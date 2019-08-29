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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3861386238633864 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 29 сер, 2019 21:00 ЛАД написав: 19yuriy91 написав: zРадио написав:

Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...

Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...



недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300 недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300

Отстаёт на 300 лет от кого? Отстаёт на 300 лет от кого?

Тут имеется в виду, что основная масса европейцев в своем развитии остаются в 18 веке. Эдгар По говорил: "90 процентов людей- идиоты". То, есть люди, в основной массе, так же легковерны, малообразованы, суеверны, как и в 18 веке. Тут имеется в виду, что основная масса европейцев в своем развитии остаются в 18 веке. Эдгар По говорил: "90 процентов людей- идиоты". То, есть люди, в основной массе, так же легковерны, малообразованы, суеверны, как и в 18 веке. Дядюшка Скрудж Повідомлень: 172 З нами з: 02.06.18 Подякував: 253 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 21:16 Дядюшка Скрудж написав: flyman написав: Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси



https://banki24.by/news/3528-ekonomika-v-deindustrializovannoy-litve Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси

Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения.

Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:

2009 год- 3349872 человек

2019 год- 2793986 человек

Налицо существенное сокращение населения Литвы.

Теперь Беларусь:

2009 год- 9513557 человек

2019 год- 9475702 человек

За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.

Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".

Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения. Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения.Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:2009 год- 3349872 человек2019 год- 2793986 человекНалицо существенное сокращение населения Литвы.Теперь Беларусь:2009 год- 9513557 человек2019 год- 9475702 человекЗа 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.

за роз"ясненнями до будівельника:

- чим менше людей, тим краще

- густина населення на 1кв км набагато більша, чим в РФ, так що ще є запас

- населення України набагато більше, чим півстоліття тому...





Є ж якись оптимум заселення території?

Чи думаєте, що якщо українців буде як китайців, то це буде перемога?

Може краще менше, але краще (тобто не кількість а якість)? за роз"ясненнями до будівельника:- чим менше людей, тим краще- густина населення на 1кв км набагато більша, чим в РФ, так що ще є запас- населення України набагато більше, чим півстоліття тому...Є ж якись оптимум заселення території?Чи думаєте, що якщо українців буде як китайців, то це буде перемога?Може краще менше, але краще (тобто не кількість а якість)? Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 сер, 2019 21:23, всього редагувалось 3 разів. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16084 З нами з: 09.03.14 Подякував: 946 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 21:18 Re: Політичні дискусії ol_zy написав: А вот призывом к расколу и крайнему национализму (фактически к нацизму) А вот призывом к расколу и крайнему национализму (фактически к нацизму) Або факти в студію-або брись під лавку...

ПС

Стандартна ольгінськазаготовка якою постійно користується і головний зрадофіл цієї гілки на транзисторах...- збрехати бездоказово. Або факти в студію-або брись під лавку...ПССтандартна ольгінськазаготовка якою постійно користується і головний зрадофіл цієї гілки на транзисторах...- збрехати бездоказово. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21297 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 21:22 flyman написав: Дядюшка Скрудж написав: flyman написав: Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси



https://banki24.by/news/3528-ekonomika-v-deindustrializovannoy-litve Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения .

Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:

2009 год- 3349872 человек

2019 год- 2793986 человек

Налицо существенное сокращение населения Литвы.

Теперь Беларусь:

2009 год- 9513557 человек

2019 год- 9475702 человек

За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.

Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".

Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения. Здесь есть изрядная доля лукавства.Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:2009 год- 3349872 человек2019 год- 2793986 человекНалицо существенное сокращение населения Литвы.Теперь Беларусь:2009 год- 9513557 человек2019 год- 9475702 человекЗа 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения. за роз"ясненнями до будівельника:

- чим менше людей, тим краще

- густина населення на 1кв км набагато менше чим в РФ, так що ще є запас, за роз"ясненнями до будівельника:- чим менше людей, тим краще- густина населення на 1кв км набагато менше чим в РФ, так що ще є запас, Я спеціально збільшив великим шрифтом і замалював в червоний колір твою ж цитату..

Так от в тій цитаті-ніде не сказано що ефективність економіки визначається кількістю населення...

Чому навпаки - на ДУШУ населення.



І це зрозуміло

Якщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшується

То і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.

Второпав? Я спеціально збільшив великим шрифтом і замалював в червоний колір твою ж цитату..Так от в тій цитаті-ніде не сказано що ефективність економіки визначається кількістю населення...Чому навпаки - на ДУШУ населення.І це зрозумілоЯкщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшуєтьсяТо і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.Второпав? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21297 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 21:32 budivelnik написав: Стандартна ольгінськазаготовка якою постійно користується і головний зрадофіл цієї гілки на транзисторах...- збрехати бездоказово. Стандартна ольгінськазаготовка якою постійно користується і головний зрадофіл цієї гілки на транзисторах...- збрехати бездоказово.



Главный зрадофил ветки - это Sommer, или Frant? Главный зрадофил ветки - это Sommer, или Frant? zРадио

Повідомлень: 3353 З нами з: 02.05.18 Подякував: 781 раз. Подякували: 1865 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 21:39 budivelnik написав: І це зрозуміло

Якщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшується

То і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.

І це зрозумілоЯкщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшуєтьсяТо і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.



Не слышал еще более людоедской риторики! Оказывается, рост благосостояния достигается путем уменьшения населения... Ну-ну...



budivelnik записывает сам себя в прогрессивную проевропейскую элиту, а мыслит в лучших традициях "эффективного менеджмента" компартий СССР и КНР



Вот - почитай настоящего мыслителя! И выводы, наконец, сделай относительно себя...



Илон Маск назвал главную проблему человечества

"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс.



https://www.unian.net/world/10667145-il ... estva.html Не слышал еще более людоедской риторики! Оказывается, рост благосостояния достигается путем уменьшения населения... Ну-ну...записывает сам себя в прогрессивную проевропейскую элиту, а мыслит в лучших традициях "эффективного менеджмента" компартий СССР и КНРВот - почитай настоящего мыслителя! И выводы, наконец, сделай относительно себя..."Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс. zРадио

Повідомлень: 3353 З нами з: 02.05.18 Подякував: 781 раз. Подякували: 1865 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3861386238633864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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