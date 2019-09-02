Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине. Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины
З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли.
Я впевнений, що в Ростові також знайдеться місце для нашого "месії" з 95-кварталу, "борця з корупцією", "прихильника миру будь якою ціною" і т.д.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине. Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины
З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли.
Я впевнений, що в Ростові також знайдеться місце для нашого "месії" з 95-кварталу, "борця з корупцією", "прихильника миру будь якою ціною" і т.д.
Как там у вас в ростове, как там резидент лиги тёмной?
Frant написав:"Поставлен абсолютный рекорд по средней зарплате за всю историю Независимости — 427 долларов, уже больше, чем в Перми, Кирове, Ставрополе или Волгограде. Реальные располагаемые доходы в Украине растут, а в России падают который месяц подряд."
Угу, вот только динамика розничных продаж свидетельствует об абсолютно обратной тенденции Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–липні 2019 року Оборот роздрібної торгівлі у січні–липні 2019р., млн.грн 594 314,4 http://www.ukrstat.gov.ua/ Или 1 455 млрд. рублей в эквиваленте - 41 тыс. рублей на одного жителя Украины де-факто 2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли в июле 2019 г. составил 2792,9 млрд рублей, или 101,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле 2019 г. - 18 480,5 млрд рублей, или 101,6%.
Или 126 тыс. рублей на одного россиянина. В 3 РАЗА БОЛЬШЕ. При том, что цены на продукты у нас одинаковые (или ниже в РФ), и значительно ниже на товары длительного пользования. Про бензин (вошедший в этот индекс) или оплату ЖКХ (не вошедшую) я вообще молчу. Как и про уровень налогообложения этой самой з/п. А так, конечно, ВСЕ СРАВНЯЛОСЬ.
До речі, Кенігсберг і область - також лютий треш. Все хороше, що там є - залишилось від німців, збудоване до 1945 року.
Ну-ну, посмотрите, какой треш в Калиниграде https://wikiway.com/russia/kaliningrad/ Насчет воды для Крыма - обсуждали 10 раз. Едва ли не 50% терялось по пути от Днепра за счет испарения, для с/х же СКК был настолько избыточен, что В СТЕПИ пришлось начать выращивать РИС (невиданное дело - самый северный в мире!). И лишь 1/6 из всей подаваемой воды использовалась рационально. С учетом реальных затрат на такую операцию, в Крым она доходила по цене бензина. Но и без СКК в этом году вКрыму собран отличный урожай зерновых
В Крыму собрали почти 1,7 млн тонн урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.
И это без кукурудзы https://russian.rt.com/business/news/65 ... ym-urozhai ЗEPHOBІ ТА ЗEPHOБOБOBІ KУЛЬTУPИ - BCЬOГO АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ (ц) 2011 19 308.3 2012 9 083,4 2013 7 648 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е., если убрать высокоурожайный (50-60 ц/га) рис, то урожай 19-го без СКК вдвое выше урожаем 12-13-го с СКК и такой же, как в 2011-ом. Впрочем, выращивать зерновые в Крыму (с СКК или без) - ПРОСТО ГЛУПОСТЬ. Это идеальное место для тепличного овощеводства/садоводства и выращивания ягод, когда каждый гектар даст продукции на порядок больше, чем зерновые, а воды потребует на порядок меньше.
shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине. Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины
lapay написав:З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли.
1) Не надоело повторять антисемитский бред о том, что Израиль не выдает преступников совершивших преступления на другой территории? 2) Что такое человеческая жизнь в 60-70 лет в сравнении с 2000-летним бессмертием и поклонением миллиардов? Такого откровенного лизанья пятой точки даже предыдущий президент не дождался.
shapo написав:1) Не надоело повторять антисемитский бред о том, что Израиль не выдает преступников совершивших преступления на другой территории?
Видає. За весь весь час видав Україні одного, який скоїв вбивство міліціонера ще до втечі в Їзраїль і то, після 8 років судової тяганини. Так що грановські, юфи, коломойські, рабіновичи і їм подібні, можуть повторити прецедент, років через 100. Зеленський точно їх не посуне з черги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине. Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины
З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли.