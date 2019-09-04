Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ! Народ втомився від війни! То хто ж втомився? Звідки втома? Втомились ті, чиї сини, Впродовж війни сиділи вдома! Втомились, хто не хоронив І не оплакував героїв, Хто вже давно в душі загнив, А мозок і язик роздвоїв. Втомились ті, хто гарував, На дискотеці, в ресторані, Елітні клуби штурмував І відчував себе в нірвані. Втомились! Бо забули вже, Що шостий рік війна триває! В Криму мочити фаберже За злочин, стерво, не вважає! Під кожне свято ця орда Все в супермаркетах змітає, Машин елітних, от біда, Припаркувати місць не має! Усі розкуплені квитки На лоукости на пів року. Які відвідать пам'ятки Лиш мають, втомлені, мороку. Ніхто й копійки на АТО З них не пожертвував ні разу. Їм Україна шапіто І з жиру бісяться до сказу. Плюси запудрили мізки́. Втомились с..и зубожіли, Та вірять фейкам і в казки, Обрали блазня нам зебіли. Тепер - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється! Коли програємо війну, В крові країна захлинеться…
SAP — крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Про результати аукціону з продажу пам’ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” 30 серп. 2019 18:43
Аукціон із продажу пам’ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (далі – аукціон), запланований на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ" 29 серпня 2019 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заявок на участь від учасників.
После аудита на металлургическом комбинате, предприятию начислили 9 млрд грн налогов. ... По его словам, решение о доначислении налогов было принято на основании результатов аудита, который проводился на предприятии с мая этого года.
И доначисления и дело об екоциде. Не верю я в такие совпадения. Ну и да, ожидание прямых иностранных инвестиций
4 сентября на встрече с ITшниками премьера-министра Алексея Гончарука представитель SAP задал вопрос о том, почему в офисе компании проходят обыски НАБУ. "Мне очень жаль, что ваша компания стала объектом внимания правоохранителей. Если вы считаете, что их действия незаконны, передайте информацию нам и мы ознакомим соответствующих руководителей", - ответил Гончарук.
Похоже, что эти вообще не разбираются в ИТ, а тупо наезжают на всё, что связано с ИТ
По его словам, новая модель состоит из четырех платежей. Это - 5% единого налога, 1,5% военного сбора, единый социальный взнос с двух минимальных зарплат и взнос в Фонд развития человеческого капитала, который планируется создать для развития отрасли. .... Стоит отметить, что размер отчисления в Фонд развития человеческого капитала (второе название – Фонд IT Creative) будет постепенно увеличиваться: в 2020-м году он составит 1%, в 2021-м – 2%, в 2022-м – 3%, в 2023-м – 4%, в 2024-2029 годах – 5%.
Это создание некого общака, в который должны делится ИТ-шники ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:1) Не надоело повторять антисемитский бред о том, что Израиль не выдает преступников совершивших преступления на другой территории?
lapay написав:Видає. За весь весь час видав Україні одного, який скоїв вбивство міліціонера ще до втечі в Їзраїль і то, після 8 років судової тяганини. Так що грановські, юфи, коломойські, рабіновичи і їм подібні, можуть повторити прецедент, років через 100. Зеленський точно їх не посуне з черги.
На перечисленных вами людей открыто уголовное дело,они скрываются в Израиле и на запрос украинской прокуратуры Израиль их не выдает? Я тут вижу довольно известных людей проживающих сейчас в Украине и не находящихся в ней ни под каким следствием . И даже Семен Юфа, создатель одной из первых в 90-е финансовых пирамид тоже живет в Украине и не находится ни под каким следствием - https://www.segodnya.ua/ukraine/sozdate ... 24688.html