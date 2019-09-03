Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ! Народ втомився від війни! То хто ж втомився? Звідки втома? Втомились ті, чиї сини, Впродовж війни сиділи вдома! Втомились, хто не хоронив І не оплакував героїв, Хто вже давно в душі загнив, А мозок і язик роздвоїв. Втомились ті, хто гарував, На дискотеці, в ресторані, Елітні клуби штурмував І відчував себе в нірвані. Втомились! Бо забули вже, Що шостий рік війна триває! В Криму мочити фаберже За злочин, стерво, не вважає! Під кожне свято ця орда Все в супермаркетах змітає, Машин елітних, от біда, Припаркувати місць не має! Усі розкуплені квитки На лоукости на пів року. Які відвідать пам'ятки Лиш мають, втомлені, мороку. Ніхто й копійки на АТО З них не пожертвував ні разу. Їм Україна шапіто І з жиру бісяться до сказу. Плюси запудрили мізки́. Втомились с..и зубожіли, Та вірять фейкам і в казки, Обрали блазня нам зебіли. Тепер - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється! Коли програємо війну, В крові країна захлинеться…
SAP — крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.