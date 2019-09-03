Додано: Сер 04 вер, 2019 12:07

sal написав: stm написав: в написании слов "президент" и "премьер" с маленькой буквы или что-то посерьёзнее нашли в написании слов "президент" и "премьер" с маленькой буквы или что-то посерьёзнее нашли

Неаккуратный в мелочах о серьезном не думает. Неаккуратный в мелочах о серьезном не думает.

Блин, а почему мы любовную переписку не обсуждаем "зелёная кнопочка" я прям ржу от беспринципности нового созыва, вместо скандальных наркош предыдущего созыва )))Маркарову и Смолия оставили в связке, экономические тяжести они возьмут на себя, сложно, но этот канат они вытянут, я увереннаДавайте больше скандалов, очень скандальных!!! о безграмотном написании слова "президент" и "премьер". Кстати, заметила кислые мины всех предыдущих Президентов когда подходит Порошенко, очень забавно. Вы не заметили как лихо он стал изгоем, хотя исчадием ада я его и не считаю, но психология взглядов и жестов вещь забавная, ответочка настигла, ибо ни один из бывших так не гадил перед уходом открытоИ ход конем с принятием неприкосновенности поданной предыдущим созывом - очень классно с точки зрения юридической практики и психологической атаки )))Кстати, выполнение предвыборных обещанийКоболева думаю тоже оставят, и опять же и это не плохо, у меня только претензия была зачем торопиться с мамой было, но на этом всёДавайте обсудим ещё интриги и расследования любовных переписок и написаний с заглавной буквы, ведь мелочи так важны, сразу уволить за такое и лишить мандата )))