Додано: Вів 03 вер, 2019 12:49

Frant написав: Московіти скаржаться, що не можуть дати раду окупованому Криму.



Взагалі, "рускій мір" засирає все, до чого добирається:



https://el-murid.livejournal.com/4223132.html



До речі, Кенігсберг і область - також лютий треш. Все хороше, що там є - залишилось від німців, збудоване до 1945 року. Московіти скаржаться, що не можуть дати раду окупованому Криму.Взагалі, "рускій мір" засирає все, до чого добирається:До речі, Кенігсберг і область - також лютий треш. Все хороше, що там є - залишилось від німців, збудоване до 1945 року.

В Крыму собрали почти 1,7 млн тонн урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

ЗEPHOBІ ТА ЗEPHOБOБOBІ KУЛЬTУPИ - BCЬOГO

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ (ц)

2011 19 308.3

2012 9 083,4

2013 7 648

Ну-ну, посмотрите, какой треш в КалиниградеНасчет воды для Крыма - обсуждали 10 раз. Едва ли не 50% терялось по пути от Днепра за счет испарения, для с/х же СКК был настолько избыточен, что В СТЕПИ пришлось начать выращивать РИС (невиданное дело - самый северный в мире!).И лишь 1/6 из всей подаваемой воды использовалась рационально. С учетом реальных затрат на такую операцию, в Крым она доходила по цене бензина.Но и без СКК в этом году вКрыму собран отличный урожай зерновыхИ это без кукурудзыТ.е., если убрать высокоурожайный (50-60 ц/га) рис, то урожай 19-го без СКК вдвое выше урожаем 12-13-го с СКК и такой же, как в 2011-ом.Впрочем, выращивать зерновые в Крыму (с СКК или без) - ПРОСТО ГЛУПОСТЬ.Это идеальное место для тепличного овощеводства/садоводства и выращивания ягод, когда каждый гектар даст продукции на порядок больше, чем зерновые, а воды потребует на порядок меньше.