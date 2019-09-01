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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3876387738783879

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 06:55

  Ethereum написав:shapo

На відео красиво замочили твого московського ідола
https://gazeta.ua/articles/donbas/_divi ... nka/924945


Ну и зачем ты запостил этот бред?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 07:59

Промосковським гнидам, які скаржаться, що треба "замиритись" з "братніми московитами" і "просто перестати стріляти" - варто уважно прочитати гімн ОУН.
Зокрема рядок :
"А плач нікому ще не дав свободи!"


Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів -
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і гнів на ворогів.

І ось ідемо в бою життєвому,
Тверді, міцні, незламні мов ґраніт -
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець - той здобуває світ.

Не хочемо ні слави ні заплати -
Заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати
Як жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди -
Не сміє брат на брата йти у бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду для усіх єдину
Наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину -
Нам Україна вище понад все!"

Веде нас в бій борців упавших слава -
Для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українськая Держава -
Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 09:07

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЛАД написав:Многие наши "типичные бизнесмены"- владельцы ТВ-каналов всё же "по слухам" дают указания о политике своих каналов. И, судя по этим каналам, эти "слухи" очень похожи на правду. :)
Почему бы "типичному бизнесмену" - владельцу сайта не следовать такому "положительному" примеру?

Все, без исключения, средства массовой информации убыточны. Реклама перекрывает только 10-20% на их содержание. ТВ-каналы и интернет-сайты содержатся олигархами для формирования общественного сознания. Теряя на содержании телеканалов, олигархи решают свои глобальные интересы, в первую очередь, это черный пиар и смещение власти в конституционный и не конституционный способ.
Существуют также разного рода жулики. Например: Гордон со своим "Бульваром", где он продавал свои "золотые пирамидки" и продвигал целую свору ясновидящих, гадалок и контактеров с космосом.


Гордон брехун і розкручує своїх. Ви правильно сказали про маніпуляцію свідомості.
Ще один цирк)) і приклад :

Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский
https://m.censor.net.ua/news/3145770/ko ... zelenskiyi
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 11:40

  Frant написав:Промосковським гнидам

Это в первую очередь те кто пишет:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2039245#p2039245
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 12:14

  ol_zy написав:
  Frant написав:Промосковським гнидам

Это в первую очередь те кто пишет:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2039245#p2039245


Так это обычные неофиты еще вчера поклонявшиеся и верно служившие другим божкам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 12:53

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Так это обычные неофиты еще вчера поклонявшиеся и верно служившие другим божкам

Не, обычное раздвоение личности (или разные люди под одним ником): когда пишет по–русски – ярый москаль и украинофоб, по–украински – свидомый украинский националист. А скорее всего просто банальный провокатор.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:13

  fokus написав:
  shapo написав:Так это обычные неофиты еще вчера поклонявшиеся и верно служившие другим божкам

Не, обычное раздвоение личности (или разные люди под одним ником): когда пишет по–русски – ярый москаль и украинофоб, по–украински – свидомый украинский националист. А скорее всего просто банальный провокатор.

Давно писал - политическая проститутка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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