Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Скорее не соглашусь - в среднем по больнице майданы не сделали украинцев ни более цивилизованными, ни более свободолюбивыми. Несколько тысяч, или пусть даже несколько десятков тысяч, действительно, в плане влияния на собственную судьбу приблизились к европейской традиции, но все остальные то (десятки миллионнов), наоборот - остались в дураках. Ведь у них отняли даже непреложное для демократии право выбирать себе власть...
недавно слушал одного учёного гуманитария из ВБ, он в свою очередь приводил теорию другого, англосакса, согласно которой средний пересичный, западный, отстаёт в "развитии" лет на 300
Отстаёт на 300 лет от кого?
Тут имеется в виду, что основная масса европейцев в своем развитии остаются в 18 веке. Эдгар По говорил: "90 процентов людей- идиоты". То, есть люди, в основной массе, так же легковерны, малообразованы, суеверны, как и в 18 веке.
Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения. Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет: 2009 год- 3349872 человек 2019 год- 2793986 человек Налицо существенное сокращение населения Литвы. Теперь Беларусь: 2009 год- 9513557 человек 2019 год- 9475702 человек За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне. Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо". Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.
за роз"ясненнями до будівельника: - чим менше людей, тим краще - густина населення на 1кв км набагато більша, чим в РФ, так що ще є запас - населення України набагато більше, чим півстоліття тому...
Є ж якись оптимум заселення території? Чи думаєте, що якщо українців буде як китайців, то це буде перемога? Може краще менше, але краще (тобто не кількість а якість)?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 сер, 2019 21:23, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения. Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет: 2009 год- 3349872 человек 2019 год- 2793986 человек Налицо существенное сокращение населения Литвы. Теперь Беларусь: 2009 год- 9513557 человек 2019 год- 9475702 человек За 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне. Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо". Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.
за роз"ясненнями до будівельника: - чим менше людей, тим краще - густина населення на 1кв км набагато менше чим в РФ, так що ще є запас,
Я спеціально збільшив великим шрифтом і замалював в червоний колір твою ж цитату.. Так от в тій цитаті-ніде не сказано що ефективність економіки визначається кількістю населення... Чому навпаки - на ДУШУ населення.
І це зрозуміло Якщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшується То і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще. Второпав?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:І це зрозуміло Якщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшується То і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.
Не слышал еще более людоедской риторики! Оказывается, рост благосостояния достигается путем уменьшения населения... Ну-ну...
budivelnik записывает сам себя в "прогрессивное проевропейское меньшинство", а мыслит в лучших традициях "эффективного менеджмента" компартий СССР и КНР
Вот - почитай настоящего мыслителя! И выводы, наконец, сделай относительно себя...
Илон Маск назвал главную проблему человечества "Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс.