Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Судя из текста Законопроекта там нет обязательства регистрировать все свои телефонные номера, как в заглавии этого видео. Судя по всему один из своих абонентских номеров можно зарегистрировать как персональный номер в соответствующем госоргане, и с этого персонального номера можно будет получать автоматически все услуги, которые сейчас доступны с помощью электронной цифровой подписи.
Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз
stm написав:Фриз, мы идём в ЕС, там без паспорта хрен купишь симку Хочешь хоть 50 симок, но оператор заключит с тобой договор на все 50 и идентифицирует 50 раз
Насколько я читал, у тоталитарного северного соседа любой незаконнопослушный гражданин может купить в переходе метро симку, зарегистрированную на алкоголика.
В Нижегородском метро точно не купишь, не уверен, что и в московском это возможно. А в отделе продаж сотового оператора только по паспорту.
Тоже самое ЕС. Оператор подключит симку только после получения от не главного офиса документы. Если получает за Вас доверенное лицо, надо прописать по форме оператора кто доверяет (паспорт,гражданство,дата рождения), кому доверяет (паспорт, гражданство, дата рождения) подпись доверителя, подпись получателя. Всё можно оформить сканом по почте, поэтому человеку получить симку большой проблемы не составит. Это - безопасность, т.к. можно отследить и допросить алкаша, да и сложно алкашей/наркоманов на всех напастись
stm написав:в написании слов "президент" и "премьер" с маленькой буквы или что-то посерьёзнее нашли
Неаккуратный в мелочах о серьезном не думает.
Блин, а почему мы любовную переписку не обсуждаем "зелёная кнопочка" я прям ржу от беспринципности нового созыва, вместо скандальных наркош предыдущего созыва ))) Маркарову и Смолия оставили в связке, экономические тяжести они возьмут на себя, сложно, но этот канат они вытянут, я уверенна Давайте больше скандалов, очень скандальных!!! о безграмотном написании слова "президент" и "премьер". Кстати, заметила кислые мины всех предыдущих Президентов когда подходит Порошенко, очень забавно. Вы не заметили как лихо он стал изгоем, хотя исчадием ада я его и не считаю, но психология взглядов и жестов вещь забавная, ответочка настигла, ибо ни один из бывших так не гадил перед уходом открыто И ход конем с принятием неприкосновенности поданной предыдущим созывом - очень классно с точки зрения юридической практики и психологической атаки ))) Кстати, выполнение предвыборных обещаний Коболева думаю тоже оставят, и опять же и это не плохо, у меня только претензия была зачем торопиться с мамой было, но на этом всё Давайте обсудим ещё интриги и расследования любовных переписок и написаний с заглавной буквы, ведь мелочи так важны, сразу уволить за такое и лишить мандата )))