Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите", - сказал Зеленский. Что это было ?
"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите", - сказал Зеленский. Что это было ?
До речі, Кенігсберг і область - також лютий треш. Все хороше, що там є - залишилось від німців, збудоване до 1945 року.
Ну-ну, посмотрите, какой треш в Калиниграде https://wikiway.com/russia/kaliningrad/ Насчет воды для Крыма - обсуждали 10 раз. Едва ли не 50% терялось по пути от Днепра за счет испарения, для с/х же СКК был настолько избыточен, что В СТЕПИ пришлось начать выращивать РИС (невиданное дело - самый северный в мире!). И лишь 1/6 из всей подаваемой воды использовалась рационально. С учетом реальных затрат на такую операцию, в Крым она доходила по цене бензина. Но и без СКК в этом году вКрыму собран отличный урожай зерновых
В [size= 2013 7 648[/size] http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е., если убрать высокоурожайный (50-60 ц/га) рис, то урожай 19-го без СКК вдвое выше урожаем 12-13-го с СКК и такой же, как в 2011-ом. Впрочем, выращивать зерновые в Крыму (с СКК или без) - ПРОСТО ГЛУПОСТЬ. Это идеальное место для тепличного овощеводства/садоводства и выращивания ягод, когда каждый гектар даст продукции на порядок больше, чем зерновые, а воды потребует на порядок меньше.
Це просто чудово, що с/г в Криму розвивається шаленими темпами! От д-урні комуністи, і навіщо вони в 1960-ті будували канал до Криму??? В Криму власної води - надлишок)))
В Калінінграді недавно були мої знайомі, з Латвії. "Рускій мір" в усій красі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Слово IMEI отсутствует в проекте по поиску внутри законопроекта, а читать десятки страниц пока нет возможности. Может как-то завуалировано написано конечно.
10. Термінальне обладнання мобільного зв’язку має індивідуальний міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (код ІМЕІ), що присвоюється йому виробником та має вноситися виробниками та/або постачальниками такого обладнання в Україні в Реєстр ідентифікаторів (Систему контролю кодів ІМЕІ), що ведеться уповноваженим національним регулятором державним підприємством, у порядку визначеному національним регулятором. 11. Використання термінального обладнання, код ІМЕІ якого не внесено в Систему контролю кодів ІМЕІ - заборонено в Україні. Постачальники послуг електронних комунікацій зобов’язані здійснювати постійний обмін даними з Системою контролю кодів ІМЕІ в онлайн режимі та інформувати споживачів електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку про відсутність кодів ІМЕІ їх термінального обладнання в Системі контролю кодів ІМЕІ, при підключенні їх термінального обладнання до електронної комунікаційної мережі. 12. Споживачі, які отримали відповідне повідомлення від постачальника електронних комунікаційних послуг, зобов’язані внести код ІМЕІ термінального обладнання, що ними використовується, у Систему контролю кодів ІМЕІ у порядку визначеному національним регулятором. Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання.
Напрямую не указано в законопроекте о том, что необходимо регистрировать ІМЕІ конечному потребителю. К тому же, подобная практика, регистрации ІМЕІ производителем или импортером, ранее прописывалась в законах, но операторы мобильной связи бодро всё спустили на тормозах (так и передайте ЗЕ! команде ) Но вот это напрягает
2) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
Под такое и like постам в интернете можно подвести. Очень расплывчато.
PS. Если за этот закон проголосуют в самое ближайшее время, то значит документ депутаты не читали. Очень многостраничный документ, содержащий множество нюансов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Надеюсь, даже вам известно, что 2000 лет назад один еврейский мальчик стал сыном божьим которому поклоняются миллиарды людей, в т.ч. в нынешней Украине. Другой еврейский мальчик совсем недавно стал президентом Украины
З нетерплячкою чекаю ікони з другим хлопчиком. Тільки, боюсь, що чекає його життєва доля першого хлопчика, якщо, звісно, не втече на історичну батьківщину, яка своїх хлопчиків не видає, особливо тим, кого вони добряче нагріли.
Судя из текста Законопроекта там нет обязательства регистрировать все свои телефонные номера, как в заглавии этого видео. Судя по всему один из своих абонентских номеров можно зарегистрировать как персональный номер в соответствующем госоргане, и с этого персонального номера можно будет получать автоматически все услуги, которые сейчас доступны с помощью электронной цифровой подписи.
Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз