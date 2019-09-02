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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3880388138823883>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:11

  lapay написав:
  shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине.
Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины

З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. :)
Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли. :)

Я впевнений, що в Ростові також знайдеться місце для нашого "месії" з 95-кварталу, "борця з корупцією", "прихильника миру будь якою ціною" і т.д.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:20

  Frant написав:
  lapay написав:
  shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине.
Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины

З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. :)
Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли. :)

Я впевнений, що в Ростові також знайдеться місце для нашого "месії" з 95-кварталу, "борця з корупцією", "прихильника миру будь якою ціною" і т.д.

Как там у вас в ростове, как там резидент лиги тёмной?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:25

  Frant написав:"Поставлен абсолютный рекорд по средней зарплате за всю историю Независимости — 427 долларов, уже больше, чем в Перми, Кирове, Ставрополе или Волгограде. Реальные располагаемые доходы в Украине растут, а в России падают который месяц подряд."

https://petrimazepa.com/nichego_ne_meny ... otoryy_raz

Угу, вот только динамика розничных продаж свидетельствует об абсолютно обратной тенденции
Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–липні 2019 року
Оборот роздрібної торгівлі у січні–липні 2019р., млн.грн 594 314,4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Или 1 455 млрд. рублей в эквиваленте - 41 тыс. рублей на одного жителя Украины де-факто
2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли в июле 2019 г. составил 2792,9 млрд рублей, или 101,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле 2019 г. -
18 480,5 млрд рублей, или 101,6%.

Или 126 тыс. рублей на одного россиянина. В 3 РАЗА БОЛЬШЕ. При том, что цены на продукты у нас одинаковые (или ниже в РФ), и значительно ниже на товары длительного пользования. Про бензин (вошедший в этот индекс) или оплату ЖКХ (не вошедшую) я вообще молчу. Как и про уровень налогообложения этой самой з/п. А так, конечно, ВСЕ СРАВНЯЛОСЬ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:45

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:В Германии и Франции без паспорта тоже симку не купить.
И что?

Тут речь о привязке кодов IMEI к паспортным данным.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:08

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:В Германии и Франции без паспорта тоже симку не купить.
И что?

Тут речь о привязке кодов IMEI к паспортным данным.


Слово IMEI отсутствует в проекте по поиску внутри законопроекта, а читать десятки страниц пока нет возможности. Может как-то завуалировано написано конечно.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:18

Московіти скаржаться, що не можуть дати раду окупованому Криму.

Взагалі, "рускій мір" засирає все, до чого добирається:

https://el-murid.livejournal.com/4223132.html

До речі, Кенігсберг і область - також лютий треш. Все хороше, що там є - залишилось від німців, збудоване до 1945 року.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:49

  Frant написав:Московіти скаржаться, що не можуть дати раду окупованому Криму.

Взагалі, "рускій мір" засирає все, до чого добирається:

https://el-murid.livejournal.com/4223132.html

До речі, Кенігсберг і область - також лютий треш. Все хороше, що там є - залишилось від німців, збудоване до 1945 року.

Ну-ну, посмотрите, какой треш в Калиниграде
https://wikiway.com/russia/kaliningrad/
Насчет воды для Крыма - обсуждали 10 раз. Едва ли не 50% терялось по пути от Днепра за счет испарения, для с/х же СКК был настолько избыточен, что В СТЕПИ пришлось начать выращивать РИС (невиданное дело - самый северный в мире!).
И лишь 1/6 из всей подаваемой воды использовалась рационально. С учетом реальных затрат на такую операцию, в Крым она доходила по цене бензина.
Но и без СКК в этом году вКрыму собран отличный урожай зерновых
В Крыму собрали почти 1,7 млн тонн урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

И это без кукурудзы
https://russian.rt.com/business/news/65 ... ym-urozhai
ЗEPHOBІ ТА ЗEPHOБOБOBІ KУЛЬTУPИ - BCЬOГO
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ (ц)
2011 19 308.3
2012 9 083,4
2013 7 648
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е., если убрать высокоурожайный (50-60 ц/га) рис, то урожай 19-го без СКК вдвое выше урожаем 12-13-го с СКК и такой же, как в 2011-ом.
Впрочем, выращивать зерновые в Крыму (с СКК или без) - ПРОСТО ГЛУПОСТЬ.
Это идеальное место для тепличного овощеводства/садоводства и выращивания ягод, когда каждый гектар даст продукции на порядок больше, чем зерновые, а воды потребует на порядок меньше.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:18

  shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине.
Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины



  lapay написав:З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. :)
Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли. :)


1) Не надоело повторять антисемитский бред о том, что Израиль не выдает преступников совершивших преступления на другой территории?
2) Что такое человеческая жизнь в 60-70 лет в сравнении с 2000-летним бессмертием и поклонением миллиардов?
Такого откровенного лизанья пятой точки даже предыдущий президент не дождался.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:41

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:1) Не надоело повторять антисемитский бред о том, что Израиль не выдает преступников совершивших преступления на другой территории?

Видає. За весь весь час видав Україні одного, який скоїв вбивство міліціонера ще до втечі в Їзраїль і то, після 8 років судової тяганини.
Так що грановські, юфи, коломойські, рабіновичи і їм подібні, можуть повторити прецедент, років через 100. :)
Зеленський точно їх не посуне з черги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:06

  lapay написав:
  shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине.
Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины

З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. :)
Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли. :)

Разные мальчики были :) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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