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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3862386338643865

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:10

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  hume написав:
  Sommer написав:Офис Зеленского отказался переезжать в Украинский дом
https://24tv.ua/ru/ofis_zelenskogo_otkazalsja_pereezzhat_v_ukrainskij_dom_detali_n1198150

Ну а что обещал... то он всем прощает. :mrgreen:

Куйню вкинули, чтоб не мешали работать слугам, вот и всё. Я вообще не понимаю как на это мог кто то клюнуть


75% верили (или до сих верят) в любое вкинутое. Тут еще взахлеб рассказывали, что на переезд будет выдан кредит от ЕБРР и ни копейки народных денег не будет потрачено.


Давайте не путаться в цифрах, 43 процента проголосовали за партию Зеленского, а 57 процентов голосовали за других.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:40

  budivelnik написав:Зрадофільчик
А чого ж ти брешеш,навіть не дочекавшись поки моє повідомлення зникне на іншій сторінці
1 Де я писав що зменшення населення=покращення ВВП
Сам придумав цю дурницю і тепер сам мене в людоїдстві звинувачуєш?
2 Читай уважно і рухай при цьому губами..
Якщо населення стало виготовляти більше на душу і від цього живе краще,хоча його при цьому могло стати й менше -то і для населення і для Держави це кращий варіант ніж
Народили як цигани десяток,отримали субсидію за народження і кинули дітей виживати-населення при цьому збільшилось
А от кому від цього стало краще
дитинчатам?
Державі?


Ага, ты, значит, "забыл" вставить текст, на который отвечал, а зрадофил - я?

Ты писал о Литве, которая увеличивает ВВП на душу за счет уменьшения душ!
В Украине ситуация еще хуже - ВВП на душу стабильно при уменьшении душ.

А как нарвался на претензию, так сразу в кусты - мол, это такая абстракция?..

PS: "прибалтийский тигр" как он есть - сразу видно, что выход из СССР и вступление в НАТО/ЕС пошли на пользу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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