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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3877387838793880

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:17

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:а що робити тим, хто не прихильник ні Зе , ні По?

Валить.
А дальше по анекдоту: одни спрашивают "Куда?", а другие - "Кого?"
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:04

Найбільше українців, а також росіян, поляків, євреїв та інших народів - було знищено саме за часів російського червоного комуністичного терору. Голод, холод, масові концтабори.

У українських націоналістів не було навіть 0,1% тих можливостей по знищенню непокірних чи тих, хто не хотів бути рабом.

Питання до модератора.
Чому не забанений довічно громадянин країни-агресора, який агітує проти існування української держави?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:16

  Frant написав:Найбільше українців, а також росіян, поляків, євреїв та інших народів - було знищено саме за часів російського червоного комуністичного терору. Голод, холод, масові концтабори.

У українських націоналістів не було навіть 0,1% тих можливостей по знищенню непокірних чи тих, хто не хотів бути рабом.

Питання до модератора.
Чому не забанений довічно громадянин країни-агресора, який агітує проти існування української держави?

О, донос, как известно - лучший способ заткнуть рот оппоненту.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:23

Волгарь
Ти б не плутав висловлення своєї думки у відкритому джерелі з власним підписом з сексотським доносом втиху на того чия квартирка(або жінка або посада) тобі сподобалась
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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