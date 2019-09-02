Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3879388038813882 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 02 вер, 2019 22:29 ЛАД написав: Вот просто интересно.

Ну ладно, оскорбления форумчан, это уже почти привычно.

Но оскорблять Президента - "чому клоун своїм плачем - не зупинить війну?" - уже тоже норма? Вот просто интересно.Ну ладно, оскорбления форумчан, это уже почти привычно.Но оскорблять Президента - "чому клоун своїм плачем - не зупинить війну?" - уже тоже норма?

ну наскільки я знаю інших президентів теж тягали як могли. зе чимось особливий чи що? ну наскільки я знаю інших президентів теж тягали як могли. зе чимось особливий чи що? mephala Повідомлень: 5346 З нами з: 07.04.14 Подякував: 73 раз. Подякували: 654 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 06:54 mephala написав: ЛАД написав: Вот просто интересно.

Ну ладно, оскорбления форумчан, это уже почти привычно.

Но оскорблять Президента - "чому клоун своїм плачем - не зупинить війну?" - уже тоже норма? Вот просто интересно.Ну ладно, оскорбления форумчан, это уже почти привычно.Но оскорблять Президента - "чому клоун своїм плачем - не зупинить війну?" - уже тоже норма?

ну наскільки я знаю інших президентів теж тягали як могли. зе чимось особливий чи що? ну наскільки я знаю інших президентів теж тягали як могли. зе чимось особливий чи що?



Порох неначе "крав все, що бачив".

Були обіцянки його посадити разом з Свинарчуками.



І де ті обіцянки???

Лохи витерлись і пішли далі?))) Порох неначе "крав все, що бачив".Були обіцянки його посадити разом з Свинарчуками.І де ті обіцянки???Лохи витерлись і пішли далі?))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 07:34 shapo написав: Я обратился к вам 2 раза забанить хама будивельника разжигающего межнациональную рознь. Я обратился к вам 2 раза забанить хама будивельника разжигающего межнациональную рознь.

budivelnik написав: 1 Вам соромно що ви єврей 1 Вам соромно що ви єврей

Дилетант во всех областях о которых тут пишет и потому часто ведущий себя как мелкий воришка которого поймали за руку в чужом кармане в очередной раз начинает изворачиваться с криками «Это не я! Меня за что?» решил в очередной раз спровоцировать меня на адекватный ответ после которого сидящий пока в засаде безлицый модератор наконец получит повод меня забанить.

Ну что ж, ловите желанный ответ.

Стыдиться, что я по факту рождения имею отношение к евреям ( моя мать еврейка) просто глупо т.к. мы живем не в СССР с его государственным антисемитизмом и тем более не в Львове в конце августа 1941г когда местные «патриотичные» жители под руководством вошедших в город немцев устроили наиболее задокументированный еврейский погром.

Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине.

Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины после того, как обозленное на патриотов-президентов и многочисленных патриотов-премьеров среди которых было только 2 еврея решило , что хуже уже не будет и вручить булаву совсем не украинцу.

И это не говоря о списке Нобелевских лауреатов или о истории государства Израиль построенного выжившими в Холокосте евреями-ашкеназами и которая сильно отличается от истории случайно ставшей незалежной 28 лет назад и все эти годы бездарно разбазаривавшей огромный промышленный и человеческий потенциал доставшийся от клятого СССР.

Немногочисленные евреи Израиля победили в 4-х больших войнах с окружающими ненавидящими Израиль арабскими странами , а за последние 30 лет благодаря уехавшими из СССР почти одним миллионом евреев построили мощную экономику и единственную демократию на Ближнем Востоке, Украина же потеряла с помощью бывших братских соседей часть территории, теряет людей и вместе с ними промышленность и науку с образованием.







budivelnik написав: який вчився в москві, працював в Казахстані, дітей відправив в Ізраїль , пише на російськів в Україні який вчився в москві, працював в Казахстані, дітей відправив в Ізраїль , пише на російськів в Україні



В Москве во времена СССР были сосредоточены лучшие кадры, в т.ч. в образовательной сфере, так что это говорит только о том, что я в отличие от вас получил приличное по советским меркам образование.

В Казахстане я проработал мало.

Я там родился т.к. мать в отличие от моего отца родившегося в Казахстане эвакуировалась из Украины туда в 1941г.

Если бы этого не случилось, то она бы уже в 1941г была убита в Полтавском Яру где убили ее не уехавших родственников. Поэтому как родившейся в Украине ей сразу дали гражданство когда она в силу семейных обстоятельств через 60 лет вернулась в Украину.

Более того, именем двоюродного брата ее отца названа одна из улиц в центре Киева возле метро Кловская и которая до сих пор почему-то не переименована – улица Леонида Первомайского. Видимо, из-за того что писал Леонид Гуревич из г.Красноград где родилась и моя мать, на украинском. ( это к тому, кто из нас понаехал в Украину)

Сына в Израиль я не отправлял. Он, закончив мединститут и сам увидел, что в Украине ему мало что светит в профессиональном росте и элементарном содержании семьи без того чтобы не брать взятки с бедных пациентов. И уехал в Израиль вполне легально по программе МАСА подготовившей его к сдаче экзамена на лицензию врача как имеющий четверть еврейской крови по израильскому закону о возвращении.

А вот ваша сестра со всеми ее детьми не желая разбудовывать незалежную наконец Украину несмотря на бьющий через край на этом форуме «патриотизм» ее брата умотала в Польшу явно не по визе на ПМЖ, а максимум по рабочей визе или вообще нелегально как турист.

Так что же это за червоточина в вашей семье такая, что ваши ближайшие родственники бросают родину в самую трудную минуту и едут к полякам которые в довоенной Польше считали украинцев за быд-ло, не давали учиться пока не примут католичество и не пускали в тот же Львов?





budivelnik написав: і отримуючи українську пенсію -поливає брудом українців? і отримуючи українську пенсію -поливає брудом українців?



Украинскую пенсию я заработал проработав большую часть своей трудовой биографии ( почти 30 лет) именно в Украине. Более того, продолжаю работать и отчислять на нее из своей же зарплаты, а не из ваших налогов или тем более заработков вашей сестры с ее детьми.

Поливанием грязью украинцев никогда не занимался т.к. вы и вам подобные представляют как показали последние выборы максимум четверть населения Украины, а вовсе не всю Украину.

Да и не поливают грязью собственную жену с которой живешь уже 35 лет.



budivelnik написав: 2 Де виходячи з пункту 1 вище - ви знайшли розпалювання міжнаціональної ворожнечі з мого боку? 2 Де виходячи з пункту 1 вище - ви знайшли розпалювання міжнаціональної ворожнечі з мого боку?

А вот сейчас и увидим так ли это если мой ответ составленный в вашем же духе модератор расценит как разжигание межнациональной розни и удалит его забанив меня, а вас как обычно не тронет . Дилетант во всех областях о которых тут пишет и потому часто ведущий себя как мелкий воришка которого поймали за руку в чужом кармане в очередной раз начинает изворачиваться с криками «Это не я! Меня за что?» решил в очередной раз спровоцировать меня на адекватный ответ после которого сидящий пока в засаде безлицый модератор наконец получит повод меня забанить.Ну что ж, ловите желанный ответ.Стыдиться, что я по факту рождения имею отношение к евреям ( моя мать еврейка) просто глупо т.к. мы живем не в СССР с его государственным антисемитизмом и тем более не в Львове в конце августа 1941г когда местные «патриотичные» жители под руководством вошедших в город немцев устроили наиболее задокументированный еврейский погром.Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине.Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины после того, как обозленное на патриотов-президентов и многочисленных патриотов-премьеров среди которых было только 2 еврея решило , что хуже уже не будет и вручить булаву совсем не украинцу.И это не говоря о списке Нобелевских лауреатов или о истории государства Израиль построенного выжившими в Холокосте евреями-ашкеназами и которая сильно отличается от истории случайно ставшей незалежной 28 лет назад и все эти годы бездарно разбазаривавшей огромный промышленный и человеческий потенциал доставшийся от клятого СССР.Немногочисленные евреи Израиля победили в 4-х больших войнах с окружающими ненавидящими Израиль арабскими странами , а за последние 30 лет благодаря уехавшими из СССР почти одним миллионом евреев построили мощную экономику и единственную демократию на Ближнем Востоке, Украина же потеряла с помощью бывших братских соседей часть территории, теряет людей и вместе с ними промышленность и науку с образованием.В Москве во времена СССР были сосредоточены лучшие кадры, в т.ч. в образовательной сфере, так что это говорит только о том, что я в отличие от вас получил приличное по советским меркам образование.В Казахстане я проработал мало.Я там родился т.к. мать в отличие от моего отца родившегося в Казахстане эвакуировалась из Украины туда в 1941г.Если бы этого не случилось, то она бы уже в 1941г была убита в Полтавском Яру где убили ее не уехавших родственников. Поэтому как родившейся в Украине ей сразу дали гражданство когда она в силу семейных обстоятельств через 60 лет вернулась в Украину.Более того, именем двоюродного брата ее отца названа одна из улиц в центре Киева возле метро Кловская и которая до сих пор почему-то не переименована – улица Леонида Первомайского. Видимо, из-за того что писал Леонид Гуревич из г.Красноград где родилась и моя мать, на украинском. ( это к тому, кто из нас понаехал в Украину)Сына в Израиль я не отправлял. Он, закончив мединститут и сам увидел, что в Украине ему мало что светит в профессиональном росте и элементарном содержании семьи без того чтобы не брать взятки с бедных пациентов. И уехал в Израиль вполне легально по программе МАСА подготовившей его к сдаче экзамена на лицензию врача как имеющий четверть еврейской крови по израильскому закону о возвращении.А вот ваша сестра со всеми ее детьми не желая разбудовывать незалежную наконец Украину несмотря на бьющий через край на этом форуме «патриотизм» ее брата умотала в Польшу явно не по визе на ПМЖ, а максимум по рабочей визе или вообще нелегально как турист.Так что же это за червоточина в вашей семье такая, что ваши ближайшие родственники бросают родину в самую трудную минуту и едут к полякам которые в довоенной Польше считали украинцев за быд-ло, не давали учиться пока не примут католичество и не пускали в тот же Львов?Украинскую пенсию я заработал проработав большую часть своей трудовой биографии ( почти 30 лет) именно в Украине. Более того, продолжаю работать и отчислять на нее из своей же зарплаты, а не из ваших налогов или тем более заработков вашей сестры с ее детьми.Поливанием грязью украинцев никогда не занимался т.к. вы и вам подобные представляют как показали последние выборы максимум четверть населения Украины, а вовсе не всю Украину.Да и не поливают грязью собственную жену с которой живешь уже 35 лет.А вот сейчас и увидим так ли это если мой ответ составленный в вашем же духе модератор расценит как разжигание межнациональной розни и удалит его забанив меня, а вас как обычно не тронет . Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1804 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3879388038813882 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм