelenskogo_otkazalsja_pereezzhat_v_ukrainskij_dom_detali_n1198150

Ну а что обещал... то он всем прощает. :mrgreen:

Куйню вкинули, чтоб не мешали работать слугам, вот и всё. Я вообще не понимаю как на это мог кто то клюнуть
hume
 
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