Валить.
А дальше по анекдоту: одни спрашивают "Куда?", а другие - "Кого?"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:17
Re: Політичні дискусії
Валить.
А дальше по анекдоту: одни спрашивают "Куда?", а другие - "Кого?"
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:04
Найбільше українців, а також росіян, поляків, євреїв та інших народів - було знищено саме за часів російського червоного комуністичного терору. Голод, холод, масові концтабори.
У українських націоналістів не було навіть 0,1% тих можливостей по знищенню непокірних чи тих, хто не хотів бути рабом.
Питання до модератора.
Чому не забанений довічно громадянин країни-агресора, який агітує проти існування української держави?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:16
О, донос, как известно - лучший способ заткнуть рот оппоненту.
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:23
Волгарь
Ти б не плутав висловлення своєї думки у відкритому джерелі з власним підписом з сексотським доносом втиху на того чия квартирка(або жінка або посада) тобі сподобалась
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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