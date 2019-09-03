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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3881388238833884 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 04 вер, 2019 09:07 freeze написав: stm написав: Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз



Насколько я читал, у тоталитарного северного соседа любой незаконнопослушный гражданин может купить в переходе метро симку, зарегистрированную на алкоголика. Насколько я читал, у тоталитарного северного соседа любой незаконнопослушный гражданин может купить в переходе метро симку, зарегистрированную на алкоголика.

В Нижегородском метро точно не купишь, не уверен, что и в московском это возможно. А в отделе продаж сотового оператора только по паспорту. В Нижегородском метро точно не купишь, не уверен, что и в московском это возможно. А в отделе продаж сотового оператора только по паспорту. Волгарь Повідомлень: 7048 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 09:45 Волгарь написав: freeze написав: stm написав: Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз



Насколько я читал, у тоталитарного северного соседа любой незаконнопослушный гражданин может купить в переходе метро симку, зарегистрированную на алкоголика. Насколько я читал, у тоталитарного северного соседа любой незаконнопослушный гражданин может купить в переходе метро симку, зарегистрированную на алкоголика.

В Нижегородском метро точно не купишь, не уверен, что и в московском это возможно. А в отделе продаж сотового оператора только по паспорту. В Нижегородском метро точно не купишь, не уверен, что и в московском это возможно. А в отделе продаж сотового оператора только по паспорту.

Тоже самое ЕС. Оператор подключит симку только после получения от не главного офиса документы. Если получает за Вас доверенное лицо, надо прописать по форме оператора кто доверяет (паспорт,гражданство,дата рождения), кому доверяет (паспорт, гражданство, дата рождения) подпись доверителя, подпись получателя. Всё можно оформить сканом по почте, поэтому человеку получить симку большой проблемы не составит.

Это - безопасность, т.к. можно отследить и допросить алкаша, да и сложно алкашей/наркоманов на всех напастись Тоже самое ЕС. Оператор подключит симку только после получения от не главного офиса документы. Если получает за Вас доверенное лицо, надо прописать по форме оператора кто доверяет (паспорт,гражданство,дата рождения), кому доверяет (паспорт, гражданство, дата рождения) подпись доверителя, подпись получателя. Всё можно оформить сканом по почте, поэтому человеку получить симку большой проблемы не составит.Это - безопасность, т.к. можно отследить и допросить алкаша, да и сложно алкашей/наркоманов на всех напастись stm

Повідомлень: 1913 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 09:59 Re: образование Если мин.образования Анна Н. сама еще необразованная и будет учиться, то ее необходимо уволить с должности за несоответствие, собственно, занимаемой должности. sal Повідомлень: 3406 З нами з: 25.03.16 Подякував: 654 раз. Подякували: 272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3881388238833884 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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