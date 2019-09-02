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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:29
ЛАД написав:
Вот просто интересно.
Ну ладно, оскорбления форумчан, это уже почти привычно.
Но оскорблять Президента - "чому клоун своїм плачем - не зупинить війну?" - уже тоже норма?
ну наскільки я знаю інших президентів теж тягали як могли. зе чимось особливий чи що?
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mephala
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