Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Зрадофільчик А чого ж ти брешеш,навіть не дочекавшись поки моє повідомлення зникне на іншій сторінці 1 Де я писав що зменшення населення=покращення ВВП Сам придумав цю дурницю і тепер сам мене в людоїдстві звинувачуєш? 2 Читай уважно і рухай при цьому губами.. Якщо населення стало виготовляти більше на душу і від цього живе краще,хоча його при цьому могло стати й менше -то і для населення і для Держави це кращий варіант ніж Народили як цигани десяток,отримали субсидію за народження і кинули дітей виживати-населення при цьому збільшилось А от кому від цього стало краще дитинчатам? Державі?
Ага, ты, значит, "забыл" вставить текст, на который отвечал, а зрадофил - я?
Ты писал о Литве, которая увеличивает ВВП на душу за счет уменьшения душ! В Украине ситуация еще хуже - ВВП на душу стабильно при уменьшении душ.
А как нарвался на претензию, так сразу в кусты - мол, это такая абстракция?..
PS: "прибалтийский тигр" как он есть - сразу видно, что выход из СССР и вступление в НАТО/ЕС пошли на пользу
budivelnik написав:І це зрозуміло Якщо населення живе краще ,бо на душу виготовляє більше .хоча кількість населення зменшується То і для того населення.і для Держави в якій живе це населення і для економіки-це краще.
Не слышал еще более людоедской риторики! Оказывается, рост благосостояния достигается путем уменьшения населения... Ну-ну...
budivelnik записывает сам себя в прогрессивную проевропейскую элиту, а мыслит в лучших традициях "эффективного менеджмента" компартий СССР и КНР ....
Скорее, в традициях "красных кхмеров".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.