Дядюшка Скрудж написав:

flyman написав: Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси



https://banki24.by/news/3528-ekonomika-v-deindustrializovannoy-litve Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси

Здесь есть изрядная доля лукавства. Эффективность экономики измеряется размером ВВП на душу населения.Теперь смотрим количество населения в Литве за последние 10 лет:2009 год- 3349872 человек2019 год- 2793986 человекНалицо существенное сокращение населения Литвы.Теперь Беларусь:2009 год- 9513557 человек2019 год- 9475702 человекЗа 10 лет население Беларуси осталось почти на том же уровне.Население Литвы будет сокращаться и дальше катастрофическими темпами, соответственно и ВВП на душу населения будет стремительно расти. Это называется: "Пиррова победа". Представьте: если в Литве останется 1 млн. человек, так там будет сумасшедший прирост ВВП на душу населения. Так, что членство в Евросоюзе очень сомнительное "благо".Население Беларуси стабильно и соответственно ВВП на душу населения слабо изменяется. Уже то, что белорусы, в отличие от литовцев и украинцев, не вымирают является большим достижением Лукашенко. Вот, что значит государственный подход к экономике в Беларуси, это не только ВВП, но и забота о сохранении населения.