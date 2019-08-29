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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3862386338643865 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 29 сер, 2019 22:10 Re: Політичні дискусії Sommer написав: hume написав: Sommer написав: Офис Зеленского отказался переезжать в Украинский дом

https://24tv.ua/ru/ofis_zelenskogo_otkazalsja_pereezzhat_v_ukrainskij_dom_detali_n1198150



Ну а что обещал... то он всем прощает. Ну а что обещал... то он всем прощает.

Куйню вкинули, чтоб не мешали работать слугам, вот и всё. Я вообще не понимаю как на это мог кто то клюнуть Куйню вкинули, чтоб не мешали работать слугам, вот и всё. Я вообще не понимаю как на это мог кто то клюнуть



75% верили (или до сих верят) в любое вкинутое. Тут еще взахлеб рассказывали, что на переезд будет выдан кредит от ЕБРР и ни копейки народных денег не будет потрачено. 75% верили (или до сих верят) в любое вкинутое. Тут еще взахлеб рассказывали, что на переезд будет выдан кредит от ЕБРР и ни копейки народных денег не будет потрачено.



Давайте не путаться в цифрах, 43 процента проголосовали за партию Зеленского, а 57 процентов голосовали за других. Давайте не путаться в цифрах, 43 процента проголосовали за партию Зеленского, а 57 процентов голосовали за других. freeze 4 Повідомлень: 12636 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3642 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 22:40 budivelnik написав: Зрадофільчик

А чого ж ти брешеш,навіть не дочекавшись поки моє повідомлення зникне на іншій сторінці

1 Де я писав що зменшення населення=покращення ВВП

Сам придумав цю дурницю і тепер сам мене в людоїдстві звинувачуєш?

2 Читай уважно і рухай при цьому губами..

Якщо населення стало виготовляти більше на душу і від цього живе краще,хоча його при цьому могло стати й менше -то і для населення і для Держави це кращий варіант ніж

Народили як цигани десяток,отримали субсидію за народження і кинули дітей виживати-населення при цьому збільшилось

А от кому від цього стало краще

дитинчатам?

Державі? ЗрадофільчикА чого ж ти брешеш,навіть не дочекавшись поки моє повідомлення зникне на іншій сторінці1 Де я писав що зменшення населення=покращення ВВПСам придумав цю дурницю і тепер сам мене в людоїдстві звинувачуєш?2 Читай уважно і рухай при цьому губами..Якщо населення стало виготовляти більше на душу і від цього живе краще,хоча його при цьому могло стати й менше -то і для населення і для Держави це кращий варіант ніжНародили як цигани десяток,отримали субсидію за народження і кинули дітей виживати-населення при цьому збільшилосьА от кому від цього стало кращедитинчатам?Державі?



Ага, ты, значит, "забыл" вставить текст, на который отвечал, а зрадофил - я?



Ты писал о Литве, которая увеличивает ВВП на душу за счет уменьшения душ!

В Украине ситуация еще хуже - ВВП на душу стабильно при уменьшении душ.



А как нарвался на претензию, так сразу в кусты - мол, это такая абстракция?..



PS: "прибалтийский тигр" как он есть - сразу видно, что выход из СССР и вступление в НАТО/ЕС пошли на пользу

Ага, ты, значит, "забыл" вставить текст, на который отвечал, а зрадофил - я?Ты писал о Литве, которая увеличивает ВВП на душу за счет уменьшения душ!В Украине ситуация еще хуже - ВВП на душу стабильно при уменьшении душ.А как нарвался на претензию, так сразу в кусты - мол, это такая абстракция?..PS: "прибалтийский тигр" как он есть - сразу видно, что выход из СССР и вступление в НАТО/ЕС пошли на пользу zРадио

Повідомлень: 3353 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1863 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3862386338643865 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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