Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Промосковським гнидам, які скаржаться, що треба "замиритись" з "братніми московитами" і "просто перестати стріляти" - варто уважно прочитати гімн ОУН. Зокрема рядок : "А плач нікому ще не дав свободи!"
Зродились ми великої години, З пожеж війни і з полум'я вогнів - Плекав нас біль по втраті України, Кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому, Тверді, міцні, незламні мов ґраніт - Бо плач не дав свободи ще нікому, А хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати - Заплатою нам розкіш боротьби: Солодше нам у бою умирати Як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди - Не сміє брат на брата йти у бій. Під синьо-жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину Наш гордий клич народові несе: "Батьківщині будь вірний до загину - Нам Україна вище понад все!"
Веде нас в бій борців упавших слава - Для нас закон найвищий та наказ: Соборна Українськая Держава - Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЛАД написав:Многие наши "типичные бизнесмены"- владельцы ТВ-каналов всё же "по слухам" дают указания о политике своих каналов. И, судя по этим каналам, эти "слухи" очень похожи на правду. Почему бы "типичному бизнесмену" - владельцу сайта не следовать такому "положительному" примеру?
Все, без исключения, средства массовой информации убыточны. Реклама перекрывает только 10-20% на их содержание. ТВ-каналы и интернет-сайты содержатся олигархами для формирования общественного сознания. Теряя на содержании телеканалов, олигархи решают свои глобальные интересы, в первую очередь, это черный пиар и смещение власти в конституционный и не конституционный способ. Существуют также разного рода жулики. Например: Гордон со своим "Бульваром", где он продавал свои "золотые пирамидки" и продвигал целую свору ясновидящих, гадалок и контактеров с космосом.
Гордон брехун і розкручує своїх. Ви правильно сказали про маніпуляцію свідомості. Ще один цирк)) і приклад :
shapo написав:Так это обычные неофиты еще вчера поклонявшиеся и верно служившие другим божкам
Не, обычное раздвоение личности (или разные люди под одним ником): когда пишет по–русски – ярый москаль и украинофоб, по–украински – свидомый украинский националист. А скорее всего просто банальный провокатор.
shapo написав:Так это обычные неофиты еще вчера поклонявшиеся и верно служившие другим божкам
Не, обычное раздвоение личности (или разные люди под одним ником): когда пишет по–русски – ярый москаль и украинофоб, по–украински – свидомый украинский националист. А скорее всего просто банальный провокатор.
Давно писал - политическая проститутка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.