ну наскільки я знаю інших президентів теж тягали як могли. зе чимось особливий чи що?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:29
Додано: Вів 03 вер, 2019 06:54
Порох неначе "крав все, що бачив".
Були обіцянки його посадити разом з Свинарчуками.
І де ті обіцянки???
Лохи витерлись і пішли далі?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 03 вер, 2019 07:34
Дилетант во всех областях о которых тут пишет и потому часто ведущий себя как мелкий воришка которого поймали за руку в чужом кармане в очередной раз начинает изворачиваться с криками «Это не я! Меня за что?» решил в очередной раз спровоцировать меня на адекватный ответ после которого сидящий пока в засаде безлицый модератор наконец получит повод меня забанить.
Ну что ж, ловите желанный ответ.
Стыдиться, что я по факту рождения имею отношение к евреям ( моя мать еврейка) просто глупо т.к. мы живем не в СССР с его государственным антисемитизмом и тем более не в Львове в конце августа 1941г когда местные «патриотичные» жители под руководством вошедших в город немцев устроили наиболее задокументированный еврейский погром.
Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине.
Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины после того, как обозленное на патриотов-президентов и многочисленных патриотов-премьеров среди которых было только 2 еврея решило , что хуже уже не будет и вручить булаву совсем не украинцу.
И это не говоря о списке Нобелевских лауреатов или о истории государства Израиль построенного выжившими в Холокосте евреями-ашкеназами и которая сильно отличается от истории случайно ставшей незалежной 28 лет назад и все эти годы бездарно разбазаривавшей огромный промышленный и человеческий потенциал доставшийся от клятого СССР.
Немногочисленные евреи Израиля победили в 4-х больших войнах с окружающими ненавидящими Израиль арабскими странами , а за последние 30 лет благодаря уехавшими из СССР почти одним миллионом евреев построили мощную экономику и единственную демократию на Ближнем Востоке, Украина же потеряла с помощью бывших братских соседей часть территории, теряет людей и вместе с ними промышленность и науку с образованием.
В Москве во времена СССР были сосредоточены лучшие кадры, в т.ч. в образовательной сфере, так что это говорит только о том, что я в отличие от вас получил приличное по советским меркам образование.
В Казахстане я проработал мало.
Я там родился т.к. мать в отличие от моего отца родившегося в Казахстане эвакуировалась из Украины туда в 1941г.
Если бы этого не случилось, то она бы уже в 1941г была убита в Полтавском Яру где убили ее не уехавших родственников. Поэтому как родившейся в Украине ей сразу дали гражданство когда она в силу семейных обстоятельств через 60 лет вернулась в Украину.
Более того, именем двоюродного брата ее отца названа одна из улиц в центре Киева возле метро Кловская и которая до сих пор почему-то не переименована – улица Леонида Первомайского. Видимо, из-за того что писал Леонид Гуревич из г.Красноград где родилась и моя мать, на украинском. ( это к тому, кто из нас понаехал в Украину)
Сына в Израиль я не отправлял. Он, закончив мединститут и сам увидел, что в Украине ему мало что светит в профессиональном росте и элементарном содержании семьи без того чтобы не брать взятки с бедных пациентов. И уехал в Израиль вполне легально по программе МАСА подготовившей его к сдаче экзамена на лицензию врача как имеющий четверть еврейской крови по израильскому закону о возвращении.
А вот ваша сестра со всеми ее детьми не желая разбудовывать незалежную наконец Украину несмотря на бьющий через край на этом форуме «патриотизм» ее брата умотала в Польшу явно не по визе на ПМЖ, а максимум по рабочей визе или вообще нелегально как турист.
Так что же это за червоточина в вашей семье такая, что ваши ближайшие родственники бросают родину в самую трудную минуту и едут к полякам которые в довоенной Польше считали украинцев за быд-ло, не давали учиться пока не примут католичество и не пускали в тот же Львов?
Украинскую пенсию я заработал проработав большую часть своей трудовой биографии ( почти 30 лет) именно в Украине. Более того, продолжаю работать и отчислять на нее из своей же зарплаты, а не из ваших налогов или тем более заработков вашей сестры с ее детьми.
Поливанием грязью украинцев никогда не занимался т.к. вы и вам подобные представляют как показали последние выборы максимум четверть населения Украины, а вовсе не всю Украину.
Да и не поливают грязью собственную жену с которой живешь уже 35 лет.
А вот сейчас и увидим так ли это если мой ответ составленный в вашем же духе модератор расценит как разжигание межнациональной розни и удалит его забанив меня, а вас как обычно не тронет .
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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