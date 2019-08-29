RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3861386238633864

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:00

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:
Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...


недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300

Отстаёт на 300 лет от кого?

Тут имеется в виду, что основная масса европейцев в своем развитии остаются в 18 веке. Эдгар По говорил: "90 процентов людей- идиоты". То, есть люди, в основной массе, так же легковерны, малообразованы, суеверны, как и в 18 веке.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 172
З нами з: 02.06.18
Подякував: 253 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:16

  Дядюшка Скрудж написав:
  flyman написав:Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси

https://banki24.by/news/3528-ekonomika-v-deindustrializovannoy-litve

Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения.
Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:
2009 год- 3349872 человек
2019 год- 2793986 человек
Налицо существенное сокращение населения Литвы.
Теперь Беларусь:
2009 год- 9513557 человек
2019 год- 9475702 человек
За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.
Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".
Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.

за роз"ясненнями до будівельника:
- чим менше людей, тим краще
- густина населення на 1кв км набагато більша, чим в РФ, так що ще є запас
- населення України набагато більше, чим півстоліття тому...


Є ж якись оптимум заселення території?
Чи думаєте, що якщо українців буде як китайців, то це буде перемога?
Може краще менше, але краще (тобто не кількість а якість)?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 сер, 2019 21:23, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16084
З нами з: 09.03.14
Подякував: 946 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:18

Re: Політичні дискусії

  ol_zy написав:А вот призывом к расколу и крайнему национализму (фактически к нацизму)
Або факти в студію-або брись під лавку...
ПС
Стандартна ольгінськазаготовка якою постійно користується і головний зрадофіл цієї гілки на транзисторах...- збрехати бездоказово.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21297
З нами з: 15.01.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:22

  flyman написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  flyman написав:Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси

https://banki24.by/news/3528-ekonomika-v-deindustrializovannoy-litve
Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения.
Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:
2009 год- 3349872 человек
2019 год- 2793986 человек
Налицо существенное сокращение населения Литвы.
Теперь Беларусь:
2009 год- 9513557 человек
2019 год- 9475702 человек
За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.
Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".
Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.
за роз"ясненнями до будівельника:
- чим менше людей, тим краще
- густина населення на 1кв км набагато менше чим в РФ, так що ще є запас,
Я спеціально збільшив великим шрифтом і замалював в червоний колір твою ж цитату..
Так от в тій цитаті-ніде не сказано що ефективність економіки визначається кількістю населення...
Чому навпаки - на ДУШУ населення.

І це зрозуміло
Якщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшується
То і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.
Второпав?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21297
З нами з: 15.01.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:32

  budivelnik написав:Стандартна ольгінськазаготовка якою постійно користується і головний зрадофіл цієї гілки на транзисторах...- збрехати бездоказово.


Главный зрадофил ветки - это Sommer, или Frant? :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 02.05.18
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:39

  budivelnik написав:І це зрозуміло
Якщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшується
То і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.


Не слышал еще более людоедской риторики! Оказывается, рост благосостояния достигается путем уменьшения населения... Ну-ну...

budivelnik записывает сам себя в прогрессивную проевропейскую элиту, а мыслит в лучших традициях "эффективного менеджмента" компартий СССР и КНР :mrgreen:

Вот - почитай настоящего мыслителя! И выводы, наконец, сделай относительно себя...

Илон Маск назвал главную проблему человечества
"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс.

https://www.unian.net/world/10667145-il ... estva.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 02.05.18
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3861386238633864
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15377)
29.08.2019 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.