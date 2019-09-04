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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3881388238833884

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:27

Re: Політичні дискусії

НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:05

Re: дискусії п

  stm написав:Давайте обсудим ещё интриги и расследования любовных переписок и написаний с заглавной буквы, ведь мелочи так важны, сразу уволить за такое и лишить мандата )

Не может безграмотный человек управлять министерством образования всей страны. это неверный путь
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:42

нікогда нє било і а5: маскішоу

В киевском офисе SAP обыски второй день. Гончарук: мне жаль

https://tech.liga.net/telecom/novosti/v-kievskom-ofise-sap-obyski-vtoroy-den-goncharuk-mne-jal

SAP — крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:27

  sal написав:
  stm написав:Давайте обсудим ещё интриги и расследования любовных переписок и написаний с заглавной буквы, ведь мелочи так важны, сразу уволить за такое и лишить мандата )

Не может безграмотный человек управлять министерством образования всей страны. это неверный путь
После точки пишут с большой буквы, грамотей)))
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:27

О значимости Томоса для Украины (Оффсайт НБУ):
Про результати аукціону з продажу пам’ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України”
30 серп. 2019 18:43

Аукціон із продажу пам’ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (далі – аукціон), запланований на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ" 29 серпня 2019 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заявок на участь від учасників.

https://bank.gov.ua/news/all/pro-rezult ... i-ukrayini
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:37

Re: Політичні дискусії

Слова
Гончарук назвал основные драйверы роста украинской экономики

И дела
Дело об экоциде: СБУ снова пришла на «АрселорМиттал Кривой Рог»

ArcelorMittal Кривой Рог подозревают в крупной неуплате налогов
После аудита на металлургическом комбинате, предприятию начислили 9 млрд грн налогов.
...
По его словам, решение о доначислении налогов было принято на основании результатов аудита, который проводился на предприятии с мая этого года.

И доначисления и дело об екоциде. Не верю я в такие совпадения.
Ну и да, ожидание прямых иностранных инвестиций

об IT
НАБУ пришло с обысками в офис IT-компании SAP
4 сентября на встрече с ITшниками премьера-министра Алексея Гончарука представитель SAP задал вопрос о том, почему в офисе компании проходят обыски НАБУ.
"Мне очень жаль, что ваша компания стала объектом внимания правоохранителей. Если вы считаете, что их действия незаконны, передайте информацию нам и мы ознакомим соответствующих руководителей", - ответил Гончарук.

Похоже, что эти вообще не разбираются в ИТ, а тупо наезжают на всё, что связано с ИТ

Налоговая служба изменит налогообложение IT-шников: все подробности
По его словам, новая модель состоит из четырех платежей. Это - 5% единого налога, 1,5% военного сбора, единый социальный взнос с двух минимальных зарплат и взнос в Фонд развития человеческого капитала, который планируется создать для развития отрасли.
....
Стоит отметить, что размер отчисления в Фонд развития человеческого капитала (второе название – Фонд IT Creative) будет постепенно увеличиваться: в 2020-м году он составит 1%, в 2021-м – 2%, в 2022-м – 3%, в 2023-м – 4%, в 2024-2029 годах – 5%.

Это создание некого общака, в который должны делится ИТ-шники ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:00

  shapo написав:1) Не надоело повторять антисемитский бред о том, что Израиль не выдает преступников совершивших преступления на другой территории?



  lapay написав:Видає. За весь весь час видав Україні одного, який скоїв вбивство міліціонера ще до втечі в Їзраїль і то, після 8 років судової тяганини.
Так що грановські, юфи, коломойські, рабіновичи і їм подібні, можуть повторити прецедент, років через 100. :)
Зеленський точно їх не посуне з черги.


На перечисленных вами людей открыто уголовное дело,они скрываются в Израиле и на запрос украинской прокуратуры Израиль их не выдает?
Я тут вижу довольно известных людей проживающих сейчас в Украине и не находящихся в ней ни под каким следствием . И даже Семен Юфа, создатель одной из первых в 90-е финансовых пирамид тоже живет в Украине и не находится ни под каким следствием - https://www.segodnya.ua/ukraine/sozdate ... 24688.html

Так зачем вы в очередной раз врете?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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