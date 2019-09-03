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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:07
freeze написав: stm написав:
Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз
Насколько я читал, у тоталитарного северного соседа любой незаконнопослушный гражданин может купить в переходе метро симку, зарегистрированную на алкоголика.
В Нижегородском метро точно не купишь, не уверен, что и в московском это возможно. А в отделе продаж сотового оператора только по паспорту.
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Волгарь
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:45
Волгарь написав: freeze написав: stm написав:
Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз
Насколько я читал, у тоталитарного северного соседа любой незаконнопослушный гражданин может купить в переходе метро симку, зарегистрированную на алкоголика.
В Нижегородском метро точно не купишь, не уверен, что и в московском это возможно. А в отделе продаж сотового оператора только по паспорту.
Тоже самое ЕС. Оператор подключит симку только после получения от не главного офиса документы. Если получает за Вас доверенное лицо, надо прописать по форме оператора кто доверяет (паспорт,гражданство,дата рождения), кому доверяет (паспорт, гражданство, дата рождения) подпись доверителя, подпись получателя. Всё можно оформить сканом по почте, поэтому человеку получить симку большой проблемы не составит.
Это - безопасность, т.к. можно отследить и допросить алкаша, да и сложно алкашей/наркоманов на всех напастись
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stm
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:59
Если мин.образования Анна Н. сама еще необразованная и будет учиться, то ее необходимо уволить с должности за несоответствие, собственно, занимаемой должности.
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sal
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